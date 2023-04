Los 12 mejores antivirus de 2023 para Windows hasta la fecha

Ante la llegada de nuevos tipos de fraude online, malware y demás amenazas para nuestro sistema, privacidad y seguridad, los usuarios deben estar más protegidos que nunca cuando se trata de navegar por Internet. Si bien es cierto que el sentido común es una herramienta vital para evitar muchos de los peligros que circulan por la red, hay quienes prefieren delegar este objetivo a un antivirus.

Por suerte, el usuario dispone de infinidad de opciones a la hora de escoger un antivirus que vele por la seguridad de nuestro equipo y nuestra privacidad. Echarle un ojo a los informes que publican reconocidas organizaciones expertas en seguridad como AV-TEST o AV-Comparatives es una manera de conocer cuál es el antivirus que mejor se adapta a nosotros. Tampoco está de más la opinión de los usuarios en foros como Reddit, donde siempre suele haber alguna que otra opción que destaque sobre el resto.

Nosotros en este artículo hemos querido ofrecer una lista con los que creemos que son los mejores antivirus para Windows de 2023, ofreciendo un buen rango de alternativas para que tengas la opción de escoger el software que mejor encaje con tus necesidades. Bajo estas líneas te dejamos con nuestras recomendaciones.

Bitdefender

Imagen: Bitdefender.com

Bitdefender es una empresa líder en seguridad informática que ofrece diversos paquetes de seguridad para sus clientes. Uno de sus principales atractivos es su capacidad de detectar amenazas y malware para proteger el PC. Además, cuenta con múltiples capas de protección contra ransomware.

Para asegurar una privacidad óptima, Bitdefender también ofrece una VPN con 200 MB diarios y ancho de banda por dispositivo. En cuanto a la protección parental, cuenta con un sistema que permite bloquear sitios web específicos en todos los navegadores disponibles, lo que resulta muy útil para padres o tutores que quieren controlar el acceso de los niños a ciertas páginas web.

Avast

Avast es un antivirus que ha experimentado importantes mejoras recientemente, lo que lo ha consolidado como una de las mejores opciones para proteger los dispositivos contra amenazas. Esto se refleja en las pruebas de seguridad, en las que Avast ha obtenido una de las notas más altas al detectar y neutralizar una amplia gama de amenazas, incluyendo ataques Zero Days y malware en general.

Además de su eficacia en cuanto a seguridad, Avast también destaca por su buen rendimiento y facilidad de uso, lo que lo hace una opción popular entre los usuarios. También se ofrece la opción de VPN en los paquetes de pago, lo que permite mantener la privacidad en línea. En general, Avast es una opción sólida para aquellos que buscan un antivirus eficaz y fácil de usar para proteger sus dispositivos.

AVG

Imagen: Avg.com

AVG se presenta como una opción sencilla y completa para proteger hasta 10 dispositivos con su plan premium. En las pruebas realizadas, AVG ha obtenido un 100% de efectividad al detectar ataques Zero Days y malware común en la red, lo que la convierte en una opción segura y confiable para los usuarios. Además, no causa interrupciones en la navegación al no detectar falsos positivos durante las pruebas.

Una de las posibles desventajas que se puede encontrar en AVG es su rendimiento, que puede ser comprometido en algunos dispositivos estándar con hardware no tan potente. Sin embargo, en términos de efectividad y facilidad de uso, AVG destaca por no interferir con falsos positivos durante la navegación por internet, por lo que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida y segura en línea.

Kaspersky

Imagen: Kaspersky.com

Kaspersky es un antivirus muy reconocido que ha recibido numerosos premios gracias a su excelente desempeño en la protección de los ordenadores. Ofrece diversas funciones además de proteger contra malware, como la posibilidad de realizar pagos seguros a través de la red o bloquear el acceso a la webcam para evitar ser espiado.

