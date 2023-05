Tras comparar Google Bard, ChatGPT y Bing Chat tengo claro que necesito un cambio

¿Qué modelo de lenguaje por inteligencia artificial es mejor: ChatGPT, Google Bard o Bing Chat? La esencia es la misma: escribir un prompt en el cajetín y esperar la respuesta. ChatGPT fue el primero y su popularidad creció como la espuma. Microsoft se subió al carro valiéndose de sus alianzas con OpenAI para lanzar su Bing vitaminado con ChatGPT y el último en llegar fue Google Bard, que a decir verdad todavía no se puede usar en España sin recurrir a este truco. Hemos probado los tres chatbots en usos habituales de este tipo de AI como crear contenido, resumir textos y resolver otros problemas para saber en qué se diferencian ChatGPT, Google Bard y Bing Chat y cuál es más interesante.

Tabla resumen con las especificaciones principales

Como una imagen vale más que mil palabras (por cierto, si valoras esto, también tienes una celda propia con la generación de imágenes), a continuación resumimos sus principales datos y características de las tres en la actualidad para una comparativa rápida y visual.



Chatgpt Bing chat google bard empresa OpenAI Microsoft Google lanzamiento inicial 30 noviembre 2022 14 de marzo de 2023 21 de marzo de 2023 modelo de lenguaje GPT-3.5/GPT-4 GPT-4 LaMDA (pronto actualizado a PaLM) precio 20 dólares/mes (versión gratis disponible) gratis gratis soporte multilenguaje Sí No No ACCESO a información Hasta 2021 Acceso a internet Acceso a internet generación de imágenes No Sí No DISPONIBILIDAD Pública Usuarios limitados Limitados usuarios y países

Como puedes ver, más allá de la interfaz y funciones, la batalla está entre los modelos de lenguaje GPT y LaMDA (próximamente PaLM) que hay detrás: Bing Chat usa el modelo GPT-4, que es el mismo que el disponible para ChatGPT Plus. Si usas ChatGPT gratis, entonces el corazón del chatbot será la versión anterior, GPT-3.5. Por otro lado, google utiliza su propio modelo de lenguaje, LaMDA.

GPT o transformador preentrenado generativo es un gran modelo de lenguaje desarrollado y entrenado por OpenAI con un enorme volumen de datasets de texto. Este modelo de procesamiento de lenguaje natural es capaz de generar respuestas con texto similares a las humanas. Es especialmente bueno para procesar textos y generar respuestas, resumir textos y generar código y depurar errores.

Después de GPT-1 (2018), GPT-2 y GPT-3, la versión mejorada GPT-3.5 usa sesiones supervisadas y no supervisadas y tiene una amplia red neuronal de 175 mil millones de parámetros. La última versión es GPT-4, que es mejor, más rápida y más precisa que las anteriores.

LaMDA por su parte es el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, la tecnología conversacional de Google. Es un modelo basado en la arquitectura Transformer (también presente en GPT-4) presentada por Google en 2017 y sirve para entrenarse en diálogo, lo que le permite generar respuestas humanas. El equipo de Google lleva trabajando con LaMDA desde 2017 y desde entonces, ha sido entrenada con más de 750GB de datos, con más de 1,56 billones de palabras de datasets públicos. Google Bard emplea este modelo para generar respuestas rápidas basadas en datos disponible en el índice de búsqueda de Google.





ChatGPT vs Bing Chat vs Bard, a prueba

Nota: teniendo en cuenta el soporte lingüistico y su disponibilidad, hemos hecho las pruebas en inglés para poder comparar mejor los resultados. Para simplificar la comparativa, hemos optado por elegir las respuestas por defecto, es decir, el modo equilibrado de Bing Chat (puedes cambiarle la personalidad) y la primera respuesta de Google Bard (ofrece tres).

Prueba 1: cuéntame un chiste

Empezamos con algo que invita a demostrar su creatividad e ingenio: que se inventen una broma sobre un perro.

ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard

Si hablamos de calidad, los tres andan parejos, pero mientras que Google Bard ofrece dos chistes, los otros dos chatbots se quedan en solo uno. De hecho, Bing y Bard coinciden en uno de ellos. ¿Ganador? Google Bard,que dé más opciones es importante para encontrar uno que se ajuste más a lo que buscamos.

