Aprende inglés gratis con estos cursos de la BBC: desde nivel básico hasta uno más intermedio

A día de hoy aprender un segundo idioma no es algo que sea opcional. En el mundo laboral es un requisito realmente importante para acceder a un buen puesto de trabajo tanto presencial como teletrabajando en empresas internacionales. Pero en el mundo académico también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque en muchas ocasiones para acceder a ayudas o realizar un Erasmus es necesario contar con una base de idiomas.

Aunque se puede pensar que aprender un nuevo idioma es algo realmente caro, lo cierto es que en internet se pueden encontrar diferentes herramientas completamente gratuitas y de prestigio para tener una base. En esta ocasión nos vamos a centrar en la plataforma de la BBC, el servicio de radiotelevisión público del Reino Unido.





De esta manera, si no quieres gastar mucho dinero en aprender un idioma, vas a poder optar por la formación que pone a disposición de todos nosotros el servicio público de Reino Unido. Esto es algo que le da mucho prestigio a los cursos que vamos a plantear, estando centrados en el inglés británico.

Para acceder a esta formación, simplemente deberás entrar en la plataforma Learning English de la BBC donde vas a encontrar los diferentes niveles de formación que existen. El más básico de todos es el titulado "English You Need", pero también vas a poder encontrar niveles intermedios superior e inferior, así como el curso "Towards Advanced".

Al acceder a cada uno de ellos a través de la web vas a encontrar diferentes lecciones con actividades muy diversas. En estas podrás leer textos, visualizar vídeos y aprender el vocabulario necesario para poder sortear ese nivel. Además, encontrarás actividades para poder afianzar los conocimientos. El objetivo primordial en estos casos es que se afiance el vocabulario y también se haga tu oído a la pronunciación.

Como decimos, en cada una de unidades encontrarás el vocabulario de referencia y también la gramática. De esta manera, si tienes interés en aprender o reforzar tu inglés con contenido "muy británico" vas a tener las herramientas necesarias. Aunque lógicamente vas a tener que complementarlo con un traductor o un diccionario para que vayas comprendiendo mejor toda esta información.

