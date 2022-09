Conseguir cita para renovar el DNI es un infierno: así es como logré salir victorioso y con DNI gratis

Hace unos días me caducaba mi DNI tras haberlo renovado en 2017. Tras los cambios que entraron en vigor en 2021 con el DNI 4.0, tenía ganas de tenerlo cuanto antes. Pero sacarlo con antelación fue imposible, y renovarlo a tiempo para poder volar a cubrir el IFA 2022 de Berlín ha sido una odisea.

En este artículo voy a contar cómo (mal) funciona el sistema de citas online, para luego ofrecer un truco sobre cómo lograr renovarlo cuando queramos y no cuando diga el sistema. Acabaremos repasando el sistema que aún utiliza la Policía Nacional.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

El sindiós de las citas online

Otras veces, cuando ha tocado renovar un documento oficial he caído, con nefastas consecuencias, en lo de esperar a última hora. Esta vez no ha sido así. Sin prisas, llevo desde abril queriendo renovar el DNI, entrando de vez en cuando en el sistema de cita previa. He intentado muchas veces sacar cita, para mí y para familiares, sin preferencia por mi comisaría más cercana. Pero siempre me encontraba esto:

Yo iba siendo paciente, hasta que llegué a una fecha límite. Tenía que viajar, y no podía hacerlo con el DNI caducado, pues tampoco tenía pasaporte desde 2020 (para qué iba a renovar en mitad de una pandemia, pensé en su momento). Desesperadamente, viviendo en Sevilla, comencé a buscar hasta en comisarías de Málaga o Granada. Sin suerte. En todas las comisarías estaban sin citas en el sistema de cita previa. Algo increíble, pero es como suena.

Ante la urgencia, el consejo de amigos, familiares y compañeros de trabajo fue "ir muy temprano a comisaría, que siempre puedes coger un hueco que quede libre". Eso hice, y en la comisaría más cercana me dijeron que si quería esperase, pero que era completamente inviable. De los cinco funcionarios que suelen dedicarse a la renovación de DNI, ahora mismo solamente había dos, y también se encargaban de renovar pasaportes.

Aunque indiquen que no hay citas disponibles, todas las comisarías renuevan huecos cada cierto tiempo. Lo ideal es enterarse de cuándo.

Tras perder un buen rato así, me fui a casa, pero no sin enterarme de algo extremadamente útil: aunque el sistema dice que no hay citas disponibles de forma indefinida, cada comisaría abre una vez al día un número limitado de citas para la semana siguiente, que se han quedado libres o que no se han concedido. O sea, que lo de que "esta unidad no tiene citas disponibles" no es del todo cierto.

Simplemente, hay que saber a qué hora entrar en la web a buscar cita. En el caso de mi comisaría, me dijeron que tenía que entrar y actualizar la web repetidamente entra las 14 y las 14:30 horas de cada día. Y eso hice.

Al principio me sentí estafado: allí no había citas, o no para antes de octubre, y yo la necesitaba para el lunes, siendo jueves. Sin embargo, a eso de las 14:12 comenzaron a salir citas para la mañana del lunes, tanto de DNI como de pasaporte. Así que, con unos minutos de separación, pedí cita para ambos documentos y me liberé.

Toca renovar DNI. La cita más próxima es el 17 de octubre. Todo bien. pic.twitter.com/WTPxZ0EQR2 — Antonio Sabán (@Ansamor) August 17, 2022

Al contarlo en Twitter, me comentaron que cada comisaría tiene su horario de renovación de citas. Así que lo que para mí fue para las 14-14:30, en otros casos podría ser a las 17, y en otros a las 9 de la mañana, como uno de los casos que me contaron. En este sentido, si no consigues acceder a una cita para cuando quieres, mi consejo es llamar a tu comisaría si es posible, y preguntar cuándo renuevan citas en el sistema, para no dejarla escapar. Si no, quizá puedas preguntar en persona.

Al llegar a la comisaría, la sorpresa

El lunes, al pasar a la oficina de renovación de DNI, me di cuenta de que, efectivamente, estaban bajo mínimos de personal. Además de esto, me sorprendió un detalle tecnológico de la Administración. En el fondo no debería, porque sabemos en qué país vivimos, y más habiendo escrito del atraso tecnológico de la Administración en Genbeta.

Pero sí, me sorprendió ver que la funcionaria utilizaba Windows 7 para realizar mi renovación de DNI y pasaporte. Y no solo eso, utilizaba Internet Explorer, no Microsoft Edge u otros navegadores. Podemos llamarlo Classic Españita, pero hay que recordar que (crucemos dedos) por mucho que la Administración pague por el último soporte extendido posible de Windows 7, ese sistema operativo es de 2009, y perdió el soporte en 2020. Han tenido años no para actualizar a 8 quizás, pero sí a Windows 10, que a su vez tiene soporte hasta 2025.

Windows 7 fue un sistema increíblemente bien optimizado, cuyo uso todavía es disfrutable. Pero bajo ningún concepto es moderno ni recomendado para tratar en él datos de cierta sensibilidad en la Administración. Es anecdótico a la par que decepcionante.

Así pude sacar el DNI gratis y para 10 años

Mientras me enfrascaba en el proceso para obtener cita, me enteré de que al empadronarme en otro domicilio tenía derecho a renovar el DNI gratis. Evidentemente no es recomendable empadronarte en distintas casas solo para renovar, pero conviene saber que si es tu caso, puedes obtener tu nuevo documento de forma gratuita en vez de pagar 12 euros. Yo, por ejemplo, no lo sabía la anterior vez que me mudé, en 2019, y habría tenido derecho a renovarlo antes.

Si te empadronas en otra casa, tienes derecho a una renovación gratuita de DNI. Si tienes más de 30 años, renuevas cada 10 en vez de cada 5

La otra cosa que aprendí en este proceso es que una vez has cumplido 30 años, como es mi caso en 2022, la renovación no hay que hacerla cada cinco años, sino cada diez. Así, si próximamente vas a cumplir 30, mi consejo es que esperes, pues tardarás más en tener que enfrentarte a lo que acabó siendo un tedioso proceso.