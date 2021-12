C# ha crecido en los rankings de 2021 y apunta a convertirse en el lenguaje de programación del año para TIOBE

C#, un lenguaje de programación conocido por haber sido estandarizado por Microsoft, ha sido un lenguaje popular tradicionalmente gracias a los desarrolladores de .NET, pero este año ha experimentado un cierto aumento de popularidad.

El director general de Tiobe Software, Paul Jansen, afirma que C# es "con diferencia el candidato más probable" para ser nombrado lenguaje de programación del año, que se otorga al lenguaje que ha experimentado un mayor aumento de las valoraciones en un año determinado.

Es curioso que C# es actualmente el quinto lenguaje más popular en las clasificaciones de Tiobe (de acuerdo con estas informaciones desveladas), el cual se basa en las consultas que ingenieros y desarrolladores realizan en motores de búsqueda y sitios web populares.

Alcanzó su posición más alta de la historia en esta clasificación, la tercera, en el año 2012, pero como recuerda Jansen, nunca ha llegado al primer puesto. En este año 2020 fue Python quien se hizo con la primera posición en el último ínforme presentado.

Novedades para C# en 2021

C# fue diseñado por Anders Hejlsberg, de Microsoft, y lanzado en 2000. Este año Microsoft lanzó la versión 10 de C# junto con .NET 6 para Linux, macOS y Windows, así como Visual Studio 2022, su primera versión de 64 bits de Visual Studio. La versión de .NET también es compatible de forma nativa con Apple Arm64 Silicon y Windows Arm64.

En el primer trimestre de este año se calculaba que C# tenía 6,5 millones de profesionales que usan este lenguaje de programación. El número de desarrolladores activos de C# aumentó en 500.000, de acuerdo con las cifras de State of the Developer Nation.

Actualmente, los lenguajes más populares del índice Tiobe tras el mencionado Python son C, Java y C++. Completan el top 10 Visual Basic, JavaScript, lenguaje ensamblador, SQL y Swift. El mes pasado, Jansen señaló el lento pero constante declive de PHP como lenguaje popular. En noviembre ocupaba la décima posición y en diciembre se encuentra en el puesto 12.

Los colaboradores de PHP, incluido el fabricante de IDE JetBrains, anunciaron el mes pasado la creación de la Fundación PHP, que es una apuesta colectiva para asegurar el futuro del lenguaje y que más programadores lleguen a conocerlo a fondo. Se creó en respuesta a la salida de un colaborador que era su mayor conocedor.