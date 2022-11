De C a Python: este es el lenguaje de programación favorito de las principales empresas tecnológicas

Los lenguajes de programación van evolucionando en sus tecnologías para presentar mejores servicios o ir reforzando su seguridad y, con ello, las grandes empresas se van decantando por apostar por unos u otros. Esta misma semana conocíamos cómo Microsoft sostiene su apuesta por un Python más rápido, para lo que cuenta con un equipo específico de ingenieros.

Gracias a Hired sabemos que los desarrolladores que dominan Ruby on Rails (un marco de aplicaciones web utilizado por empresas como Airbnb, GitHub y Shopify que data de 2011) recibieron 1,78 veces más solicitudes de entrevista que quienes no.

También sabemos que Python, JavaScript, Java, TypeScript y C# han sido este año los preferidos por los desarrolladores del mundo. PHP, Swift, Scala, R y Objective-C, que los ingenieros de software consideran más complejos y "abrumadores".

En estas líneas haremos un repaso por los lenguajes de programación más "mimados" por los gigantes tecnológicos y las razones que han dado para ello.

Kotlin le gana terreno a Java gracias a Google

Hace apenas unos días se publicaba que la empresa matriz de Facebook, Meta, está migrando del código Java al lenguage Kotlin para sus aplicaciones para Android, en línea con la estrategia de Google. Kotlin es un lenguaje de programación más joven y que también se basa en la máquina virtual de Java (o JVM).

Gracias a la apuesta de Google por este lenguaje no tan reconocido según los estudios mundiales con desarrolladores, Kotlin ha sufrido un buen impulso.

Kotlin fue creado por el fabricante de herramientas de software JetBrains. Llegó al mercado en 2011 y hasta el 2016 no lanzó su versión 1.0. En 2017 fue adoptado por Google como lenguaje compatible para el desarrollo de Android y se puso bajo la gestión de su propia fundación, financiada por JetBrains y Google.

Qué tiene Kotlin que no tenga Java: la justificación de Google para utilizar Kotlin es que es más conciso, más seguro, soporta la concurrencia estructurada para facilitar el código asíncrono y es interoperable con Java. Meta, donde el negocio de la publicidad social, que está en proceso de convertirse en una gran empresa de Realidad Virtual en torno al metaverso, ha estado sustituyendo el código Java en varias de sus populares aplicaciones para Android en Facebook, Instagram, Messenger, Portal y Quest, por Kotlin.

La Fundación Linux y muchas empresas con Rust

Rust ha sido definido como el lenguaje más amado por los desarrolladores y desde hace unos años ocupa más titulares cuando hablamos de lenguajes que ganan tracción. La Fundación Linux está haciendo una gran apuesta por él, con empresas como Microsoft o Google respaldando este enorme apoyo. También Meta y Amazon.

Rust llegó a la versión 1.0 en 2020 tras nacer de la mano de Mozilla y se utiliza ahora en Meta, en Amazon Web Services, en Microsoft para partes de Windows y Azure, en el kernel de Linux y en Android, entre otros.

Además, Mark Russinovich, director de tecnología de Microsoft Azure, afirmaba hace unas semanas que los desarrolladores deben evitar el uso de los lenguajes de programación C o C++ en los nuevos proyectos que lleven a cabo y, en su lugar, utilizar Rust por motivos de seguridad y fiabilidad. Rust es reconocido por su seguridad y, además, las empresas dentro de la Fundación Linux se han unido para reforzarla más aún, recientemente.

Microsoft reveló en 2019 que el 70% de sus parches en los 12 años anteriores eran correcciones de errores de seguridad de memoria, debido en gran medida a que Windows está escrito principalmente en C y C++. El equipo de Chrome de Google dijo en 2020 que el 70% de todos los errores de seguridad graves en la base de código de Chrome eran errores de gestión de memoria y seguridad, que está escrito principalmente en C++. Rust ofrece una mayor seguridad a cualquier programa ya desde la base.

