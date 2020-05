30 programas gratis que usan y recomiendan los editores de Genbeta y Webedia en Windows y macOS

En Genbeta siempre intentamos recomendar los mejores servicios y aplicaciones disponibles, ya sean para Windows, Linux, Mac, la web, o incluso móviles. Pero si algo sabemos que a todos nos gusta, es cuando conseguimos buenas herramientas que además son gratuitas, y de esas no faltan.

Esta vez hemos hecho uso de la experiencia e inteligencia colectiva de los editores de Genbeta y de otros compañeros del resto de medios en Webedia para que nos contaran sobre sus programas predilectos, y aquí hemos acabado con una larga y completa lista con 30 aplicaciones gratuitas que usamos los editores tanto en Windows y macOS.

Typora, Mini Diary

Recomendado por: Santi Araujo - Editor en Genbeta

Typora es de las primeras aplicaciones que instalo en cada equipo nuevo (o cada vez que formateo), ya que es una de las mejores opciones si buscar un editor de texto Markdown. Además de tener un diseño y un funcionamiento impecable, es totalmente gratuita.

Es ideal para aquellos usuarios que buscan una solución minimalista, y está disponible para Windows, macOS y Linux. Creo que somos muchos los editores de Genbeta que amamos esta herramienta, ya que suele aparecer en las guías de aplicaciones imprescindibles.

Mini Diary es una aplicación gratuita, de código abierto y disponible para Linux, macOS y Windows que nos permitirá recordar las cosas importantes que nos suceden cada día.

una aplicación gratuita, de código abierto y disponible para Linux, macOS y Windows: tú eres el que controlas tus datos (está cifrado mediante contraseña y todo se almacena de manera local en tu equipo).

Además, puedes exportar e importar todo tu diario para llevarlo donde quieras. Una buena idea podría ser guardar la base de datos en la nube (Dropbox, OneDrive, etc.), y así tenerla siempre accesible y a salvo.

Tweeten, AppCleaner

Recomendado por: Antonio Saban - Editor en Genbeta

Una de mis aplicaciones gratuitas para Windows (y para Mac) es Tweeten. Se trata de un cliente de Twitter que a la mayoría de personas les resultará muy familiar, porque está basado en Tweetdeck. Desde que Twitter se hizo con esta aplicación, nunca ha sido una de sus prioridades, como sí lo son la web o las aplicaciones móviles.

Tweeten incluye muchas de las funciones que personalmente me gustaría ver en Tweetdeck, como la que ofrece la posibilidad de descargar vídeos, la búsqueda integrada de GIFs en Giphy (y descarga de ellos) o el selector de Emojis. Todo ello, con actualizaciones periódicas y sin perder nada respecto al Tweetdeck que mucha gente utiliza en el día a día. Además, si lo prefieres, también puedes utilizar Tweeten como extensión de Chrome.

Algo de lo que no se suele hablar mucho en macOS es de las desinstalaciones de aplicaciones. Mientras que en Windows suelen venir con un desinstalador integrado, o bien podemos recurrir a Agregar o quitar programas, lo que se suele hacer en el sistema de Apple es eliminar las aplicaciones arrastrándolas a la papelera. Es una práctica que está mal porque dejamos mucha información de las aplicaciones sin limpiar a lo largo del sistema.

Para poder eliminar el archivo ejecutable y toda esa ‘basura’ utilizo AppCleaner, una aplicación sobre la que arrastro cualquier aplicación para desinstalarla en un sólo click, diciendo adiós a archivos de configuración, de reportes de fallos, etc.

KeePass

Recomendado por: Toni Castillo - Editor en Genbeta

Aunque siempre fui reacio a guardar contraseñas en una herramienta, por muy segura y útil que esta fuese, llegó un momento en el que necesitaba una sí o sí. Y la elegida fue KeePass. Este es un administrador de contraseñas gratuito y de código abierto bastante potente.

