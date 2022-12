Estos son los lenguajes de programación favoritos de grandes directivos de empresas de software

Los lenguajes de programación van evolucionando en sus tecnologías para presentar mejores servicios o ir reforzando su seguridad y, con ello, las grandes empresas se van decantando por apostar por unos u otros.

Mientras que hace unas semanas conocíamos cuáles son los lenguajes de programación favoritos de las grandes tecnológicas del sector software, como Microsoft, Google, Linux, Meta o Apple, hoy vamos a conocer qué han dicho grandes directivos sobre sus lenguages preferidos para desarrollar (ahora y en la historia).

Hay directivos como Sundar Pichai que fue contratado por Google no por sus habilidades de escribir código, sino por su excelencia en la gestión, aunque esta empresa no tenga más remedio que usar mucha programación. Pero otros grandes directivos sí que destacan o han destacado por sus habilidades como desarrolladores.

Bill Gates

Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft dijo hace un par de años en un vídeo para YouTube que si estuviera buscando trabajo, la forma en la respondería en una entrevista a la típica pregunta de "¿por qué deberíamos contratarte?" sería “deberías mirar los códigos que he escrito. Mucho más que ir a clases, escribo muchos programas de software".

Esta declaración habla de su propia historia: Bill Gates fundó Microsoft en 1975, cuando aún estudiaba en Harvard, centro que abandonó al año siguiente para dedicar todas sus energías a su nueva empresa. "Tenía 13 años cuando me enamoré de la programación", escribió en su blog, Gates Notes, en 2018. "Mis amigos y yo nos pasábamos horas creando nuevos programas en BASIC", explica, y añade que la introducción a la informática cambió el curso de su vida.

Antes de crear Microsoft, enviaba CV a empresas donde mencionaba su experiencia en lenguajes de programación como FORTRAN, COBOL, ALGOL, o BASIC. También exponía su experiencia como programador de sistemas en TRW Systems Group en 1973.

La vida de Gates, obviamente, no paró en los años 70 y, como líder de Microsoft esta empresa desarrolló C# como un lenguaje sustituto de Java. C# fue desarrollado por primera vez en 2000 como competidor directo de Java por Anders Hejlsberg y su equipo de Microsoft. Al igual que Java, C# se basaba en los lenguajes de programación C y C++.

Mark Zuckerberg

No está muy claro que el CEO de Meta siga programando. Hace 12 años, en 2012, en el evento de TechCrunch Disrupt en San Francisco, Mark Zuckerberg, cofundador y consejero delegado de Facebook (ahora ya Meta), dice que todavía codifica a veces por diversión y que había una regla en Facebook qjue dice: "Si estás registrando código, tienes que mantener tu código".

Vino a decir que no quería comprometer código y luego tener a otro desarrollador manteniéndolo porque él esté en una reunión y el trabajo no pueda frenarse.

Aún así lo que sí sabemos es que este año la empresa ordenó que ya solo se usen cuatro lenguajes de programación. Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció en verano que había aprobado qué cuatro lenguajes de programación respalda, a partir de ese momento, para ser usados en sus proyectos de desarrollo con propósito general, y qué otros cuatro respalda para propósitos delimitados (si bien aún se contempla la opción de que algún otro lenguaje pueda recibir el visto bueno para proyectos específicos).

Los cuatro oficiales son: Hack (variante segura de PHP creada en 2014 por la propia Meta); Python (uno de los lenguajes de programación más populares hoy en día); C++ (que es otro de los lenguajes de programación de propósito general más usados) y Rust (creado por Mozilla, un lenguaje joven en pleno auge, cuya influencia alcanza desde el kernel de Linux hasta los ámbitos relacionados con el malware).

Elon Musk

Una de las máximas del twitter 2.0 de Elon Musk es contar con un equipo de trabajo (muchos más escueto que hace unas semanas tras los despidos) que sea muy fuerte escribiendo código. Entre otras cosas, Elon Musk exige a los empleados de Twitter un mail semanal detallando qué han hecho, con "muestras de código" y objetivos.

El magnate no es desarrollador como profesión y no hay información clara sobre si es bueno programando o no (sí que hay muchas teorías al respecto). Pero sí se ha pronunciado muchas veces sobre la importancia de desarrollar código. En 2018 publicó uno de sus reconocidos tuit pronunciándose escuetamente al respecto. Y su lenguaje elegido es el super reconocido Python.

🖤🖤🖤 Python 🖤🖤🖤 — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

Y luego seguía publicando que "Python está haciéndolo bien. Gran historia del nombre también".