Cómo el fin de la batalla entre Google y Oracle por el uso de Java en Android puede cambiar el futuro del desarrollo de software

Desde el 2012, Oracle y Google han estado en medio de una disputa legal por el uso que hizo Google de las APIs de Java en Android. Ambas empresas han ganado algunas de las batallas, pero hasta ahora ninguna ha ganado la guerra.

Hoy, miércoles 7 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará los argumentos de ambas empresas a través de videoconferencia buscando resolver una de las querellas legales más largas en la industria, y una que podría definir el futuro del desarrollo del software frente al copyright.

Qué ha pasado hasta ahora

2012

Oracle demandó a Google en 2012 por utilizar sin permiso 37 APIs de Java para el desarrollo de Android. Oracle había comprado Sun Microsystems (y por ende, Java) en 2010 y, ese mismo año, denunciaron a Google por utilizar partes de Java en Android y considerar que esto infringía su propiedad intelectual. Mientras tanto Google alegaba que habían hecho un "uso razonable" o "fair use" de ellas.

La primera vez que el caso llegó a juicio en 2012, un juez sentenció que la estructura de las APIs de Java utilizada por Google no estaba sujeta a copyright porque se trataba de un "sistema o método de operación".

2014

Sin embargo, en 2014, Oracle apeló esa decisión y un juzgado les dio la razón determinando que la "estructura, secuencia y organización" de una API sí podía ser objeto de copyright. Sin embargo, todavía seguían sin determinar si lo que hizo Google se trataba de uso razonable o no.

2016

En 2016 todo escaló y Oracle exigía que Google le pagara la enorme cantidad de 9.300 millones de dólares por haber usado Java en Android. El vicepresidente de Oracle le llegó a decir a Axios que [Google y Oracle] tienen una visión muy diferente de las cosas "Su visión es monetizar tanto contenido como puedan, ya sea que les pertenezca o no".

Mientras Oracle afirmaba que Google le debía 475 millones de dólares en daños y 8.829 millones correspondientes a la parte de beneficios de Android por el uso de Java, Google estimaba algo más cerca de los 100 millones de dólares por los fragmentos de código de Java que infringían el copyright.

Un jurado salvó a Andriod de Oracle en aquel entonces y determinó que Android no infringía ningún derecho de autor propiedad de Oracle al usar 37 APIs en su desarrollo, las cuales están protegidas por el "uso razonable" o "fair use".

La decisión de aquel jurado fue unánime, llegando a la conclusión de que el lenguaje de Java siempre ha sido "libre y abierto" para su uso y esto incluye la reimplementación en las APIs, por lo que Android es un producto legítimo que no infringía ningún derecho de autor.

2018

Cuando creíamos que la historia había llegado a su fin, el caso resucitó . En 2018 la Corte de Apelación de los Estados Unidos determinó que el uso de Java por parte de Google para crear Android no estaba protegida por las leyes de uso razonable del copyright.

Esto invalidó la sentencia de 2016 y volvía a poner los 9.000 millones sobre la mesa, lo que empujó a Google ha llevar el caso a revisión frente al tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos, la Corte Suprema, y es ahí donde nos encontramos en este año 2020 de la pandemia mundial.

Por qué es importante para el futuro del desarrollo del software

Este caso es sumamente importante no solo para Oracle y Google, o para el desarrollo de Java o Android, sino para el mundo del software en general. Por casi una década varios juzgados no se han puesto de acuerdo en definir qué es y qué no es uso razonable de una API, y si la protección de derechos de autor se debe extender a estas de la misma forma que al código fuente del software.

Las API son lo que se conoce en el mundo del software como una "interfaz de programación de aplicaciones", y es básicamente código que permite a unos programas hablar con otros programas, por así decirlo. O en las palabras de Google, es una de esas cosas que favorecen la interoperabilidad y que "nos permiten tomar una foto con un iPhone, almacenarla en Google Photos y editarla con un portátil de Microsoft".

Por casi una década ningún juzgado se ha puesto de acuerdo en definir si las APIs deben tener copyright o no

Cuando Google desarrolló Android, usó código de APIs de Java para que los programas escritos en Java pudiesen funcionar en el sistema operativo. Oracle dice que Google les robó su propiedad y que el copyright debería extenderse a las APIs.

Google dice que la industria nunca ha operado así y que restringir las APIs inhibirá la innovación y dañará a los consumidores. Mientras Google alega que una decisión a favor de Oracle creará más fricción en la interoperabilidad de los dispositivos, Oracle cree que no tiene sentido pensar que una propiedad intelectual más débil promueva la innovación.

La decisión que se tome en este caso afectará el desarrollo de software a gran escala, puesto que las APIs son uno de los recursos más usados en la industria entre los desarrolladores. Una decisión a favor de Oracle podría hacer a muchos pensarlo dos veces antes de usar una API de terceros para aumentar la interoperabilidad de su software, si después va a estar expuesto a reclamos por derechos de autor.