Prueba 2: Respuestas a preguntas controvertidas

Hay preguntas que solo admiten una respuesta y otras que no solo no están tan claras, sino que abren las puertas a la controversia. Por ejemplo, ¿fue la llegada a la luna de la NASA un montaje? ¿existe un Dios? ¿hay vida extraterrestre? Vamos con esta última cuestión y a ver cómo la resuelven los tres.

Nota: por extensión, copiaremos y pegaremos cada respuesta sin retocar.

ChatGPT. Una respuesta, sin enlaces

The existence of extraterrestrial life is a topic of great interest and speculation. While there is currently no definitive scientific evidence confirming the presence of extraterrestrial life, many scientists believe that it is possible, given the vastness of the universe and the presence of suitable conditions on other planets.

The field of astrobiology seeks to study the origin, evolution, and potential distribution of life in the universe. Over the years, significant advancements have been made in the understanding of habitable zones, the discovery of exoplanets (planets outside our solar system), and the identification of potentially Earth-like environments.

While we have not yet discovered concrete evidence of extraterrestrial life, several intriguing discoveries have fueled speculation. These include the presence of liquid water on other celestial bodies (such as Mars and Jupiter's moon Europa), the detection of organic molecules in space, and the possibility of microbial life surviving in extreme conditions on Earth.

Scientific exploration and missions continue to search for signs of extraterrestrial life, both within our solar system and through the study of exoplanets. However, until conclusive evidence is found, the question of whether extraterrestrial life exists remains open and an active area of scientific research.

Bing Chat. Una respuesta, con enlaces directos a sus fuentes

The existence of extraterrestrial life is still a mystery. Scientists have been searching for extraterrestrial life for decades, but so far, no conclusive evidence has been found¹. However, given the size of the universe, it is possible that there is life beyond Earth³.

I hope that helps! Let me know if you have any other questions.

Origen: Conversación con Bing, 21/5/2023

(1) Extraterrestrial life - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Extraterrestrial_life.

(2) ESA - Extraterrestrial life - European Space Agency. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Extraterrestrial_life.

(3) Extraterrestrial life | Definition, SETI, & Facts | Britannica. https://www.britannica.com/science/extraterrestrial-life.

Google Bard. Tres posibles borradores (los tres apoyan lo mismo)

There is no scientific consensus on whether or not there is extraterrestrial life. However, there is a growing body of evidence that suggests that it is possible. For example, scientists have found evidence of planets that could potentially support life outside of our own solar system. They have also found organic molecules, which are the building blocks of life, in meteorites that have fallen to Earth.

Some scientists believe that the universe is so vast that it is statistically impossible that we are the only planet with life. They estimate that there could be billions of planets in our galaxy alone that could potentially support life. Others are more cautious, arguing that we simply do not have enough evidence yet to say for sure whether or not there is extraterrestrial life.

The search for extraterrestrial life is a major scientific endeavor, and it is one that is likely to continue for many years to come. As our technology improves, we will be able to explore more of the universe and learn more about the possibility of life beyond Earth.

Here are some of the ways that scientists are searching for extraterrestrial life:

Looking for planets that could support life. Scientists use telescopes to search for planets that are similar to Earth in size and temperature. They are also looking for planets that have the right elements in the right proportions to support life.

Scientists use telescopes to search for planets that are similar to Earth in size and temperature. They are also looking for planets that have the right elements in the right proportions to support life. Looking for signs of life in space. Scientists are looking for radio signals or other signs of life that might be coming from other planets. They are also looking for organic molecules, which are the building blocks of life, in meteorites and comets.

Scientists are looking for radio signals or other signs of life that might be coming from other planets. They are also looking for organic molecules, which are the building blocks of life, in meteorites and comets. Sending probes to other planets. Scientists have sent probes to Mars and other planets in our solar system to search for signs of life. These probes have looked for evidence of water, which is essential for life, and they have also looked for organic molecules.

The search for extraterrestrial life is an exciting and important endeavor. It is a quest to answer one of the biggest questions that humans have ever asked: Are we alone in the universe?

Empate técnico entre los tres chatbots, que no se mojan a la hora de concluir si hay vida extraterrestre o no, pero destacamos la respuesta de Bing Chat ya que aunque es la más escueta (eligiendo el modo creativo seguramente se habría ido más por las ramas), lista las fuentes de cada uno de los argumentos esgrimidos.

