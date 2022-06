Telegram ya tiene versión de pago: esto es lo que te costará mejorar importantes funciones de la app

En mayo supimos que la versión beta de Telegram mostraba la posibilidad de que la aplicación de mensajería que mejor hace competencia a WhatsApp llegase a cobrar por servicios premium y hace unos días adelantamos desde Genbeta que ya estaba a punto de lanzarse. Desde hoy ya es oficial y Telegram Premium está en España.

Telegram Premium es un servicio de suscripción mensual que costará 5,49 euros al mes. Si no cancelamos la membresía, se va cobrando de forma automática cuando corresponde. Al año suman 65,88 euros y llega de la mano de funciones que no tienen los usuarios que no vayan a pagar.

Qué incluye Telegram Premium

Aquí tienes un listado de las ventajas de ser Premium:

Envío de multimedia y archivos de hasta 4 GB (sin pago el límite es de 2GB, algo que recientemente también ha hecho WhatsApp).

Mayor velocidad de descarga: Se eliminan los límites de velocidad a la hora de bajar archivos y documentos (una queja común en foros de Internet es que esta app descarga los archivos lentamente).

Posibilidad de seguir hasta 1.000 canales de Telegram.

Mejor organización de las conversaciones : los chats pueden organizarse en 20 carpetas, cada una de hasta 200 chats. En cuanto a la gestión de chats hay nuevas herramientas para autoarchivar y ocultar nuevos chats, así como posibilidad de elegir una capeta de conversaciones por defecto.

Reserva de hasta 20 enlaces públicos t.me. T.me es una funcionalidad gracias a la que puedes crear enlaces cortos con tu nombre de usuario.

Se pueden guardar hasta 400 GIFs y 10 stickers favoritos. También cuenta la función de pago con reacciones y stickers exclusivos. Y, pagando, hay nuevos iconos para la pantalla de inicio.

Puedes escribir una biografía más larga y también incluir enlaces, como en la bio de Instagram.

Se pueden realizar comentarios largos para fotos y vídeos.

Voz a texto: el Telegram premium incluye nuevo botón para generar una transcripción del audio que hemos enviado. Quienes no pagan, tienen un bot para hacer esto mismo.

Distintivos al lado del nombre y fotos de perfil que pueden ser vídeos animados.

Sin anuncios: los mensajes patrocinados de algunos canales públicos no serán mostrados. A finales del pasado año, Telegram comenzó a incluir anuncios para generar ingresos y ya se hablaba de la posibilidad de pagar para evitar recibir publicidad.

La necesidad de monetizar Telegram

A diferencia de las plataformas de redes sociales propiedad de Meta, Telegram es totalmente gratuita. Meta (WhatsApp, Instagram o Facebook) no te cobran pero sí sacan mucho dinero de publicidad con nuestros datos y de ahí la gran polémica de hace un año con el cambio de políticas de WhatsApp.

Telegram, que suele ser pionera lanzando funciones antes que WhatsApp, no ha sido oficialmente monetizada, aunque la compañía ha estado explorando el apoyo de anuncios como mensajes patrocinados en los canales públicos.

A finales de 2021, Pavel Durov, el fundador de la aplicación de mensajería Telegram, confirmó que estaba explorando nuevas formas de colocar anuncios en las publicaciones de los canales públicos. Según la compañía, los anuncios experimentales de Telegram son pequeños posts con un límite de sólo 160 caracteres y no incluirán enlaces externos.

También en 2021 Telegram anunciaba que cobraría una cuota mensual si no quieres ver anuncios y que los autores de los canales también podrán pagar.