Lo uso en Windows y en Android, en este último sistema gracias a una aplicación no oficial que trata la base de datos de forma excelente. Si alguna vez se han usado administradores con una interfaz bastante cuidada como 1Password o LastPass, quizás esta herramienta no es para ti. Si buscas efectividad y te da un poco igual una interfaz minimalista y cuidadísima, prueba con KeePass.

Greenshot

Recomendado por: Ricardo Aguilar - Editor en Genbeta

La herramienta de capturas de pantalla de Windows me parece útil, pero bastante lenta y menos versátil. En mi trabajo necesito la máxima precisión, así como el tener a mano las rutas y formatos en los que exporto las capturas, y con Greenshot lo tengo todo más controlado y a mano. Además, si tienes un ratón con botones asignables, puedes convertirlo prácticamente en una herramienta "del sistema".

Brave

Recomendado por: José García Nieto - Editor en Xataka Móvil y Xataka Android

Brave es, a mi juicio, uno de los navegadores más interesantes para los que busquen una alternativa similar a Google Chome que... no sea Google Chrome. Lo uso en el escritorio y en el iPhone (tiene sincronización multiplataforma, aunque está en beta) y lo hago por varios motivos.

Uno, porque es bastante más rápido que Chrome cargando páginas y consume menos recursos. Dos, permite bloquear las cookies, los scripts y la reproducción en segundo plano del contenido. Tres, porque tiene un bloqueador de anuncios incorporado por defecto que se puede configurar a placer para que funcione en según qué webs, y cuatro, porque es compatible con las extensiones de Chrome, y aquí un servidor no puede vivir sin LastPass.

He intentado abandonar Chrome en reiteradas ocasiones probando Edge, Firefox y Opera, pero no ha sido hasta que he conocido Brave que he conseguido dejarlo de lado en mi día a día.

Lightshot, Firefox, Putty, WinSCP

Recomendado por: Javier Pastor - Editor en Xataka

Lightshot: he probado diversas herramientas de captura de pantalla y LightShot me parece especialmente destacable por su sencillez de uso y su minimalismo. No se complica nada, y aunque eso puede hacer que se quede algo corto (nada de editar imágenes tras capturarlas, por ejemplo) en mi opinión es perfecto si solo quieres sacar capturas de pantalla.

Firefox: ensombrecido totalmente por Chrome, el navegador Open Source por excelencia -Chrome está basado en Chromium, pero no es software libre per se- ha ganado enteros tras la gran revisión del año pasado de Firefox Quantum, y su protección de la privacidad, aunque no perfecta, sí es argumento suficiente para que la elija en favor de Chrome, por ejemplo.

Putty: aunque hay otras formas de acceder a servidores remotos, Putty es un gestor de sesiones SSH clásico y práctico. Sin florituras, con una configuración algo farragosa si no sabes lo que haces, pero muy directo si conoces dónde te mueves. Perfecto para tener accesos directos y rápidos a conexiones SSH a máquinas remotas y administrar en mi caso el VPS en el que tengo mi blog personal.

WinSCP: cumple la misma función que Putty, pero en este caso para conectar vía SFTP y transferir fichero a y desde mi servidor si lo necesito. Lo uso bastante menos, pero si tienes las sesiones guardadas en Putty e instalas WinSCP el asistente lo detecta y automáticamente crea esos accesos directos también en WinSCP para que no tengas que reconfigurar esos servidores remotos. Fantástico.

Plex, Spotify, Pushbullet

Recomendado por: César Muela - Coordinador editorial de WebediaES

Plex: para mí el centro multimedia indispensable en casa y que utilizo sobre todo para ver en mi televisión películas, series o documentales que tengo en el PC. También se puede usar para organizar y reproducir tu música local y tiene la opción de instalar canales de contenidos específicos como National Geographic, CNN o Canal Historia. A día de hoy me sigue sorprendiendo que una herramienta tan útil se pueda usar gratis.

Spotify: la mayor parte de veces que estoy delante del PC tengo música puesta, y aquí la aplicación que utilizo por comodidad y eficacia es Spotify. En mi caso pago el modo Premium, pero en su modalidad gratuita creo que es más que suficiente para la gran cantidad de "oyentes casual" que sólo buscan un hilo musical de fondo.

