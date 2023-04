ChatGPT en Bing es más interesante si le configuras una personalidad alternativa. Esta es la que recomendamos

Desde hace unas semanas, el vitaminado Bing con inteligencia artificial tiene tres personalidades a elegir por el usuario entre más creativo, más equilibrado y más preciso. El chatbot basado en GPT-4 cambia la respuesta en función del estilo de conversación escogido al iniciar sesión porque, aunque la base es la misma, cada uno de los modelos ha pasado por diferentes entrenamientos RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) y han sido depurados para ajustarse a esa descripción. ¿Qué personalidad de Bing elegir entonces?

La respuesta corta es que depende de lo que busques, aunque ya te adelantamos que tenemos dos favoritas y recomendadas.

Cuando inicias una nueva sesión de chat en Bing, encontrarás la posibilidad de elegir un perfil "Más creativo", "Más equilibrado" o "Más preciso". Grosso modo, mientras que el primero va a ofrecerte respuestas "originales e imaginativas" buscando la sorpresa y el entretenimiento, el segundo apuesta por respuestas "razonables y coherentes" buscando un equilibrio entre precisión y creatividad y el tercero es preciso y sus respuestas están "basadas en hechos", dando peso a la concisión y la relevancia. Al margen de este momento en el que lo eliges, se aprecian diferentes colores de fondo para cada perfil.

Hay que tener en cuenta que elijas la personalidad que elijas, el límite sigue siendo el mismo: seis peticiones por cada sesión de chat, a partir del cual tocará pasar la escoba para una nueva sesión. Así, Microsoft evita el desvarío.

Escríbeme una poesía que empiece así...

Más creativo

Más equilibrado

Más preciso

Ante un papel en blanco y la posibilidad de escribir una poesía teniendo solo el primer verso y pudiendo elegir métrica, extensión, tipo de rima y por supuesto, los recursos literarios que estime pertinente, vemos que al menos uno suspendería un examen de literatura: el modo preciso, que apuesta por una composición bastante ramplona y, como buen cuadriculado que es, la rima consonante. El equilibrado aprueba por los pelos, ofreciendo más recursos y ritmo, pero recurriendo a veces a la repetición (nueva - nuevas, fama - fama).

Más extenso e imaginativo haciendo honor a su personalidad, el modo más creativo es el recomendado para este tipo de tareas o simplemente, para entretenernos. O lo que es lo mismo, que si buscas ideas tanto para usos creativos como para dar con diferentes enfoques, el "Más creativo" es el más indicado. ¿Y si quiero que escriba emails por mí? Pues también, como veremos en la siguiente prueba.





¿Cuántas flores puede polinizar una abeja al día?

Más creativo

Más equilibrado

Más preciso

Cuando buscamos una respuesta concreta, el modo Más creativo se va tanto por las ramas que puedes terminar de leerla sin tener claro qué te quiere decir. Y eso no es bueno ni práctico. Por otro lado, el modo Más preciso responde de forma clara, si bien en ocasiones puede pecar de prudente si no encuentra un resultado lo suficientemente sólido. Hay que tener en cuenta que con modelos de lenguaje grandes como este, cuanta mayor extensión tiene la respuesta y más creativa es, hay más riesgo de que sufra de "alucinaciones".

No obstante, si lees con atención, la respuesta predominante del modo Más creativo y la del modo Más preciso son la misma: alrededor de 4.000 flores. Y es que después de varias pruebas, la personalidad equilibrada es curiosamente la menos precisa. Hay una máxima en periodismo que particularmente he hecho extensiva a la vida: o somos fiables siempre, o no somos fiables nunca.

Para el resto de tareas no creativas: resúmenes, respuestas concretas, traducciones...nuestra recomendación es optar por el modo preciso.

Curiosamente cuando el chatbot de Bing, la que viene por defecto es la equilibrada.

Portada | Montaje con pantallazo de Bing y foto de Milad Fakurian en Unsplash

