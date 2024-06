Cuándo se cobra la paga extra de las pensiones y de los funcionarios

Estamos ya a las puertas del verano, y el calor que hace estos días al salir a la calle sin duda es una señal de esto. Pero además de la calor, son muchas las personas que también van a ver como sus cuentas incrementan considerablemente, ya que estamos en el momento en el que se cobran las esperadas pagas extra.

Tanto los pensionistas como los trabajadores públicos van a ver como en estos días se va a recibir una paga extra en sus cuentas bancarias. Aunque lógicamente los trabajadores por cuenta ajena en régimen general también van a poder ver estas pagas extras en el caso de que no hayan sido prorrateadas y siempre dependiendo del calendario de su empresa. Nosotros nos vamos a referir a las pagas extras que dependen directamente del Estado.

El pago de las pagas extras llegarán en junio a las cuentas bancarias

Hay que destacar que no todos los pensionistas van a poder recibir la paga extra, ya que se limita únicamente a aquellos que tengan reconocidas las catorce pagas. Hablamos principalmente de las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente. También se incluyen aquellas pensiones no contributivas que son de 14 meses. En el caso del IMV o la incapacidad temporal por motivos laborales no se va a recibir ninguna extra.

En este caso la Seguridad Social informa que el pago se hará a mes vencido con la pensión que se corresponde al mes de junio. Pero los bancos acostumbran a adelantar el pago de esta pensión, haciendo que normalmente se abone en día 25 de cada mes. De esta manera, podemos decir que en torno al 25 de junio los pensionistas verán esta paga extra en su cuenta, aunque va a poder variar entre cada banco del día 21 al 26. La cuantía de este pago va a ser como si se cobrara literalmente el doble de lo normal.

Los funcionarios públicos también van a recibir una paga extra que se estipula en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que se calcula atendiendo al grupo profesional al que pertenezca el trabajador. Además, también se tendrán en cuenta otros complementos que se reconoce a cada uno de los trabajadores públicos, como por ejemplo los miembros de la Guardia Civil o a un médico de la sanidad pública.

En estos casos también se va a cobrar a lo largo del mes de junio, aunque también va a depender del pagador de cada uno de los trabajadores públicos. Lo normal es recibir el pago con la nómina que corresponda a este mes de junio a finales de mes.

Imágenes | Markus Spiske Lena Balk

