Estos son los lenguajes de programación mejor y peor pagados en España en 2023, según un informe de Manfred

La empresa española Manfred ha publicado un amplio informe con los datos sobre salarios técnicos en España. Y este nos permite conocer cuáles son los lenguajes de programación mejor remunerados en nuestro país, entre otras cosas.

Mientras que prometen que dentro de unos días llega una segunda edición más extendida, en este primer análisis podemos conocer datos sobre salarios según el rol de cada profesionales o de acuerdo a la tecnología o lenguajes de programación que un o una profesional tech domine.

Qué tecnologías te aseguran un mejor sueldo en España

Desde Manfred (una empresa creada por un grupo de programadores que se hicieron reclutadores) explican que para poder entender mejor el panorama actual, han cruzado los salarios con las tecnologías más habituales y han encontrado sorpresas.

or ejemplo, afirma su informe que Node.js y React concentran una gran parte de profesionales que ganan entre 20.000 y 30.000 euros. La mayoría por debajo de los 2 años de experiencia. Es lo que ellos llaman el mercado de los bootcamps de JavaScript. Por tanto, estos se encuentran entre los que más complicado tiene conseguir un salario de alto rango, si ves el cuadro de Manfred compartido unas líneas más abajo.

Las tecnologías de front se mantienen muy similares en cuanto a salario. React tiene una mayor cantidad de perfiles entre 20 y 30.000 euros con experiencia menor a 2 años.

Como ya vimos en otros informes a nivel mundial, si quieres un buen salario y muchas ofertas de trabajo hay un lenguaje de programación que está muy bien pagado, muy por encima de la media: Ruby on Rails se corona como la tecnología de back con mayores salarios actualmente. Este marco de aplicaciones web utilizado por empresas como Airbnb, GitHub y Shopify que data de 2011 muestra que un 27% de profesionales gana por encima de los 60.000 euros.

Además de Ruby on Rails Las tecnologías de infraestructura se llevan la palma en buenos salarios. Los salarios de Go o Rust se concentran entre los 50.000 y los 80.000, y son las únicas que superan el 15% en los salarios mayores de 80.000 euros. Hay que recordar que en este año 2023, el lenguaje de programación Go ha vuelto a colarse tras seis años entre los más populares en el prestigioso estudio TIOBE.

Por otro lado, Los proveedores de cloud más habituales se mantienen similares en cuanto a salarios y, de ahí, AWS de Amazon se coloca en franjas ligeramente superiores.

Por esto, la conclusión de Manfred es que no es importante el proveedor de cloud en el salario, sino los lenguajes o las herramientas.

Salarios por rol en 2023

Por otro lado, esta firma ha hecho un análisis con los roles más habituales en España este año 2023 y sus rangos salariales "para poder entender bien el mercado del talento técnico nacional".

Entre las principales conclusiones es que hay roles con tendencias muy definidas como que los puestos de infraestructura están por encima de la media, concentrándose la mayor parte a partir de los 50.000 euros.

Los roles de liderazgo técnico como Engineering Manager o Tech Lead, concentran gran parte de los salarios que están en el 60.000 a 80.000. Por su parte, QA y Product Design (UX/UI) se concentran en las franjas de entre 20 y 40.000 euros. Algo mejor retribuidos están "los roles de backend, front o full stack se reparten muy bien en función de la experiencia".

