Zuckerberg quiere monetizar WhatsApp: estos serían sus planes para compensar las pérdidas del Metaverso

Las grandes tecnológicas no están pasando por su mejor momento en la actualidad debido a la situación económica global. Uno de los ejemplos más recientes es la propia Twitter sobre la que pesaba un bajo rendimiento económico, perdiendo cada día varios millones de dólares. Ahora Elon Musk quiere cambiar esta tendencia, aunque le está costando bastante. Y ahora Meta quiere seguir un camino similar con profundos cambios en sus aplicaciones, dejando ver los posibles planes de suscripción a WhatsApp.

En la actualidad Meta con su "Metaverso" no está pasando por su mejor momento, debido a que se ha convertido en un gran agujero de perder dinero a mansalva. Es por ello que su CEO ya está buscando formas de hacer que se ingrese más dinero a sus cuentas, y WhatsApp sería una de las grandes herramientas para poder conseguirlo.

Meta da indicios de la llegada de un WhatsApp de pago

Tanto WhatsApp como Facebook Messenger no dan nada de dinero debido a que no presentan casi anuncios y no cuentan con un plan de suscripción. Es por ello que la balanza entre ingresos y gastos siempre está más inclinada hacia la segunda parte. Esto hace que Mark Zuckerberg, tal y como ha recogido Reuters, esté afirmando que el gran pilar de Meta van a ser las apps de mensajería.

En esta entrevista no ha dado demasiados detalles sobre la estrategia que va a seguir, pero si que en la actualidad está trabajando en una suscripción para la parte empresarial de WhatsApp. Esto hará que se puedan agregar algunas opciones diferenciadoras para potenciar el negocio de aquellas empresas que usen WhatsApp Business. Esto es algo que se ha podido encontrar ya en las betas de la aplicación.

Si bien, se puede abrir la puerta a que estas funciones que sean exclusivas del plan de suscripción pueden terminar pasando a la versión para todos los usuarios. Esta es una de las mejores vías para poder sacarle rendimiento económico a una aplicación que durante mucho tiempo ha estado estancada en este sentido. El objetivo final puede ser hacer de WhatsApp una especie de WeChat para realizar compras en comercios o comprar billetes de tren.

Esto no es algo nuevo, ya que vemos como diferentes empresas están apostando por este plan de suscripción para agregar funciones extra. Una de ellas es su gran competidor como es Telegram Prémium, y también lo podemos ver con Twitter Blue que entre otras cosas agregará la opción de contar con el verificado al lado del nombre de usuario.