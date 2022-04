15 desarrolladores españoles responden: sus plataformas favoritas para aprender lenguajes de programación

Mientras que hace unas semanas hablamos con personas expertas en programación en España sobre los lenguajes que más nos recomendaban aprender (y según los intereses de cada quién), hoy les hemos pedido ayuda para que nos recomienden las mejores plataformas para aprender lenguajes de programación.

Para empezar, queremos aclarar que algunas de las personas con las que hemos hablado desde Genbeta, han creado sus propias plataformas donde poder estudiar y nos han pedido permiso para hablar de ellas, ante nuestra cuestión de “dinos cuáles recomiendas tú a quien se esté formando en este ámbito”. Hemos aceptado, teniendo en cuenta que si expertos en desarrollo han decidido crear nuevas ideas es porque vieron algo novedoso que poder aportar al sector. Así que no es publirreportaje, ni mucho menos, sino que se trata de respetar la visión a todos los que han participado de este artículo.

Hemos hablado con José M. Alarcón, fundador de campusMVP.es; con Brais Moure, desarrollador mobile; con meri Fernández que es diseñadora de producto y también desarrolla y además es parte de Woman in Tech; con Sandra Cabello Programadora de productos digitales como Full Stack para Innovación y Cualificación; con Sergio López, experto en virtualización en Red Hat; con Irene Díaz Valenzuela, desarrolladora Backend con tecnologías Java; con Txema Rodríguez que fue compañero de Genbeta DEV y es Android Team Lead en JobAndTalent, un unicornio español; con Azahara Fernández, frontend developer en Sngular; David Bonilla, que es el fundador de Manfred; con Coral Mocquot, responsable de marketing, como representante del equipo completo de Manfred; con Alejandra Zerdá Guzmán, CEO de Semantic y Desarrolladora Web Drupal en la CEPAL; Pedro Gómez, Senior Software Engineer en GoodNotesApp; Jorge del Casar, Technical Lead en Sngular y Google Developer Expert en Web Technologies y Google Assistant; con Isabel S.S., desarrolladora Backend y Educadora Social; y con Quique Fernández Guerra, Director de Engineering en PlainConcepts.

Un vistazo a… Las matemáticas no se me dan mal, quiero aprender a programar CAPTCHA 2x04

Plataformas favoritas para estudiar

Como nos recuerda Alejandra Zerdá Guzmán, es muy complejo hablar de la mejor plataforma cuando todos tenemos diferentes formas de aprender y es que "cuando tienes experiencia programando te acostumbras a estudiar o aprender directamente con la documentación o foros de las herramientas o lenguajes, lees y lees y luego aplicas el conocimiento a un proyecto a medida que se presentan las necesidades".

Al mismo tiempo, "hay personas más visuales y auditivas, que prefieren aprender haciendo" y otras personas prefieren leer para aprender. La mejor plataforma es la que se ajuste a tu forma de aprendizaje, lo primero es entender cómo aprendes y qué caminos te facilitan ese aprendizaje. A raíz de esto, hemos profundizado en una larga lista de plataformas.

Quique Fernández Guerra recuerda que diferentes formas en las que adentrarse en el mundo del desarrollo profesional, ya sea por universidad, un bootcamp o por tu cuenta, entre otras. Y en esta tercera opción es donde hay "un montón de plataformas muy interesantes". Plataformas hay para todos los gustos y todos los bolsillos.

YouTube y streamers

Explica Shaila Pérez, Arquitecta Técnica en Castelao Arquitectura Técnica, que "desde mi propia experiencia, hay mucha formación, gratuita y de calidad en YouTube".

Sandra Cabello Programadora de productos digitales como Full Stack para Innovación y Cualificación nos da ideas sobre algunos de los canales que ella considera más útiles: midudev, Bluuweb, Wmedia, Domini Code.

Dentro del mundo streamer, explica meri Fernández que le gustan mucho los videos de Carlos Azaustre y también es seguidora de midudev.

