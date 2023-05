Cinco cosas que puedes pedirle ya a Google Bard que son imposibles con ChatGPT

Si te gusta la inteligencia artificial, tenemos buenas, malas y de nuevo buenas noticias para ti: Google Bard ya está operativo en más de 180 países, pero España no es uno de ellos (ni tampoco la UE). No obstante, si quieres probarlo basta con acceder desde una VPN, algo tan fácil como usar el navegador Opera y seguir estos pasos. Nosotros ya hemos probado Google Bard y nos ha sorprendido gratamente por su velocidad (pese al VPN), la generación automática de respuestas y la calidad de estas. Google quiere competir de tú a tú con el chatbot de OpenAI y de momento, Bard puede hacer cosas que ChatGPT no.

Buscar en internet

La primera en la frente: una de las grandes carencias de ChatGPT es que su base de datos data hasta 2021 y por el momento, no tiene acceso a internet.

Google Bard sí que lo tiene y eso le permite responder a preguntas tan actuales como las noticias que han sucedido en las últimas horas. Por ejemplo, sobre quién ocupa el puesto de CEO de Twitter en la actualidad: Bard ya lo sabe.

Así, piensa por ejemplo en uno de los usos de ChatGPT como planificar viajes: con Google Bard puedes hacerlo incluso mejor porque si por ejemplo si le preguntases qué puedes hacer este fin de semana en Madrid, te contaría de los eventos que tienen lugar por San Isidro ya que tiene acceso al programa.

Profundizar en la búsqueda (y conocer las fuentes)

El otro gran talón de Aquiles de ChatGPT es que aunque proporcione información que parece veraz y suena a cierta, no hay forma de saber de dónde ha sacado los datos. Esto tiene dos hándicaps: ni puedes indagar para obtener más datos de esa información interesante ni puedes leer a fondo sus fuentes para conocer su fiabilidad.

Fíjate que al concluir la respuesta de Bard, aparece la opción de 'Google it', lo que te permite ir a internet para visualizar las entradas relevantes del tema.

Resumir páginas web

Tanto ChatGPT como Bard son prácticos para resumir textos largos y densos, pero con la herramienta de Google puedes hacerlo directamente si la información procede de una web: basta con que le suministres el enlace para que lo haga, de modo que agilizas el proceso y te ahorras tiempo.

Exportar el texto generado

Copiar y pegar es la socorrida pero efectiva labor que podemos hacer con las respuestas de ChatGPT, pero Google Bard lo ha puesto más fácil implementando la exportación en dos clicks: es tan simple como tocar sobre el icono de compartir y elegir si queremos que va a un borrador de Gmail o a los documentos de Google Drive.

Obtener más respuestas con la misma pregunta

Aunque siempre tienes la opción de reformular la pregunta si no te satisface la respuesta en ChatGPT, Google Bard proporciona por defecto tres versiones diferentes. Así, puedes visualizarlas desplazándote a la zona superior y tocando sobre 'View other drafts'.

No obstante, hay otras novedades que están por llegar próximamente a Google Bard diferenciales respecto a ChatGPT que vimos en la Google I/O como la posibilidad de introducir tus prompts mediante la voz, la integración de Google Lens permitirá que incorpores imágenes para que el chatbot genere respuestas y que también te devuelva imágenes como respuesta.









Portada | Xataka y Marca PNGs por Vecteezy

En Genbeta |