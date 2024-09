Dejó su trabajo de informático con 35 años y dinero ahorrado. Así ha conseguido no volver a trabajar, viviendo en una caravana

En Genbeta hemos recogido historias de personas que decide llevar una vida más básica en cuanto a gastos y 'necesidades" para así tener que trabajar menos o poder ahorrar. Por ejemplo, la decisión del programador informático que vive en trenes y que cuenta que su vida de nómada digital le sale mucho más barata que si viviera en una ciudad. O la gente que teletrabaja y se ha mudado a pueblos pequeños donde la vida es más barata que en las grandes ciudades y disfrutan de más tiempo en familia.

También yo conté mi caso personal, cuando de recién graduada me mudé a una ciudad barata que me encantaba (y me encanta) y eso me permitía trabajar menos horas para vivir y usar mi tiempo libre para aprender idiomas (viví en Sarajevo y aprendí bosnio -que también es conocido como serbio y croata- lo que me ha sido muy útil en años posteriores), hacer voluntariados y tener tiempo libre para conocer mejor la cultura local que me acogió.

Hoy tenemos la historia de un hombre que fue despedido de su empresa a los 35 años porque dice que no quería hacer una tareas que le mandaban y que él consideraba que era engañar a la gente. Tenía buenos ahorros, algo que en Estados Unidos, su país de origen puede lograrse más fácilmente que en España por los altos salarios y ahora vive en una caravana con pocos gastos para poder mantener su independencia financiera.

Jubilación a los 35 años

El hombre se llama Steve Adcock y tiene un blog y una newsletter para dar consejos financieros a otra gente, que es la forma en la que se gana la vida ahora. Cuenta que él y su pareja trabajaron en el área de tecnología de la información durante más de una década antes de cambiar por completo su perspectiva de la vida y ahorrar el 70 % de lo que ganaban para jubilarse y "vivir una vida llena de viajes y aventuras". En su blog comenta:

"En lugar de pasar de ocho a diez horas al día en una oficina, las pasamos haciendo caminatas, navegando en lagos y visitando cervecerías. Soy emprendedor y escritor".

Trabajó durante 14 años en tecnología de la información, pero se cansó de la rutina y decidió, junto con su esposa, ahorrar casi todo lo que ganaban y jubilarse. Sus salarios eran altos y cuenta que ambos nacieron en "familias amorosas y comprensivas, lo que ha sido de gran ayuda para llegar a donde estamos hoy". Estoy más ocupado en la jubilación que cuando trabajaba a tiempo completo.

Como ha contado a medios de comunicación, la casa que compraron fue un acierto y al venderla también ganaron. En total, con 35 años disponía de 900.000 dólares y en estos años ha ganado ingresos mensuales gracias a su mencionado blog, a su canal de YouTube y a un libro que ha escrito. Según su información, él ingresa unos 1.000 al mes pero como sus gastos son muy reducidos, viviendo en una caravana y sin grandes necesidades de lujos, continúa ahorrando. Su mujer sí que ha vuelto al trabajo, pero mantienen su estilo de vida barato.

Sus consejos para ser millonario

Entre sus actividades actuales está dar información sobre cómo hacer lo mismo que él ha hecho. Y ofrece algunos consejos para convertirte en millonario lo antes posible. "Empieza a ahorrar pronto. Cuanto antes empieces a ahorrar, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Incluso si solo puedes ahorrar una pequeña cantidad cada mes, se irá acumulando con el tiempo", dice.

También asegura que la mejor manera de convertirse en millonario es invertir a largo plazo. "Esto significa invertir su dinero en activos que tengan el potencial de crecer con el tiempo, como acciones y bonos". Otro consejo que da es seguirlo y leer sus newsletters. Ahí se asemeja un poco al polémico español Amadeo Lladós que vende a sus seguidores cómo hacerse millonarios y eso pasa por seguirlo a él y pagarle por mentorías. Aunque en este caso no parece pedir grandes cantidades de dinero por las mentorías.

