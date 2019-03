Windows 7 recibe soporte para DirectX 12 en juegos a menos de un año del fin de su soporte

Que Microsoft trata de mantener una compatibilidad extrema con viejos sistemas operativos es algo que no es novedad, pero suele hacerlo hacia adelante, es decir, que muchas de las novedades en sus sistemas no supongan que las aplicaciones no funcionan en sistemas operativos antiguos. Sin embargo, lo que ha ocurrido ayer es algo excepcional y una grandísima noticia para el sector gamer.

La compañía de Redmond ha añadido soporte para DirectX 12 en Windows 7, algo totalmente inesperado, pues la última versión de la colección de APIs utilizadas en juegos que el sistema operativo soportó fue DirectX 11.1 con Windows 7 Service Pack 1 en 2012. Es más, incluso Windows 8 no soporta DirectX 12: se quedó en DirectX 11.2

La novedad indica lo importante que sigue siendo Windows 7 para Microsoft, y resulta relativamente normal teniendo en cuenta que según NetMarketShare, a fecha de febrero de este año, su cuota es del 38,41% del mercado, a menos de dos puntos de Windows 10. Aun así, se trata de una novedad inesperada para un sistema operativo que verá finalizado su período de soporte el 14 de enero de 2020.

De momento, sólo World of Warcraft soporta DirectX 12

Microsoft lleva casi toda la vida de Windows 10 intentando migrar a sus usuarios a su sistema más actual, sin dar demasiado a los antiguos más allá de actualizaciones de seguridad, y quizá en ese sentido también extraña. Los juegos con DirectX 12 en Windows 7 podrían hacer que muchos usuarios quedaran en el viejo sistema sin limitaciones, y esto es un problema, como hemos visto en varias ocasiones, hasta el punto de que Google recomienda que actualicemos a Windows 10, ante las graves vulnerabilidades a las que está expuesto el sistema antiguo.

De la noticia ha informado la propia Microsoft con el anuncio de que World of Warcraft correrá en Windows 7 con soporte para DirectX 12, y de momento será el único juego soportado. En un apartado de preguntas y respuestas, indican que están trabajando con otros desarrolladores de videojuegos para portar sus títulos con D3D12 a Windows 7.

A menos de un año de dejar de recibir soporte, Windows 7 recibe una novedad que podría hacer que muchos usuarios incluso volvieran atrás

Otro asunto que también aborda Microsoft tiene que ver con las diferencias de rendimiento de los juegos bajo DirectX 12 en ambos sistemas. En ese sentido, la compañía comunica que "Windows 10 tiene mejoras críticas de sistema operativo que hacen que las APIs de bajo nivel modernas (incluyendo DirectX 12) se ejecuten de forma más eficiente. Si disfrutas de tus juegos favoritos bajo DirectX 12 en Windows 7, deberías mirar cómo esos juegos funcionan incluso mejor en Windows 10!". Es decir, que llegan las ventajas de las APIs, pero Windows 10 aporta más.

Lo que queda claro, por cómo habla Microsoft de juegos en plural, es que el resto de títulos a portar no debe andar muy lejos.