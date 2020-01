12 documentales que puedes ver en HBO y Netflix sobre el mundo del software, la tecnología y el desarrollo

Con la tecnología formando parte omnipresente de nuestras vidas es posible que a más de uno le entre curiosidad por las historias detrás de algunos de los avances más importantes en el campo. Ya sea desde cómo se desarrollaron o cómo funcionan, a las personas detrás de ellos, sus éxitos y fracasos, y cómo todo esto influye en el mundo actual.

Tanto en Netflix como en HBO te puedes conseguir algunos documentales interesantes sobre estos temas, muchos que a veces pasan desapercibidos por lo complicado y a veces inútil de sus sistemas de búsquedas y recomendaciones. Nosotros hemos recopilado una docena de los disponibles en Netflix y HBO España para tu disfrute.

'Silicon Cowboys'

'Silicon Cownboys' es un documental que cuenta la historia de cómo Compaq retó y venció a IBM y Apple. En el verás el nacimiento, auge y caída de una las empresas más emblemáticas de la historia tecnológica a través de las vidas de sus fundadores: Rod Canion, Jim Harris y Bill Murto.

Ver en Netflix

'Print the Legend'

Este es un documental original de Netflix que se centra en la revolución de la impresión 3D y su crecimiento. Cuenta la historia principalmente las startups MakerBot y Formlabs, y otras empresas establecidas como Stratasys, PrintForm y 3D Systems.

Ver en Netflix

'Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates'

Un documental de Netflix que fue lanzado en 2019 y que narra en tres partes y de forma detallada la historia de una de las figuras más influyentes en el mundo de la tecnología, el fundador de Microsoft: Bill Gates. La producción estuvo a cargo de Davis Guggenheim, quien ganó un Oscar en 2017 por 'An Inconvenient Truth'.

Ver en Netflix

'Prediction by the Numbers'

Una serie documental de PBS que echa un vistazo a por qué algunas predicciones fallan mientras que otras pueden predecir el futuro gracias a la explosión de la tecnología digital, Internet, la inteligencia artificial y el big data. 'Prediction by the Numbers' nos hace preguntarnos cómo podemos confiar en algoritmos si no sabemos cómo llegamos a ellos.

Ver en Netflix

'AlphaGo'

''AlphaGo' es el documental de Netflix que mejor explica lo que supuso que inteligencia artificial DeepMind de Google venciera al campeón de Go, Lee Sedol. Dirigido por Greg Kohs, la producción intenta reflejar lo que esto supuso tanto para los participantes, como para los jugadores de Go y para el progreso de la tecnología.

Ver en Netflix

'Banking on Bitcoin'

'Banking on Bitcoin' es un documental Netflix que fue lanzado en 2016, habla sobre los orígenes del bitcoin y cómo evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy en día. Si hasta ahora no entiendes nada sobre criptomonedas, este documental puede ayudarte a conocer ese mundo de forma crítica.

Ver en Netflix

'Lo and Behold: Reveries of the Connected World'

Un documental de 2016 dirigido y producido por Werner Herzog que trata desde el impacto de múltiples tecnologías en la vida humana, desde el nacimiento de Internet, hasta la robótica y la inteligencia artificial. En el aparecen personajes como Kevin Mitnick, Elon Musk, y Sebastian, Lawrence Krauss.

Ver en Netflix

'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley'

Un documental de Alex Gibney que cuenta la historia de ELizabeth Holmes y Theranos, la startup multimillonaria de Silicon Valley que prometía revolucionar la industria del análisis sanguineo. Theranos decía tener la tecnología para ofrecer un diagnóstico completo de salud con una sola gota de sangre, el problema es que nunca funcionó.

Ver en HBO España

'The Truth About Killer Robots'

Un documental de 2018 dirigido por dirigido por Maxim Pozdorovkin que investiga las muertes humanas en las que ha estado involucrado algún robot, como el incidente con el coche autónomo de Tesla. También echa un vistazo al uso de la inteligencia artificial en el rastreo por reconocimiento facial, y el uso de robots en Japón.

Ver en HBO España

'Explained'

'Explained' es una serie documental de Netflix que intenta explicar de forma sencilla una variedad de temas importantes. En la primera temporada cuentan con un episodio dedicado al desarrollo llamado 'Coding' que habla sobre la evolución de los lenguajes de programación y cómo se usan para construir un mundo nuevo y mejor.

En la segunda temporada hay un episodio llamado 'Cryptocurrency' que se dedica a explicar qué son las criptomonedas y cómo ha hecho multimillonarios a algunos.

Ver en Netflix

'The Great Hack'

Un documental de Netflix lanzado en 2019 en el que finalmente se retrata el lado oscuro de Sillicon Valley. El filme se centra en el escándalo de Cambridge Analytica y cómo usaron los datos de millones de usuarios de Facebook para influir en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Ver en Netflix