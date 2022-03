Estos son los lenguajes de programación mejor pagados y que te harán conseguir trabajo más fácilmente

El informe 2022 de Hired sobre el estado de los ingenieros de software ha analizado más de 366.000 interacciones entre empresas y desarrolladores y desarrolladoras en el mercado de trabajo a lo largo de 2021. De ahí se han conseguido sacar importantes conclusiones. Una de ellas, cuáles son los lenguajes de programación mejor cotizados y más buscados por las empresas.

Cabe destacar que los ingenieros de software especializados en el lenguaje de programación Go recibieron 1,8 veces más solicitudes de entrevistas en comparación con la media del mercado. Go está siendo adoptado por empresas grandes, como Uber, Twitch y Slack. Go es un lenguaje de Google. No es nuevo, va camino de los 15 años, pero sí es nuevo el interés que ha levantado de parte de gigantes de Internet.

Por otro lado, los desarrolladores que dominan Ruby on Rails (un marco de aplicaciones web utilizado por empresas como Airbnb, GitHub y Shopify que data de 2011) recibieron 1,78 veces más solicitudes de entrevista. React, la librería de JavaScript para el front-end, también tiene una gran demanda. Según Hired, las startups y las empresas más consolidadas se están decantando por React con un objetivo: rediseñar sus plataformas.

En el estudio del año 2020 de la misma Hired los tres lenguajes más cotizados eran Gol, Scala y Ruby.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

Lenguajes de programación preferidos por desarrolladores

Hired también encuestó a 2.000 desarrolladores y desarrolladoras para identificar los lenguajes de programación que más les gustan y los que menos. No hubo muchas sorpresas, ya que Python, JavaScript, Java, TypeScript y C# ocuparon los cinco primeros puestos.

Los desarrolladores consideran que estos lenguajes tienen bibliotecas útiles y bien mantenidas y son fáciles de usar y funcionales, lo que hace que sea más agradable programar en ellos.

Estos resultados son similares a otras informaciones de las que ya nos hemos hecho eco en Genbeta. Como cuando 15.000 desarrolladores respondieron en Twitter cuál era su lenguaje de programación favorito y cuál odiaban. Por otro lado, la encuesta anual de desarrolladores de JetBrains, a la que respondieron 20.000 programadores, salieron elegidas Java, JavaScript, Python y C# como los lenguajes de programación más usados por los desarrolladores.

Los lenguajes más odiados

En cuanto a los lenguajes que menos gustan se encuentran PHP, Swift, Scala, R y Objective-C, que los ingenieros de software consideran más complejos y "abrumadores", y algunos desarrolladores señalan que han tenido "una mala experiencia trabajando con ellos".

Según un estudio de 2020 realizado por Stack Overflow, el más odiado era VBA, repudiado por el 80.4% de todos los entrevistados. A este le seguían Objective-C, Perl, Assembly, C, PHP, Ruby, C++, Java, R, Haskell, y Scala.