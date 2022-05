Los Amazon Kindle ya son "compatibles" con libros EPUB, pero no es nada recomendable usarlos

A comienzos de mes celebrábamos una noticia que no creíamos posible: los Kindle de Amazon ahora eran "compatibles" con el formato ePub. El entrecomillado estaba presente porque no es que los lectores de Amazon ahora sean capaces de abrir el formato más extendido de libros electrónicos, sino que a través del servicio Send To Kindle, Amazon ahora iba a encargarse de convertir los ePub a un formato compatible (vía apps o vía los correos electrónicos que enviamos con libros).

Pese a que ePub es un formato libre, Amazon siempre se había negado a hacer esto, obligando a los usuarios a convertir a formatos como .mobi antes de enviar al dispositivo por correo electrónico o copiando manualmente o con apps como Calibre a la memoria interna. Después de unos días probando la función, hay que decir que es útil, pero hay factores que hacen que no sea la opción recomendable. No porque vaya a causar ningún problema grave, sino porque de momento hay soluciones mejores.

Primer problema: conversiones deficientes

El primer problema que he visto con dos libros que he enviado al Kindle como ePub es una mala interpretación de los caracteres y de la maquetación. Y como no puedes darle ninguna instrucción de conversión, a diferencia de lo que permiten Calibre e incluso conversores online, no hay nada que podamos arreglar. Veamos lo que hizo con uno de los textos mal convertidos por el servicio de Amazon.

I’d started a few computer-related companies in high school and college, but I’d been focused on Constructive Instruments since my junior year at the University of Michigan.

Veamos ahora el texto original y el que un conversor online ha logrado entregar al Kindle convirtiendo a .mobi desde el mismo .epub enviado por correo al Kindle.

I’d started a few computer-related companies in high school and college, but I’d been focused on Constructive Instruments since my junior year at the University of Michigan.

Como vemos, errores marcados con los apóstrofes que hacen la lectura incómoda aunque más o menos la entiendas. Desde luego, no es lo que esperaríamos, lo que todas las webs de este tipo llevan años haciendo. Aunque la mayoría de libros se procesan sin este problema, en Reddit también hay casos de personas que comentan que no siempre funciona, y que evidentemente no es ideal esta situación de no poder fiarte de un servicio, como sí te puedes fiar de Calibre casi en el 100% de los casos (lo he usado durante años y no recuerdo problemas de este tipo).

Segundo problema: Amazon no reconoce el formato ePub pese a que dice soportarlo

Este es uno de los mensajes que hemos recibido al enviar un archivo ePub a la dirección de nuestro Kindle. Nunca, en años, nos ha aparecido algo así al enviar archivos .mobi y otros soportados:

Estimado cliente de Kindle: El siguiente documento, que enviaste a 12:20 PM a las mar, may 17, 2022 GMT, no se pudo entregar en la dirección indicada: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.epub El Servicio de documentos personales de Kindle admite los siguientes formatos:

Adobe PDF (.pdf)

Microsoft Word (.doc, .docx)

Formato de texto enriquecido (.rtf)

HTML (.htm, .html)

Documentos de texto (.txt)

Documentos archivados (.zip, .xzip) y documentos archivados comprimidos

EPUB (.epub)

MOBI (.azw, .mobi) (no admitirá las funciones de Kindle más actualizadas para documentos)

Imágenes JPEG (.jpg), GIF (.gif), mapas de bits (.bmp) y PNG (.png). Si el formato del documento que ha dado error es compatible (es decir, está en uno de los formatos que se indican arriba), asegúrate de que no esté protegido con contraseña ni cifrado e intenta enviarlo de nuevo.

Tras el error, comprobé si con un nombre más corto el libro se procesaba bien, pero no hubo forma de que Kindle lo convirtiera, dando hasta cuatro veces error. Por último, probé a convertir la obra de Cervantes a .mobi desde Internet, y después de enviarlo, apareció rápidamente en el Kindle sin problemas.

Amazon nunca ha dado problema al enviar archivos .mobi, pero los .epub pueden ser una lotería, y no procesarse o procesarse mal

Tercer (y esperado) problema: portadas

Enviando los libros como ePub, nuestro Kindle no nos mostrará sus portadas en las minituras de los libros que estamos leyendo. Esto es algo que ya ocurría dependiendo de cómo enviásemos los archivos al dispositivo, y que Amazon no ha corregido al convertir los ePub. Curiosamente, en las aplicaciones de iOS y Android, las portadas sí salen.

Si quieres tener tus portadas en un Kindle, lo mejor es seguir usando Calibre. Esperemos que todos estos problemas se deban a que el servicio está aún en pañales (originalmente hablaban de soporte a finales de año, pero finalmente lo habilitaron desde ya). Lo preocupante es que algo que funcionaba tan bien, como era el envío de archivos .mobi, vaya a dejar de estar soportado, dejando, quizá, a los usuarios con más problemas dada esta mala conversión de ePub.