Codely.Tv

Txema Rodríguez que fue compañero de Genbeta DEV y es Android Team Lead en JobAndTalent, un unicornio español explica que Codely.Tv, una plataforma de origen español, tiene como gran valor que cuenta con centenares de tutoriales y videos y todos en castellano. "Pero sobre todo lo más destacado es su enfoque totalmente práctico, todos los profesores tienen experiencia real en sus propias empresas. En lugar de un enfoque académico, buscan transmitir las ideas de forma sencilla y concisa, sin que eso signifique que no sean conceptos avanzados de programación que usarás en tu día a día". También cuentan con canal de YouTube.

Por su parte, Isabel S.S, desarrolladora Backend y Educadora Social, considera que como plataforma MOOC, Codely.Tv es ideal para las personas que tienen un nivel avanzado y quieren seguir mejorando. Para Quique Fernández Guerra, esta es una opción nueva que ha llegado "haciendo ruido, tienen un equipo increíble y una muy buena plataforma" y resalta que su equipo de profesores tienen un "talento excepcional".

JetBrains Academy

Txema Rodríguez destaca también los cursos de JetBrains Academy en "los que podréis iniciaros en Kotlin o explorar aspectos más avanzados". Además de tener cursos de Python For Beginners o Python Core y un curso especifico para Frontend Developer utilizando JavaScript.

Udacity

Txema Rodríguez habla de Udacity una plataforma para aprender más cosas que lenguajes de programación. "Aqui podéis encontrar paths avanzados para dominar una materia concreta desde Data Engineer hasta ciberseguridad o programación de apps móviles.

En esta plataforma de Udacity suelen participar ingenieros de Google con programas específicos empleando sus propias tecnologías, por ejemplo". Va "muy en la línea de lo que ofrecen algunos bootcamp por un precio más elevado, aquí podéis hacer programas de meses con una dedicación variable de 5-10 horas semanales", dice Rodríguez.

Platzi

Jorge del Casar explica que su ámbito es JavaScript y para ello destaca plataformas como Platzi.

Alejandra Zerdá explica que "puedes encontrar muchos tutoriales en Youtube, o cursos en plataformas como Udemy, Crehana o Platzi. De estas plataformas diría que para aprender o repasar cosas básicas es buena Platzi, tiene gran variedad de cursos buenos para comenzar y conocer herramientas o lenguajes". Sobre todo para comenzar.

Quique Fernández, afirma que Platzi le "encanta", puesto que "no solo tienen cursos de programación, puedes hacer cursos de un montón de temáticas por una cuota anual".

Por su parte, meri Fernández es precisamente profe en Platzi y valora el espacio como un lugar donde se puede aprender de programación. Aunque ella afirma que estudió, "en la tristemente cerrada, Fictizia que para mí era de las mejores".

Udemy

De acuerdo con Shaila Pérez, "si no te importa pagar, Udemy tiene cursos muy baratos y de gran calidad y siempre hacen ofertas de las que te puedes beneficiar".

Azahara Fernández, frontend developer en Sngular, dice que para ir actualizando sus conocimientos, "me suelen gustar más los cursos relativamente cortos y que resumen fácilmente los conceptos, también aquellos que te permiten realizar ejercicios prácticos, por lo que suelo usar principalmente Udemy como plataforma de cursos".

Codewars y otras páginas con retos

Para actualizarse, Azahara Fernández, frontend developer, disfruta con "pequeños retos con el lenguaje que quiera reforzar en el momento" y para ello recurre a Codewars. Considera que "es una forma entretenida y que no lleva mucho tiempo al día" para mantenerse actualizada dentro del mundo de la programación.

Jorge del Casar también explica que para practicar "suelo entrar en Codewars, CodingGame, Codecombat y páginas por el estilo dónde te ponen retos de programación o juegos en los que programar un personaje para competir contra otros".

Y hablando de problemas para resolver, Sergio López dice que le gustan mucho las "webs que te proponen varios problemas que puedes resolver en el lenguaje que quieras, tipo "Advent Of Code".

Coral Mocquot explica que el equipo de Manfred recomienda lo que se llama las páginas web de katas. "Según vas aprendiendo, hay webs que te permiten resolver katas (ejercicios) en los que tu puedes decidir la complejidad y el lenguaje con el que los quieres hacer. También son plataformas que utilizan ciertas empresas para sus procesos de selección. Algunos ejemplos pueden ser Code Fights, Codewars...".