El pasado año fue creada la Rust Foundation que busca apoyar el desarrollo del lenguaje de programación y su ecosistema y de la que forman parte directores provenientes de cada una de las empresas fundadoras de Rust (gigantes como Google, Microsoft, Amazon Web Services, Huawei y Mozilla).

Python es muy querido por Microsoft y Meta

Python es uno de los lenguajes de programación de moda entre desarrolladores y empresas. Este año, Meta empresa, propietaria de Facebook y de Instagram, donaba 300.000 dólares a la Python Software Foundation (PSF), el grupo que reúne a los principales desarrolladores del lenguaje de programación Python y que mantiene el Core Python (CPython), el lenguaje de programación de código abierto que impulsa la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Entre sus debilidades encontramos que para ejecutarse, necesita hardware de gama alta, suele apoyarse en tarjetas gráficas, no se ejecuta en el navegador, como JavaScript. Microsoft, como ya mencionamos, ha apostado por invertir en mejorar su rendimiento. Su apuesta por Python no es nueva: Guido van Rossum, el creador de este lenguaje, es parte de Microsoft como ingeniero distinguido. Y además tiene otros ingenieros trabajando con él.

Este verano, Meta pedía que sus desarrolladores usasen exclusivamente cuatro lenguajes de programación (y daban la oportunidad de usar Erlang, Go, Haskell y Java en casos concretos). Uno de estos principales es precisamente Python recomendado para aplicaciones vinculadas a ciencia de datos y 'machine learning', así como para todo lo relacionado con Instagram.

Apple y su propio SwiftUI

Swift es un lenguaje de programación creado por Apple para desarrollar apps de iOS, Mac, Apple TV y Apple Watch. Es fácil de usar y de código abierto.

Según la propia empresa de Cuerptino, gracias a SwiftUI, además, se ve la correspondencia en tiempo real entre nuestro código que declara la interfaz y su resultado.

Fue presentado en la conferencia de desarrolladores o WWDC 2014​ y está diseñado para integrarse con los Frameworks Cocoa y Cocoa Touch; puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C y llamar a funciones de C.

En el año 2020 la sorpresa del TIOBE de febrero vino de la mano de este lenguaje:un ascenso de 10 posiciones en la clasificación por parte del lenguaje Swift (que entró por primera vez en el TOP 10) que coincidió con el mismo número de posiciones que perdió Objective-C.

Uber, Twitch y Slack con Go

Go está siendo adoptado por empresas grandes, como Uber, Twitch y Slack. Go es un lenguaje de Google. No es nuevo, va camino de los 15 años, pero sí es nuevo el interés que ha levantado de parte de gigantes de Internet.

De hecho, destaca que un informe de Hired descubrió este año que los ingenieros de software especializados en el lenguaje de programación Go recibieron casi el doble de entrevistas de trabajo que la media de programadores. Concretamente, 1,8 veces más solicitudes de entrevistas en comparación con la media del mercado.

C será viejo pero sigue en todo lo alto

Mucho hemos mencionado en este artículo cómo hay empresas que están comparando sus nuevos lenguajes de programación más protegidos con C. Pero eso no quiere decir que C haya dejado de ser un lenguaje querido entre los gigantes tecnológicos, es que tiene ya medio siglo de historia (fue creado en 1972 por Dennis Ritchie) y sigue presente en muchísimos ámbitos.

En el índice TIOBE de 2019 sobrepasó a un Python que ya estaba en crecimiento. Este sorpasso se debió sobre todo al Internet de las Cosas o IoT y a toda la cantidad de pequeños dispositivos conectados que se lanzan al mercado y que se basan en C.

Parte de su éxito también se debe a su presencia en Linux y en multitud de proyectos Open Source que en muchos casos son componentes básicos de otras plataformas (como el kernel de MacOS o incluso de Windows, ambos tradicionalmente y en su mayoría desarrollados en C). También C es ampliamente usado en el diseño de navegadores: se ha utilizado en Google Chromium, el sistema de archivos y Mozilla Firefox.

Empresas como Apple, Meta, Google, Mastercard, Microsoft, Nvidia, Redhat, Telegram o VMware tienen proyectos creados de la mano de C.