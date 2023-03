El lenguaje de programación Go entra en el Top 10 de TIOBE por primera vez desde 2017: qué ha pasado para su crecimiento

El lenguaje de programación Go parece estar resurgiendo y es que ha vuelto a entrar en la lista de los 10 lenguajes más populares de TIOBE. Este es un indicador muy importante para el sector, puesto que elabora su lista de popularidad de lenguajes de programación a partir de los datos de búsqueda de 25 motores diferentes.

Go fue creado por Google y a menudo se queda fuera de los 10 primeros puestos del Índice TIOBE. La última vez que estuvo entre los 10 primeros fue en julio de 2017. Ahora, podemos ver que en la edición de marzo de 2023 del Índice TIOBE, Go ha vuelto a colarse entre los 10 primeros. El lenguaje ocupaba el puesto 11 un mes antes.

GO no es revolucionario pero rinde muy bien

Paul Jansen, CEO de TIOBE Software, comentó que "parece que a los ingenieros les encanta el lenguaje de programación Go" y el experto considera que aunque Go no es revolucionario, su fuerza reside en combinar las características adecuadas.

"Incorpora concurrencia y tiene un buen rendimiento", entre otras características, como habla el líder de este reconocido índice del sector.

También ayuda que Go esté respaldado por la empresa Google. Esto mejora la confianza a largo plazo en el lenguaje. Este nació a comienzos de la década pasada.

También es importante que aplicaciones populares como Docker y Kubernetes se han desarrollado utilizando Go.

Otro lenguajes en el último ranking TIOBE

De los mejores lenguajes de marzo de 2023 según el índice encontramos una lista liderada por Python, C y Java. C++ y C# cierran el Top 5. Le siguen Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP y Go.

R, Ruby o Rust, de los que mucho se habla, están cerca de la 20ª posición.

Aquí puedes ver la lista completa del Índice TIOBE de marzo de 2023, la posición que cada lenguaje ocupaba en marzo de 2022 y el crecimiento o caída vivido.