CampusMVP

Quique Fernández Guerra explica que CampusMVP "cuenta con profesionales muy cualificados y buenos convenios con empresas, destacan sus cursos relacionados con el mundo Microsoft, pero cuentan con cursos de todo tipo". El mismo Quique dice que en el pasado ha colaborado con ellos.

En cuanto a CampusMVP, como ya hablamos al principio de este artículo, hemos querido respetar que expertos desarrolladores expusieran sus propias plataformas considerando que si las han creado es porque vieron algo que faltaba en un mercado que un programador conoce bien. Y José M. Alarcón, fundador de esta platafroma también ha colaborado en este reportaje reconociendo que "en esto no puedo ser imparcial". Destaca "la plataforma de elearning, el hecho de que te marcamos y controlamos de cerca las pautas para estudiar". También que "hay contacto directo con los propios expertos que crean el material y son ellos los que contestan las dudas".

También se venden cursos individuales con un tiempo limitado. "Hay que tener en cuenta que la formación online te permite estudiar cuando quieras y desde cualquier sitio. Pero esta gran ventaja es a la vez un problema, porque todos vamos como pollos sin cabeza todo el día con las cosas del trabajo, y lo de hoy lo dejas para mañana, mañana para pasado, y así sucesivamente...". Por lo que este modelo busca ayudar al estudiante a evitar procrastinar. Hay vigilancia por parte del profesorado, además.

Otras plataformas

Alejandra Zerdá dice que para niveles más avanzados recomienda buscar cursos especializados. Ella los ha encontrado,a demás de en la mencionada Udemy, en plataformas específicas como Acquia o Drupalizme. Isabel S.S. también añade que la universidad de Hardvard tiene cursos muy interesantes. Para conocimiento más intermedio se decanta por Udemy u Openwebinar. Esta última también es la apuesta de Coral Mocquot.

Irene Díaz Valenzuela da más ideas: "he hecho cursos muy buenos en Coursera y en edX". Aunque recuerda que a veces, los cursos a los que accedemos puede ser "un poco lotería, depende del curso en concreto". Es decir, que podemos encontrar un curso estupendo o hacer otro que resulte menos práctico para nuestros intereses.

David Bonilla se decanta por dos: "por un lado Nodeschool, para dar tus primeros pasos con Node, y por otro lado lo que antes se conocía como Channel9, la web de tutoriales y cursos de Microsoft".

Para Coral Mocquot y el equipo de Manfred, Pluralsight tiene como gran ventaja que te puedes autoevaluar en una materia y "dependiendo de la puntuación y que preguntas hayas fallado, te genera un plan formativo con los cursos que tienen en la plataforma".

Otra propuesta es EscuelaIT o "los de toda la vida", según Quique Fernández. "Destacaría su trato cercano y la relación con alumnas, alumnos y profesores en general, creo que casi todos hemos colaborado una u otra vez en el pasado".

Sergio López, desde Red Hat, explica que sus favoritas son las webs del tipo "X By Example" (como, por ejemplo "Rust By Example"), que te enseñan un lenguaje mediante pequeños ejemplos que puedes ejecutar tanto en la propia web, como localmente en tu ordenador.

Comunidades online como StackOverflow

Además de las plataformas de aprendizaje, Shaila Pérez tiene otra propuesta para las personas que tienen un nivel avanzado: "cuando ya tienes un poco de experiencia te diría que es mejor irse a las comunidades online y páginas como Stackoverflow en las que puedes plantear tus dudas o problemas y siempre hay compañeros y compañeras de profesión con la disposición de ayudar".

Propuesta alternativa: un roadmap de aprendizaje colaborativo

Brais Moure nos comenta que él mismo, como creador de contenido, lanzó recientemente "una iniciativa para crear un roadmap de aprendizaje colaborativo basado en recursos oficiales, mis propios recursos y los que la propia comunidad considere de utilidad. Para ello he creado un vídeo y un repositorio en GitHub tanto para iOS como Android, y así poco a poco generar una guía de estudio".