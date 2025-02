El equipo de Android creó un curso para aprender Rust en cuatro días. Google lo ha publicado gratis

Tanto si te dedicas a la programación como si planeas un giro profesional orientado a picar código, uno de los lenguajes de programación más demandados en el presente y de cara al futuro es Rust. De hecho, el ínclito Elon Musk considera que será el elegido para crear la inteligencia artificial general y no Python. Una de las razones está en su efectividad para reducir bugs, su alto rendimiento, compilador optimizado, entre otras virtudes.

Por todo lo anterior queda claro que aprender Rust es una buena idea y aunque hay cursos online gratis para formarte desde cero, merece la pena hacerse con este libro porque constituye una buena base de partida. Además vas a poder formarte desde cualquier parte, no requiere mucho tiempo para completarlo y detrás de la obra está una empresa tan importante como Google.

El libro gratis de Google para aprender Rust

Comprehensive Rust es el libro de Google para aprender Rust online en solo cuatro días y ojo porque está completamente en castellano (entre otros idiomas). Es cierto que saber inglés es esencial para desenvolverte como dev (es la lengua base de los principales lenguajes de programación), pero si se te atraganta y lo usas lo mínimo imprescindible, poder leer explicaciones y ejemplos en la lengua de Cervantes es un respiro.

La obra está desarrollada por el equipo de Android en Google y cubre el espectro completo de Rust, empezando por la sintaxis básica hasta temas más avanzados o la gestión de bugs. Así, para empezar este curso no es necesario que tengas conocimientos básicos de este lenguaje, si bien si que parte de la base de que sabes programar, ya que recurre con cierta frecuencia a comparaciones con C y C++, si bien si tus conocimientos son en Python o Java tampoco habrá problema.

Explican que estamos ante un curso de fundamentos de Rust y si al concluirlo quieres ampliar, dispone de otros cursos para profundizar y especializarte aplicándolo a Android, Chromium, Bare Metal o Concurrencia.

Portada | Montaje con foto de James Harrison en Unsplash y logo Rust vía Wikipedia

En Genbeta | 11 cursos gratis de Google de especialización informática para aprender una nueva habilidad y mejorar tu empleabilidad