Pushbullet: siempre tengo el móvil en silencio y por eso necesito un servicio que me notifique, por ejemplo, cuándo me llaman. Pushbullet cumple con esta función y también me ayuda a gestionar mejor las notificaciones de correo, Whatsapp o Telegram y los típicos SMS que llegan cuando estás comprando algo por internet. Cuando necesito concentrarme al máximo, simplemente silencio Pushbullet durante el tiempo que sea.

El nuevo Recortes de Windows

Recomendado por: Laura Ruiz-Ocaña - Líder de producto Webedia

Recorte y boceto: porque la solución nativa (vieja) para pantallazos es una patata, más cuando tienes varios monitores, y en trabajos donde tienes que estar diciendo “mira aquí esto se ve mal” hacer un recorte rápido es imprescindible.

GIMP, Libre Office, DaVinci Resolve

Recomendado por: Josep Camós - Director de Motorpasión

GIMP: editor de imágenes feo pero práctico. Para cuatro apaños rápidos sirve, y no me hace falta un Photoshop.

LibreOffice: (Calc en realidad) al nivel que uso en cuanto a hojas de cálculo, incluidas macros, tiro de sobra. De hecho, las macros de Calc pueden llegar a ser más limpias que las de Excel. Punto en contra: Excel para usos avanzados es más amigable.

DaVinci Resolve: simplemente es el más completo editor de video no lineal que he visto, y he visto unos cuantos. Su punto en contra es que tiene una curva de aprendizaje algo escarpada, pero bueno... En peores plazas hemos toreao.

Estas me dan lo que necesito para el nivel que las utilizo y llevo años trabajando con ellas, en este pc no quise meter nada pirata, y paso de pagar X al mes por tener aplicaciones para trabajar. Yo curro para cobrar, no para tirar dinero.

Notepad ++, Paint.Net, AstroGrep, Calibre, ShareX, VLC y Winamp

Recomendado por: Marcos Merino - Editor en Xataka

Notepad++: un Bloc de Notas hipervitaminado, multipestaña y que va guardando automáticamente los cambios.

Paint.Net: un programa para quien el Paint se le queda muy pequeño y el Photoshop muy grande.

AstroGrep: una alternativa muy completa a las búsquedas de archivos de Windows -que, al menos en mi caso, tienden a hacer cosas raras-.

Calibre: gestor de colecciones de ebooks, un poco feo, pero el mejor que conozco, gratuito o no.

ShareX: captura personalizada de pantalla en imagen o vídeo, con funciones para compartir online.

VLC y WinAmp: me parece ofensivo justificarlo xD

Monosnap, Flume, Reeder, Silicio, Gifcam

Recomendado por: Gabriela González - Editora en Genbeta

Finalmente, mis recomendaciones personales las he dejado en algunas apps muy poco conocidas puesto que también coincido con mis compañeros en varias de las suyas y no queríamos repetir nada.

La primera es Monosnap, una simple herramienta para realizar capturas y también grabar la pantalla tanto en Windows como en macOS. Aunque las opciones propias de casa sistema han mejorado bastante, especialmente en las últimas actualizaciones, sigo encontrando que esta es bastante mejor y su editor para añadir cosas a las capturas es muy completo y fácil de usar.

Flume es un genial cliente de Instagram para macOS, a falta de app oficial como tienen en Windows 10, esta es la mejor opción gratuita disponible en Mac sin duda, aunque no esperes que sirva para subir fotos.

Reeder es un lector de feeds RSS para Mac, especial para los que se niegan a abandonar su lista de feeds y aún consume contenido de medios así y no simplemente desde las redes sociales.

Silicio es una pequeña y genial utilidad para macOS que nos deja poner un minireproductor de Spotify en el escritorio para controlar la música. Se ha convertido en uno de mis programitas favoritos.

Gifcam es un infaltable si trabajas mucho con GIFs, es una herramienta portable para Windows que te deja crear un GIF a partir de una grabación de cualquier parte de tu pantalla, lo puedes cambiar de tamaño y también puedes ajustar los FPS.