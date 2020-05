65.000 desarrolladores responden: lenguajes de programación más queridos y odiados, y qué paga mejor en 2020

Stack Overflow ha publicado su encuesta a los desarrolladores 2020. Con el cuestionario han entrevistado a casi 65.000 programadores para que les dijeran cosas cómo sus tecnologías favoritas, los intereses tienen, y los sueldos que perciben.

Uno de los datos más interesantes es cómo el adorado Python ha caído dos puestos de popularidad a manos de Rust y del TypeScript de Microsoft como el lenguaje de programación más amado por los desarrolladores, aunque por un margen muy pequeño.

Más amado no quiere decir más usado

Lenguajes de programación más amados - Stack Overflow 2020 Developer Survey

Aunque solo 5.1% de los desarrolladores entrevistados dice haber usado Rust, resultó ser el más amado por el 86.1% de los que respondieron. Y es que lleva un tiempo siendo el lenguaje más amado por muchos programadores aunque es un gran desconocido aún.

En esa misma categoría, TypeScript, el superconjunto de JavaScript desarrollado y mantenido por Microsoft, le ha quitado el segundo puesto a Phython, aunque por una diferencia de menos del 1%. A estos tres les siguen Kotlin, