Brave ahora permite navegar sin avisos de cookies: así puedes hacerlo en Chrome, Edge, Firefox o Safari

El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la UE) tiene muchas cosas buenas a la hora de salvaguardar nuestra privacidad, pero también es la legislación que nos trajo los mil veces malditos (por omnipresentes y cansinos) avisos de cookies de las webs. Y eso cuando estás dispuesto a darle 'Ok' a todo, así que ya no hablemos de cuando quieres andar seleccionando unas u otras cookies, o de si eres de los que prefiere navegar anónimamente o borrar las cookies tras cada sesión de navegación. Es estos casos, estás condenado a que las webs te pidan permiso una y otra, y otra vez.

Por eso es una buena noticia que (por fin) los desarrolladores de navegadores se estén empezando a preocupar por los usuarios que deseamos tener, como mínimo, la opción de ver desaparecer esos avisos. Si hace unos días te anunciábamos que Brave, uno de los navegadores más centrados en la privacidad hoy en día, estaba probando un mecanismo para bloquear las cookies y deshacernos de sus avisos en sus versiones 'Beta' y 'Nightly'...

...los que venís usando la versión estable estáis de enhorabuena: ya está siendo implementado en la misma. El modo de activarlo es el mismo que ya os relatamos en su momento: acceder a 'Configuración > Escudos Brave > Filtrado de contenido' y marcar la casilla del filtro 'Easylist-Cookie-List'.

Vale, pero ¿y los que no usamos Brave?

Muy bien, pero ¿qué podemos hacer si queremos disfrutar de esta misma funcionalidad, pero no somos usuarios de Brave? Bueno, para estos casos podemos recurrir a una extensión conocida como 'I Don't Care About Cookies' ('No me preocupan las cookies'), que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y que hace sólo cinco semanas fue adquirida por Avast (los desarrolladores del popular antivirus gratuito), aunque permanecerá siendo gratuita y siento actualizada por su creador.

Así relata su funcionamiento en su web oficial:

"En la mayoría de los casos, solamente bloquea u oculta las ventanas emergentes relacionadas con cookies. Cuando sea necesario para que el sitio web funcione correctamente, automáticamente aceptará la política de cookies para ti (a veces acepta todas y a veces sólo las categorías de cookies necesarias, según lo que sea más fácil de hacer). No elimina las cookies".

La extensión, una vez instalada, funciona de forma automática, sin necesidad de configuración alguna. De hecho, es tan sencilla que no hay nada en ella que podamos configurar: tan sólo nos permite crear excepciones para desactivar la extensión en determinadas webs.

Por fortuna, prácticamente todos los navegadores del mercado pueden hacer uso de esta extensión, de un modo u otro. Está disponible...

Pero, ¿y si usas Safari u otro navegador no contemplado en el párrafo anterior? Fácil: puedes incorporar los filtros de I Don't Care About Cookies a través de su extensión favorita de bloqueo de anuncios (en la web podemos descargar la lista de filtros o pulsar un enlace que los incorpora automáticamente a Adblock Plus); si usas Vivaldi, estos filtros ya vienen incorporados (aunque no activados) por defecto en tu navegador.

"Ten en cuenta que la lista de filtros no es tan efectiva como una extensión de navegador, pero ocultará la mayoría de advertencias de cookies".

Imagen | Lawrence Job