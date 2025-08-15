La pregunta más infravalorada en entrevistas de trabajo a desarrolladores: demuestra la experiencia con muchos lenguajes

Las entrevistas de trabajo son un mecanismo esencial para lograr conseguir el talento que hace falta en tu empresa, y hay muchas formas de llevarlas a cabo de la mejor manera posible. Hoy vamos a ver una prueba de la que se está hablando en foros y redes para poder contratar a desarrolladores.

La han bautizado como entrevista de "bug squash" y tiene como valor que puede reflejar el desarrollo de software cotidiano que una persona desarrolla día a día. Es decir, el candidato o candidata debe corregir errores usando diversos lenguajes de programación y no ciñéndose solo a unos pocos.

El tema ya había sido debatido en Reddit pero una publicación de Jake Zimmerman, un ingeniero de software que ha trabajado en empresas como Stripe, Dropbox y que ahora es profesor de universidad, en su blog, ha puesto visibilidad a esta idea de entrevista y se ha comenzado a compartir en redes como LinkedIn.

Cómo funciona esta entrevista

Explica Zimmerman que necesitarás al menos una pregunta por cada lenguaje en el que deseas permitir que las personas realicen la entrevista. Puedes comenzar con algunos como JavaScript, Python, Java y C++, pero probablemente sea mejor luego ampliar a C#, Objective-C, Ruby, Go, Rust, etc. Si les pides a los candidatos que elijan y se ven obligados a elegir un lenguaje con cuyas herramientas no están familiarizados, es más difícil entender su desempeño.

Una entrevista de "corrección de errores" es cuando se le pide a un ingeniero de software que identifique y corrija errores en repositorios de código desconocidos, simulando escenarios más realistas que los desafíos de codificación tradicionales.

Parece que esta opción está ganando popularidad, ya que se considera que está más relacionada con lo que hace realmente un ingeniero de software en su trabajo, por lo que, cuanta más experiencia tenga, es más probable que le vaya mejor.

Una entrevista de correcciones de errores: lo positivo

De acuerdo con Zimmerman, "hay muchas razones por las que me gusta esta entrevista". Por ejemplo, refleja el desarrollo de software cotidiano; es divertido ("porque corregir errores autónomos como este es lo que a muchos de nosotros más nos gusta de la ingeniería de software", añade); es fácil para el candidato autoevaluar su propio progreso porque va viendo si sabe hacer lo que le están pidiendo de forma objetiva, entre otros asuntos.

"Cuando alguien tiene el control total de sus herramientas, esta entrevista lo demuestra mejor que cualquier otra". Para pasar, debes convencer al entrevistador de que la técnica utilizada para encontrar el error es repetible y algo "científica". Y también concluye que "los candidatos que son buenos en esta entrevista lo son porque cuenta con una habilidad que han practicado día tras día durante toda su carrera".

Por su parte, a los candidatos también parece gustarles este enfoque, ya que es más divertido que un «desafío de codificación» tradicional. El único inconveniente para el director de contratación parece ser el tiempo que lleva producir el script con errores (no es demasiado difícil ni demasiado fácil) y configurar y mantener el entorno de prueba.

Lo negativo de este tipo de procesos

Por su parte, uno de los principales problemas que los expertos ven es que redactar estas preguntas de entrevista lleva tiempo para que sea ideal y no cueste ni muchísimo poner solución al error ni sea muy fácil.

Además, para aquellos para los que sea más sencillo dar solución al error, probablemente querrán seguir utilizando los minutos restantes que el entrevistador le ofrezca para investigar y exponer toda su capacidad, como explica este experto.

También se requiere al menos una pregunta por cada lenguaje que quieras que las personas usen. Si la prueba se ciñe a pocos lenguajes, la empresa puede estar perdiendo talento de gente que domina mucho más otros que no se han incluido en las pruebas.