En cuanto a la calidad de su protección, se sitúa en los primeros lugares en pruebas de detección de amenazas y ataques Zero Day, logrando una eficacia del 100%. Además, no interfiere con la usabilidad al no generar falsas alarmas o bloquear sitios web, y tampoco afecta negativamente el rendimiento del ordenador, incluso en aquellos con hardware más limitado.

Avira

Imagen: Avira.com

Avira es un antivirus destacado que ha recibido excelentes calificaciones en las pruebas de AV-Test. En estas pruebas, el antivirus demostró un rendimiento sobresaliente en la detección de malware y ataques Zero Day. La detección de malware se llevó a cabo en más de 20.000 muestras y logró una tasa del 100%. Además, la tasa de protección contra ataques Zero Day fue del 99,5%.

La interfaz de Avira es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita el análisis rápido o en profundidad sin perderse en opciones innecesarias. Además, el antivirus no interfiere con el uso diario del ordenador, no aplicando bloqueos innecesarios de aplicaciones o sitios web. En general, Avira es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de seguridad eficiente y fácil de usar para sus dispositivos.

Norton

Imagen: Pcmag.com

Norton es una marca veterana en el mercado de antivirus que se caracteriza por proporcionar una protección óptima a los usuarios. Este software de seguridad es capaz de ofrecer una protección máxima mientras navegas por internet o descargas cualquier tipo de archivo. Los test a los que se ha sometido el software revelan que Norton bloquea el 100% de las amenazas conocidas, así como el 99,5% de los ataques Zero Days.

La marca ofrece varias opciones de contratación para adaptarse a las necesidades de cada usuario. En su versión básica, Norton proporciona protección en tiempo real y un firewall inteligente para usuarios de Windows. En cambio, en sus versiones superiores, Norton incluye características adicionales, como la protección de la webcam, un servicio VPN y un control parental para que los padres puedan monitorizar el contenido al que sus hijos acceden en línea.

McAfee

Imagen: Mcafee.com

Se trata de un antivirus con una larga trayectoria con opciones premium en cuanto a protección se refiere. McAfee dispone de varias capas de seguridad que notifican al usuario en caso de infección por virus, malware o ransomware, y ha demostrado bloquear el 100% de las amenazas de malware más comunes y extendidas, así como el 99,5% de los ataques Zero Days en pruebas.

Además, su rendimiento es óptimo ya que no afecta al uso del ordenador, sin ralentizaciones ni falsas alarmas que puedan obstaculizar la experiencia de navegación por internet. La interfaz también ha sido mejorada a lo largo del tiempo para hacerla más moderna y accesible a cualquier usuario, independientemente de su nivel de conocimientos en informática.

ESET Nod32

Imagen: Eset.com

ESET Nod32 es uno de los antivirus más reconocidos y populares del mercado. Su principal ventaja es su eficacia en la detección y eliminación de virus y malware, con una protección completa contra amenazas de todo tipo, incluyendo virus, troyanos, spyware, adware y phishing. Además, cuenta con una detección proactiva de nuevas amenazas y un sistema de escaneo en tiempo real que garantiza la protección continua del equipo.

Otra de las ventajas de ESET Nod32 es su bajo consumo de recursos, lo que significa que no ralentiza el rendimiento del sistema ni afecta negativamente a la velocidad de la computadora. Además, su interfaz es sencilla e intuitiva, lo que facilita su uso para cualquier usuario, incluso aquellos sin conocimientos técnicos avanzados. También cuenta con diferentes opciones de configuración, para personalizar la protección a las necesidades y preferencias de cada usuario. Así pues, ESET Nod32 es una excelente opción para aquellos que buscan un antivirus eficaz, ligero y fácil de usar.

Total AV

Imagen: Totalav.com

Total AV es un antivirus que se ha ganado un lugar en el mercado gracias a su potente motor de protección contra virus, malware y otras amenazas informáticas. Este software ofrece una protección completa en tiempo real para evitar que cualquier amenaza dañina se instale en el equipo y garantiza la seguridad de la información que se maneja en el dispositivo.

