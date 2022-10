Ocho webs donde aprender el lenguage de programación Python gratis y desde cero

Los autores del índice TIOBE han titulado su último informe con esta frase:Python está por las nubes". Y es que este lenguaje de programación que se ha ido consolidando y en los últimos meses ha subido en casi 4 puntos puntos en el último mes y su cuota de mercado global se sitúa en 15,42%.

Este verano llegó la nueva beta de Python 3.11 que arrasa en velocidad y es que los test han mostrado que es hasta un 60% más rápida que Python 3.10.

Por su parte, estudiar programación online es la gran tendencia del sector. Desde Genbeta todos los meses hacemos un resumen con los mejores cursos que encontramos para mostrar y muchas veces son cursos exclusivos para aprender Python.

Recuerda que menos de la mitad de los programadores tienen títulos universitarios y es que cada vez más desarrolladores aprenden por su cuenta, por lo que esta es una alternativa de aprendizaje que puede traer bueno resultados.

Python Tutorials- Real Python

Esta web es en inglés y tienes que registrarte. te ofrece muchos tutoriales para aprender a sacar mucho partido a Python. Para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar, entre los últimos lanzamientos tenemos: Construir Enumeraciones de Constantes con el Enum de Python; Cadenas personalizadas de Python: str vs UserString; Cómo añadir Python al PATH; o Cuándo se usa una elipsis en Python.

Además de los cursos hay secciones de preguntas y respuestas; juegos y controles para ver tu avance; libros del tema; podcst de expertos; o un foro para hablar con otras personas en proceso de aprneder Python.

Coursera

Esta es una de las plataformas para estudiar online más reconocidas. Mucha de su oferta llega de parte de universidades reconocidas de todo el mundo y también hay contenidos en español. Coursera tiene alianzas on más de 275 universidades y empresas para ofrecer aprendizaje en línea.

En el buscador que ofrece la web buscas Python y encontrarás toda la oferta que hay a tu disposición.

LearnPython-DataCamp

En learnpython.org tienes un tutorial interactivo y gratuito de Python. Tutoriales Interactivos es un proyecto personal del autor de la web, cuyo objetivo es que todo el mundo pueda aprender a codificar de forma gratuita. Los servidores utilizados para ejecutar los tutoriales y el tiempo invertido en la escritura de tutoriales se financia a través de anuncios.

El objetivo es enseñar a codificar dentro del navegador usando ejercicios cortos y efectivos. Al ejecutar el código real directamente desde el navegador, los estudiantes pueden probar la codificación sin necesidad de instalarla y ejecutarla localmente, lo que puede ser difícil y redundante para el propósito de aprender a codificar. Este sitio está apoyado por DataCamp que ofrece tutoriales interactivos de Python para la ciencia de los datos.

Este sitio web y su contenido pueden ser utilizados de forma libre y gratuita, y siempre serán gratuitos. Hay un grupo en Facebook para hacer preguntas, debates y actualizaciones. Una vez que hayas completado los tutoriales, puedes certificarte en LearnX y añadir tu certificación a tu perfil de LinkedIn.

Edx

Junto con Coursera, Edx es una de las plataformas por excelencia para aprender online y con una gran oferta de contenidos gratuitos. En el buscador que aparece en la parte superior de la web puedes escribir lo que quieres y te mostrará en segundos todos los cursos de Python disponibles. Muchos son en inglés pero también hay en español.

Dentro de Edx puedes encontrar una enorme variedad de cursos y no solo de lenguajes de programación como Python.

Open BootCamp

En esta web tienes que registrarte para navegar en ella y promete un "Bootcamp" gratuito. Puedes buscar según el tipo de aprendizaje que quieres: desarrollo back-end, front-end, full Stack, principiante.... y de ahí escoger con qué lenguaje de los disponibles quieres. Así hasta llegar a tu oferta de Ptyhon.

Tienes formación 100% gratuita, las empresas asumen el coste de tu formación una vez te contraten. Hay flexibilidad total y así porás formarte en remoto a tu ritmo. Tienes tutorización, gracias a la ayuda de profesionales en todo momento y oportunidades laborales: cuando quieras, te presentan ofertas laborales que encajan contigo en base a tus gustos y requisitos.

FreeCode Camp

FreeCodeCamp es una organización sin ánimo de lucro​ que tiene una plataforma web de enseñanza interactiva accesible para todo el mundo, con una comunidad en línea de chats y diversas publicaciones y organizaciones locales. Para usarla tienes que registrarte.

Puedes ir directamente a la oferta de Python, que es uno de los lenguajes de los que se habla en la portada o ir al buscador, parte superior izquierda de la web y buscar el curso que quieres. Vas a encontrar artículos informativos y también cursos según tus intereses.

Pythones

En esta web en español tienes un curso para aprender los primeros pasos de Python gratis y luego tienes una sección para acceder a otros premium de pago en diversas plataformas. El autor comenzó esta web porque le apasiona el lenguaje y todo lo que se pueda desarrollar con él. Hay diversos módulos, desde los conceptos básicos, el Python Oop o el desarrollo.

El autor de Pythones la organizado los tutoriales en tres módulos, partiendo desde programación estructurada hasta orientada a objetos.

Esta biblioteca en Github

Alex Anyernas ha compartido su biblioteca de Github con los recursos que él utiliza para aprender Pyhton. "Los libros son una fuente de conocimiento que sin importar cuánto tiempo transcurra, siempre serán de gran utilidad para todos nosotros. Por ello, en este repositorio me he encargado de coleccionar varios libros en formato PDF sobre aquellas tecnologías o áreas de interés para que así mejores tus habilidades como programador o aprendas sobre ese tema que tantos ánimos has tenido", explica el profesional.

Hay recursos tanto para aprender Python como otras.