Un tribunal obliga a Telegram a cerrar canales de descargas con hasta 4 millones de usuarios, aunque saltar el bloqueo es fácil

Un tribunal de Propiedad Intelectual en Portugal ha ordenado a la aplicación de mensajería Telegram que bloquee el acceso a más de una docena de canales relacionados con la descarga de contenidos con copyright y que en total cuentan con "millones de miembros". El tribunal reconoce que la medida puede no ser una gran solución, pero concluye que es mejor que no tomar ninguna medida.

Telegram, que es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, permite crear canales a través de los cuales se pueden emitir mensajes a un público ilimitado. Los problemas de Telegram y la propiedad intelectual fueron señalados por la Motion Picture Association (MPA) hace poco. El grupo de Hollywood afirmó que la infracción de los derechos de autor es uno de los motores de crecimiento de Telegram e instó al Representante de Comercio de Estados Unidos a incluir el servicio en su "lista anual de mercados de piratería notorios" que lanza cada año en enero.

"Uno de sus motores de crecimiento es la presencia de contenidos protegidos por derechos de autor en la plataforma y sus características que apoyan el intercambio de archivos no autorizados, protegen el anonimato de los que suben los archivos y hacen que el consumo sea fácil y conveniente sobrealimentando la circulación de contenidos infractores, ya sea de manera deliberada o accidental", según las palabras de la MPA.

Telegram ha hecho mejoras, pero no suficientes

El grupo de la industria cinematográfica ha reconocido que Telegram ha realizado algunas mejoras en el ámbito del cumplimiento de la normativa, pero considera que "carece de un proceso de retirada racionalizado" de estos contenidos con derechos de autor que circulan en la plataforma.

Por ahora, el Tribunal de Propiedad Intelectual de Lisboa (Portugal) ha dado la razón a los demandantes. El caso fue presentado por Visapress, que actúa en nombre de varios editores de periódicos y revistas, y la asociación de la industria cinematográfica GEDIPE.

Los grupos se quejaban de 17 canales que están disponibles públicamente a través de Telegram. En conjunto, estos canales tienen supuestamente más de 10 millones de miembros que tienen acceso a una amplia gama de películas, programas de televisión, periódicos y revistas.

La denuncia en Portugal señala que Telegram permite a los usuarios almacenar archivos de gran tamaño, lo que hace que compartir contenidos con derechos de autor sea relativamente fácil. Esto ha dado lugar a una infracción generalizada de los derechos de autor de una gran variedad de contenidos, como "Mulan" de Disney y "Elona Holmes" de Netflix, así como de publicaciones impresas locales.

Dado que algunos canales tienen más de un millón de usuarios, que proceden de todo el mundo, este tipo de actividad de intercambio no puede calificarse de uso personal. Los titulares de los derechos, por tanto, argumentan que Telegram debe bloquear los canales.

Un bloqueo endeble

Tras revisar todos los argumentos, el tribunal de Lisboa decidió conceder la orden de bloqueo. El tribunal reconoce que la libertad de expresión en Internet es importante, pero considera que esta medida cautelar es adecuada y proporcionada.

La sentencia afirma que "si bien el bloqueo solicitado puede no ser del todo efectivo, es un medio adecuado y proporcionado para, al menos, intentar garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual, lo que conlleva la disuasión de compartir y disponer de dichos contenidos".

La orden judicial se dictó sin que hubiese una oportunidad para que Telegram declarase su posición. El tribunal de Lisboa explicó que no pudo contactar con la empresa a través de su dirección en Dubai, a pesar de la ayuda de la embajada local. Sin embargo, Telegram podrá apelar la orden judicial si así lo desea. No está claro si Telegram ya ha tomado medidas. Los canales en cuestión sólo se identifican por sus nombres, que son fáciles de cambiar. Esto hace que eludir la orden de bloqueo no sea tan difícil.

El canal más popular, "Netflix HD Movies Series", tenía al parecer cerca de cuatro millones de miembros. Torrent Freak ha buscado hoy mismo este nombre en la plataforma de mensajería que los ha dirigido a un canal con un nuevo nombre pero con el mismo número de miembros.