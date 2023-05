ChatGPT ha cambiado mi forma de ver la tele: así es como lo uso para saber qué ver en Netflix y otras plataformas de streaming

La llegada del streaming a los televisores, primero con Netflix y luego con la competencia, trajo consigo una paradoja curiosa: en un momento en el que hay tanto para ver, no sabes qué ver. De hecho, no será la primera (y seguramente, ni la última) vez que desperdicio ese tiempo destinado a ver una serie a navegar por las interfaces en busca de candidatos. Pues bien, últimamente esta toma de decisiones sobre qué ver en la TV se la dejo a ChatGPT y, aunque seguimos teniendo la última palabra, nos está ayudando mucho y descubriendo auténticas joyas de la TV que desconocíamos o teníamos olvidadas.

Nota: aunque por inercia he trasteado con este uso con ChatGPT-3.5, podría usar perfectamente Google Bard o el nuevo Bing con GPT, que además están conectados a internet para ofrecer información en tiempo real.

Buscar películas y series similares

Un caso práctico que sufriremos la semana que viene, cuando veamos la season finale de la tercera temporada de mi serie favorita en estos momentos: 'Ted Lasso'. En ese momento me quedaré huérfana de series que me gusten y que ocupen el tiempo antes de irme a la cama. No hay problema, puedo pedirle alternativas a ChatGPT.

Eso sí, aunque puedes limitarte a soltarle la orden tal cual, mejor usar algunos trucos para mejorar tus prompts: darle un rol, que te formule preguntas para definir mejor tus gustos y un formato de salida fácil de ver.

Esto es lo que he introducido yo: Imagina que eres un experto en TV y cine. Una usuario busca recomendaciones de series similares a otras que le han gustado. Tu misión es proponerle tres alternativas en base a sus preferencias. Pregunta al usuario las siguientes cuestiones: 1. ¿Qué serie le gusta? 2. ¿Qué es lo que más le gusta de la series? A continuación, ofrece los resultados razonando tu respuesta

Y esta es su respuesta:

Por supuesto, puedes afinar más la búsqueda pidiéndole épocas, actores y actrices, género, nota de IMDB...

Yo elijo el argumento

Hay muchas bromas con las pelis de sobremesa de Antena 3, pero todos y todas sabemos a qué atenernos cuando después de comer el fin de semana nos sentamos en el sofá a descansar los ojitos. Pero es que igual es lo que buscas.

Me pasa muchas veces que he tenido un mal día y quiero ver algo que me haga feliz, quizás refrescar un viejo clásico que ya he visto, pero también descubrir nuevas películas para guardar en el cajón de los recuerdos agradables de mi memoria. Un ejemplo: las comedias románticas de lesbianas, con 'Rosas Rojas' a la cabeza.

Así que vamos a ver cómo ChatGPT va a alegrarme el día:

"Me gustaría que me propusieras tres películas que sean una comedia romántica con dos mujeres como protagonistas, con un argumento similar a Rosas Rojas (Imagine Me & You). Tienen que tener un final feliz en el que la pareja acabe junta."

(Nota para lectores y lectoras: las muertes y las relaciones imposibles son un clásico en el género)

Vi la primera hace muchos años y las otras dos no, así que ya tengo películas para este fin de semana.

Ponerme al día con mis actores y actrices favoritas

Una de mis actrices favoritas es Meryl Streep, de la que he visto un montón de películas pero sospecho que también me faltan unas cuantas por deleitarme. ¿Cómo empezar a hacerlo? Interrogando a ChatGPT: puedo preguntarle las tres películas mejor valoradas de Meryl Streep según IMBD, los musicales en los que participa Meryl Streep, las películas que han ganado Oscar y en las que sale Meryl Streep, aquellos filmes en los que Meryl Streep hace de mala o en las que es protagonista.

Dime las cinco mejores películas de Meryl Streep según IMDB

¿Qué película es esa...?

Si hay una conversación que se repite en mi casa familiar es la de mi padre preguntándole por una película a mi madre diciéndole que es de una actriz que en realidad no sale y además con el nombre mal pronunciado y dos líneas de argumento.

Mi madre acierta porque es el ChatGPT cinematográfico oficial de casa, pero en mi propia casa me queda recurrir a la fría inteligencia artificial para que me resuelva dudas de cine como esta: "¿Cómo se llama la película en la que una persona vive eternamente en el mismo día?"

Diciéndole mínimamente el argumento o el actor o actriz protagonista o incluso una línea del diálogo que recuerdes, hace maravillas. Esto también es especialmente útil para cuando quieres ver un episodio de una serie larga de la que solo recuerdas el argumento: aquel en el que Rachel mezcla dos recetas en Friends o cuando Homer Simpson se convierte en sacerdote que casa a parejas homosexuales, por ejemplo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la base de datos de GPT va hasta 2021.

Quiero algo totalmente diferente

Si tengo que enmarcar el género de series que veo, sería esencialmente comedia y fantasía-acción-aventuras de producciones como 'Juego de tronos', 'Vikings' y similares.

Pero el día menos pensado te despiertas con ganas de sorpresas y le pides algo radicalmente diferente:

"He visto muchas series de comedia, acción, fantasía y aventuras. Quiero que me sorprendas con series de géneros completamente diferentes, da igual el país. Dime por qué merecen la pena y la nota de IMDB."

Esto es lo que me devuelve ChatGPT:

Tengo que decir que Narcos la he visto ya, pero no las otras dos. Ya voy teniendo material para entretenerme.

Descubrir joyas ocultas

Ver las películas nominadas a los Oscar o en Cannes es fácil, pero descubrir otras que no han recibido tanta publicidad o se han movido en circuitos alternativos no es tan sencillo.

Pero ChatGPT puede arrojar algo de luz en el asunto, lo vemos con un ejemplo: "Dime por favor joyas poco conocidas del cine francés dentro del género de comedia de los últimos diez años"

Portada | Foto de Marques Kaspbrak en Unsplash

En Genbeta | Haz tu vida más fácil con estas 11 formas de usar ChatGPT en el día a día