Prueba 3: corregir gramática

Aunque tienen un potencial creativo enorme y son capaces de generar textos, lo ideal (y lo ético, si no lo comunicas) es usar tu propio contenido y pasarlo por estos chatbots para pulirlo, por ejemplo con estructuras más claras y ágiles o con la gramática.

Precisamente por ser más fácilmente comparable vamos a introducir una frase con un error gramatical: "But then I spent so many nights think ing how you did me wrong".

ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard

Otro empate. Los tres resuelven bien la pregunta (y otras tantas más que hemos realizado sobre gramática) y ofrecen la respuesta correcta como sugerencia. Eso sí, mientras que ChatGPT y Bard dan el motivo, Bing Chat enlaza a la herramienta que ha empleado para obtener el resultado, haciendo que obtener la explicación sea un proceso más laborioso.

Prueba 4: Resolver una ecuación

Estos chatbots sirven tan bien para ayudarnos en los deberes, trabajos y exámenes, que su uso probablemente vaya a transformar a medio plazo la forma en la que el profesorado da sus clases y evalúa, según nos contaron algunas personas dedicadas a la docencia.

Así que abrimos nuestro cuadernillo de matemáticas y nos encontramos esta ecuación: '-1 x -1 x -1' y le pedimos a las tres que nos la resuelvan.

ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard

Ojo porque la respuesta correcta es -1, ya que se trata del producto de un número positivo (el resultado de multiplicar -1 x -1) por -1 de nuevo. Aunque hemos probado otras ecuaciones y general suelen acertar, en este caso Google Bard patina y ChatGPT y Bing Chat responden bien con una explicación adecuada.

Prueba 5: comprobar hechos

Es momento de verificar su precisión con una cuestión que no ha cambiado en los dos años anteriores (algo que jugaría en contra de ChatGPT con GPT-3.5): las provincias del estado español que comienzan por la letra G. Hemos elegido esa letra para no dificultar con las denominaciones oficiales en zonas bilingües (Gerona/Girona, Guipuzcoa/Gipuzkoa, algo que por ejemplo tenía potencial de ser problemático con La Coruña / A Coruña). La respuesta correcta debería ser por tanto: Gerona/Girona, Granada, Guipuzcoa/Gipuzkoa y Guadalajara, ¿no?

ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard

Pues no. De hecho, curiosamente Google Bard y ChatGPT se comen dos provincias y solo dicen dos, aunque eso sí, con información extra que no sirve para resolver la duda. Bing Chat es preciso y correcto con su respuesta. Para este artículo he probado con unas cuantas letras diferentes y ha habido bastantes patinazos más, siendo Bing el más certero.

Conclusiones

Con los matices explicados antes y en pruebas y atendiendo exclusivamente a quién es mejor en lo global, a día de hoy Bing Chat es el vencedor. Además de que Bing proporciona las fuentes enlazadas en su texto en la frase concreta donde hace uso de la referencia para poder corroborar lo que dice y se nota la evolución GPT-4 respecto a GPT-3.5. La guinda del pastel es poder elegir su personalidad en función de lo que busques, grosso modo, más creatividad o más precisión.

Dicho esto, no es necesario casarse con ninguna IA, especialmente habida cuenta de que puedes usar las tres gratis, por lo que dependiendo de lo que necesites. Así, Google Bard destaca para encontrar información objetiva y actualizada en tiempo real, mientras que ChatGPT brilla analizando datos y resolviendo problemas.

A título personal, hasta ahora ChatGPT era el chatbot que usaba por defecto. No porque lo considerara mejor, sino simple y llanamente porque como dice la frase hecha, quien golpea primero, golpea dos veces: llegó antes al mercado, lo introduje en mis rutinas y me familiaricé con la interfaz y sus opciones. Aunque de forma diferente, a escala global Bing y Bard han llegado casi a la vez, pero a juzgar por los resultados, al chatbot de Bard le queda algo más de camino por recorrer. Habrá que esperar a ver el cambio con PaLM.

Portada | Montaje con foto de Kari Shea en Unsplash y logos

En Genbeta | Haz tu vida más fácil con estas 11 formas de usar ChatGPT en el día a día