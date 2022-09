"Evita los lenguajes de programación C o C++ en nuevos proyectos, usa Rust": lo dice un directivo de Microsoft y aclara por qué

Mark Russinovich, director de tecnología de Microsoft Azure, afirma que los desarrolladores deben evitar el uso de los lenguajes de programación C o C++ en los nuevos proyectos que lleven a cabo y, en su lugar, utilizar Rust por motivos de seguridad y fiabilidad.

Rust, llegó a la versión 1.0 en 2020 tras nacer de la mano de Mozilla, se utiliza ahora en Meta, en Amazon Web Services, en Microsoft para partes de Windows y Azure, en el kernel de Linux y en Android, entre otros. No solo las empresas apuestan por Rust, sino que entre los desarrolladores ha ganado muchos fans. Hace unos días la Fundación Linux anunció una gran apuesta por mejorar su seguridad.

Speaking of languages, it's time to halt starting any new projects in C/C++ and use Rust for those scenarios where a non-GC language is required. For the sake of security and reliability. the industry should declare those languages as deprecated.