Python se consolida como lenguage de programación favorito según TIOBE, pero C, gracias a su rendimiento, le sigue de cerca

Los autores del índice TIOBE han titulado su último informe con esta frase:Python está por las nubes". Y es que este lenguaje de programación que se está consolidando ha subido en casi 4 puntos puntos en el último mes y su cuota de mercado global se sitúa en 15,42%.

"Es difícil encontrar un campo de programación en el que no se utilice Python de forma generalizada hoy en día", según afirman los creadores de este informe. La única excepción son los sistemas embebidos (de seguridad crítica), ya que Python es demasiado lento para este sector.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

El rendimiento es su punto débil

Los lenguajes de alto rendimiento C y C++ también están ganando popularidad en los últimos años, precisamente porque Python se muestra muy lento para ciertas actividades. Aún así, mientras que en agosto de 2021 fue C el lenguaje de programación más popular, Python gana ahora por un poco. La cuota de mercado de C es de 14,59% ahora mismo.

Hay que recordar que hace poco unos ingenieros de Google presentaron una alternativa a C++, que quiere suplantar a Rust y habrá que ver cómo avanza según se va desarrollando. Se llama Carbon y ha entrado en el índice TIOBE en el puesto 192.

Para cerrar el Top 5 tenemos a Java, C++ y C#. Todas han experimentado crecimiento. Encontramos que JavaScript, muy popular desde hace años, va perdiendo tracción, como lo hace PHP. Rust, un lenguaje del que cada vez se habla más, se acerca a los 20 primeros, Kotlin vuelve a estar entre los 30 primeros.

En noviembre de 2020 Python sobrepasó a Java como lenguaje de programación más popular por primera vez en los 20 años del indice TIOBE. De hecho, el 2020 fue el año de Python. También consiguió desbancar a C con quien compitió varios meses en 2021.

Por qué es útil conocer el TIOBE

El índice de la comunidad de programadores de TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las clasificaciones se basan en el número de ingenieros especializados en todo el mundo, en los cursos y en los proveedores de terceros.

Para calcular las clasificaciones se utilizan motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu.

Es importante señalar que el índice TIOBE no se refiere al mejor lenguaje de programación ni al lenguaje en el que se han escrito más líneas de código.