31 cursos gratis para aprender programación, ingeniería, marketing y otras habilidades a los que te puedes apuntar en septiembre

Aprende a programar con Ruby . Ruby es uno de los lenguajes más útiles para desarrolladores y Ruby on Rails también para teletrabajar . En la web CodigoFacilito puedes encontrar un curso gratuito para aprender Ruby on Rails 4. Es online y empieza cuando quieras. Hay temario para aprender desde cero y otras secciones para aprender a aplicarlo en bases de datos, para instalarlo en Windows o para mandar mails entre otros.

Introducción a la programación en C: Funciones y punteros . Este curso en línea está hecho para enseñar conceptos para ampliar tus habilidades de programación en el lenguaje C . Dura alrededor de tres meses y es en español : impartido por la Universidad Autónoma de Madrid a través de Coursera.

CS50's Introducción a Ciencias de la Computación . CS50x es un curso de nivel inicial que enseña a los estudiantes a pensar de forma algorítmica y a resolver problemas de forma eficiente. Los temas incluyen los algoritmos, las estructuras de datos, la seguridad, la ingeniería de software y el desarrollo web. Los lenguajes incluyen C, Python, SQL y JavaScript, además de CSS y HTML . Los conjuntos de problemas se inspiran en dominios del mundo real como la biología, la criptografía, las finanzas, la ciencia y los juegos. Es un curso de la Universidad de Harvard.

Lógica Programación: Aprende a programar en cualquier lenguaje . Un curso muy básico para aprender a programar en cualquier lenguaje: Java, C++, JavaScript, Python, SQL, HTML, Swift etc . Aprenderás a programar desde cero, comenzando con las preguntas más frecuentes y acabarás sabiendo las bases de programación con el fin de empezar tu carrera como programador.

Curso Ruby on Rails y servicios REST desde Cero. Este curso te enseña como crear aplicaciones web usando la última versión de Ruby on Rails. Este lenguaje ha ganado muchísima popularidad al ser adoptado por GitHub, Shopify, Airbnb, Twitch, SoundCloud, Hulu , entre otras. Puedes programar en Ruby en Mac, Windows o Linux. No necesitarás comprar un ordenador nuevo. Aprenderás los conceptos claves de Rails (MVC) y servicios REST. El objetivo es que puedas llegar a ser un Backend Developer completo.