Otra de las ventajas de Total AV es su fácil instalación y uso, ya que cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva que permite realizar análisis en profundidad, personalizar ajustes de seguridad y actualizar la base de datos de virus en pocos clics. Además, esta herramienta cuenta con características adicionales, como la eliminación de archivos innecesarios para mejorar el rendimiento del equipo y un sistema de gestión de contraseñas para proteger los datos de forma efectiva. En resumen, Total AV es una opción segura y eficiente para proteger cualquier dispositivo de amenazas cibernéticas.

K7 Total Security

Imagen: K7computing.com

K7 Total Security es un antivirus muy completo que ofrece una protección férrea y avanzada contra todo tipo de amenazas cibernéticas. Este software antivirus utiliza una combinación de tecnologías de detección de virus y de comportamiento para proteger a los usuarios contra toda clase de malware.

Además de la protección en tiempo real, K7 Total Security también incluye una serie de características adicionales, como un firewall bidireccional, un filtro antispam, un filtro antiphishing y un control parental para ayudar a proteger a los niños mientras navegan por internet. También ofrece herramientas para la limpieza del sistema y la optimización del rendimiento del equipo, lo que lo hace muy útil para mantener el ordenador funcionando sin problemas. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, K7 Total Security es una excelente opción para aquellos que buscan un antivirus completo y confiable.

G Data

Imagen: Gdata.es

G Data utiliza tecnología anti-ransomware avanzada para proteger los datos de los usuarios contra los hackers que intentan secuestrar su información y pedir un rescate. Esta protección se logra mediante la realización de copias de seguridad automáticas y constantes de todos los datos importantes del usuario. También se proporciona un gestor de contraseñas compatible con varios sistemas operativos para almacenar todas las contraseñas y realizar un autocompletado seguro en el navegador.

En términos de seguridad, G Data ha obtenido altas puntuaciones en comparativas y pruebas, con una alta tasa de bloqueo de ataques. Además, el rendimiento del ordenador no se ve afectado significativamente mientras se utiliza este antivirus debido a su optimización.

Microsoft Defender

Imagen: Microsoft.com

El sistema operativo de Microsoft viene equipado con un antivirus integrado que ha ido mejorando con el tiempo. Aunque versiones anteriores no hayan dejado una buena impresión, este antivirus ha demostrado tener una alta efectividad en la protección contra amenazas, incluyendo ataques Zero Day y sitios web maliciosos. También ha obtenido la máxima puntuación en pruebas de rendimiento y usabilidad.

Lo mejor de todo es que viene instalado y activado por defecto en cualquier PC con Windows, y se actualiza regularmente para mantener su base de datos actualizada y proteger el sistema de cualquier amenaza que pueda surgir. Además, no es incompatible con otros antivirus que se puedan instalar en el ordenador.

El antivirus no debe ser nuestra única opción para mantener nuestra seguridad

Aunque los antivirus son herramientas muy útiles para proteger nuestros dispositivos, no podemos depender completamente de ellos para garantizar nuestra seguridad en línea. Existen amenazas cibernéticas que pueden eludir la detección de los antivirus y aprovechar las vulnerabilidades del sistema operativo o del software para realizar ataques. Por eso, como usuarios, es importante que apliquemos protocolos de seguridad básicos para evitar ser víctimas de estas amenazas.

Entre estos protocolos básicos se incluyen ser prudente cuando visitamos páginas web y evitar hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes no confiables. También es recomendable activar la autenticación de doble factor en todos los servicios y aplicaciones que usemos para añadir una capa extra de seguridad en caso de que alguien obtenga nuestras credenciales de inicio de sesión. Por último, no debemos fiarnos de nadie en la red y ser críticos con las solicitudes de información personal o económica que recibimos, especialmente si provienen de remitentes desconocidos o sospechosos.

