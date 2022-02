Windows 11 no logra el éxito de Windows 10 en sus primeros meses, y Windows lleva más de 10 años perdiendo millones de usuarios

Windows 11 fue lanzado oficialmente el pasado 5 de octubre de 2022, esto quiere decir que el nuevo sistema operativo de Microsoft ya tiene cinco meses entre nosotros, y en StatCounter ya tienen números aproximados de la tajada de la cuota de mercado con la que se está quedando el sistema.

En general, no hay buenas noticias para Windows y su cuota desde hace bastante tiempo. Y es que, a pesar del absoluto dominio que tiene el sistema operativo de Microsoft en el escritorio, Windows lleva más de una década perdiendo usuarios por millones. Windows 11, por ahora, no está ayudando mucho.

Windows 11 no alcanza el éxito inicial de Windows 10, pero supera el de Windows 7

Cuota de mercado de versiones de Windows entre octubre de 2021 y febrero de 2022 - StatCounter

Primero toca hablar de Windows 11 y cómo le ha ido en estos primeros meses post-lanzamiento. Según los datos de StatCounter, para febrero de 2022, Windows 11 ya representa el 7,42% de las instalaciones de Windows en todo el mundo.

Esta es una subida de casi el 5% en relación con enero de este año, el primero en el que se muestran datos de Windows 11 en el sitio. Curioso es el detalle de que el porcentaje de subida de Windows 11 es prácticamente el mismo porcentaje de bajada de Windows 10.

La subida de usuarios de Windows 11 parece venir directamente de usuarios que actualizan desde Windows 10

Windows 10 vs Windows 11

Eso es algo que en el gráfico de arriba se explica solo. Ahora, si comparamos los primeros cinco meses de evolución de Windows 11 con los primeros cinco de Windows 10, este último sale ganando de sobra. En sus primeros cinco meses de vida, Windows 10 ya tenía casi el 12% de cuota de Windows.

Esto muy probablemente se debió a la agresiva estrategia de Microsoft con el sistema, ya que no solo fue la primera vez que ofrecían la actualización de forma gratuita, sino que la empujaron como ninguna otra, forzando actualizaciones y causando algunos estragos en el proceso.

Cuota de mercado de Windows 10 tras sus primeros cinco meses de vida

A pesar de la baja adopción de Windows 11 versus Windows 10, al sistema le ha ido mejor en sus primeros cinco meses, de lo que le fue en su momento a Windows 7. Este solo alcanzó el 4.31% en ese mismo tiempo, y si miramos a Windows 8 solo llegó a 3,7% en los cinco meses tras su lanzamiento. La historia de Windows 7 mejoró mucho con el tiempo, la de Windows 11 también podría tener esperanzas.

Windows sigue perdiendo cuota de forma consistente

Que Windows venga perdiendo usuarios no es nada nuevo, en 2017 hablábamos de cómo habían perdido 500 millones de usuarios desde 2014. Hoy, la tendencia parece mantenerse, al menos si miramos los números de StatCounter desde 2011, o incluso antes.

Cuota de Sistemas operativos de escritorio entre 2011 y 2021 - StatCounter

Estamos hablando de un Windows que hace 10 años tenía más del 90% de cuota de mercado global, una cifra que hoy ha bajado al 75% y que no está subiendo realmente con Windows 11, solo están intercambiándose con usuarios de Windows 10.

Todas las versiones de Windows anteriores a Windows 10 y sin soporte, siguen cayendo (afortunadamente) en usuarios, pero Windows en general, no levanta. Mientras tanto, macOS, Chrome OS, y hasta Linux llevan los mismos 10 años subiendo consistentemente.

Básicamente, cada vez menos gente usa Windows en el escritorio y Windows 11 no le está haciendo favores, al menos de momento, a ese declive. Será más difícil todavía teniendo en cuenta el lío de sus requisitos mínimos, la experiencia inconsistente en algunos casos, y la poca motivación en general que hay para abandonar Windows 10 de momento.

Microsoft no es ajena a tener dominio total con un producto (Internet Explorer) y pasar casi completamente al olvido en unos años. Windows muy probablemente no vaya a sufrir ese mismo destino, pero no deja de ser una tendencia a la baja bastante grande y que se viene manteniendo por muchos años ¿Quizás alguien debería preocuparse más por esto?