Esta herramienta permite editar fotos con tan solo pedírselo a la IA: así funciona la nueva función de Playground AI

La inteligencia artificial ha cobrado un gran protagonismo durante los últimos años. Sin embargo, durante 2022 vimos uno de los usos que más han dado de qué hablar: la posibilidad de generar imágenes a través de una simple descripción en texto. Es así como se han popularizado herramientas tales como DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, entre otras.

En Genbeta te hemos enseñado múltiples herramientas que hacen uso de estas IAs para generar y editar imágenes, incluso a entrenar a una inteligencia artificial para que genere imágenes nuestras. Sin embargo, los responsables de Playground AI han lanzado una función muy útil para su herramienta de generación de imágenes. Y es que ahora podemos editar cualquier fotografía con tan solo pedirle a la IA qué añadir o eliminar en ella.

Nosotros hemos estado un tiempo probando qué tal funciona la nueva característica de Playground AI y te enseñamos cómo acceder a ella de forma totalmente gratuita.

Pide a la IA que quite o elimine elementos de la foto

Lo único que tienes que hacer es entrar a la web de Playground AI y registrarte si aún no lo has hecho. La única opción que nos dan para registrarnos es a través de Google, por lo que es necesario que tengas una cuenta de Gmail para acceder a la herramienta.

Una vez hayas entrado, podrás acceder de forma totalmente gratuita a la herramienta. Playground AI ofrece una interfaz en la que podemos generar imágenes a través de Stable Diffusion o DALL-E en sus múltiples versiones. Sin embargo, su última característica también nos permite editar imágenes con tan solo pedirlo, algo que también es gratis (aunque con limitaciones).

Si es la primera vez que entras, te saldrá una advertencia en la que te animan a probar la función. Tan solo debes presionar sobre "Try now". Si has accedido alguna vez a Playground AI, entrarás a su herramienta de generación de imágenes por lo que si quieres probar la función para editar las fotos, deberás seleccionar la opción de "Import image" situada en la parte superior izquierda.

Tras ello, la herramienta te dejará escoger cualquier fotografía para editar. Lo que más sorprende es su sencillez, pues tan solo tienes que pedirle a la IA qué es lo que le quieres añadir a la fotografía, o qué partes quieres eliminar de ella.

¿Y cómo le pedimos la tarea? Muy fácil, tan solo tienes que escribirle en el cuadro de texto de la izquierda qué es lo que quieres editar de la fotografía. Por ejemplo, puedes pedirle que te cambie el fondo de la imagen, tal y como te mostramos en la foto adjunta.

También puedes pedirle que te modifique el rostro, como hacer que parezcas más viejo, hacerte sonreír, cambiarte la ropa, y muchas más posibilidades. Como decimos siempre con el uso de estas inteligencias artificiales, ¡el límite es tu imaginación!

La herramienta se desenvuelve de forma notable para algunas acciones, aunque es muy posible que requieras de varios intentos hasta que consigas el resultado que deseas.

Cabe mencionar que Playground AI deformará las caras de las personas si son rostros reales y no generados previamente por una IA, por lo que la herramienta nos será mucho más útil si queremos editar fotografías de entornos u objetos.

Además de poder añadir elementos, también podemos pedirle a la inteligencia artificial que elimine partes de la imagen. De esta manera, puedes retocar rostros, eliminar el fondo de la imagen, e incluso eliminar personas que no queramos que aparezcan en la foto, entre muchas otras cosas. Para ello, debes activar el interruptor de "Remove from image" y en el cuadro de texto de abajo añadir los elementos que no quieres que aparezcan en la imagen.

La herramienta se desenvuelve de forma notable para algunas acciones, aunque es muy posible que requieras de varios intentos hasta que consigas el resultado que deseas, sobre todo cuando se trata de eliminar objetos de la imagen. Sin embargo, no deja de ser sorprendente el hecho de que puedas editar una imagen de forma tan sencilla como pedírselo directamente a la IA.

Además de los cuadros de texto para añadir y eliminar elementos, también podemos editar parámetros que hagan que el efecto aplicado se acerque más o menos a la imagen original, o editar la influencia de la instrucción que le damos para que la edición se parezca más o menos a lo descrito.

Otra de las posibilidades que tenemos disponibles es aumentar el número de pasos para incrementar el detalle de la fotografía. Sin embargo, esto hará que el resultado tarde más en procesarse. Por norma general, la foto toma unos pocos segundos en mostrarnos el resultado.

Por último, también podemos modificar la seed para que el resultado se parezca a una imagen que hayamos editado previamente en esta herramienta.

Cuando tengas lista la imagen, si quieres guardarla, lo único que tienes que hacer es pulsar clic derecho sobre ella y descargarla en tu equipo.

Playground AI nos deja editar hasta 1.000 imágenes diarias completamente gratis. Eso sí, si sobrepasamos este límite, o queremos usar Stable Diffusion o DALL-E sin límite de resolución ni de cantidad de fotos, deberemos de pasar por caja. Por 15 euros al mes podemos acceder a su versión Pro, mientras que por 10 euros al mes nos permiten usar la herramienta con DALL-E.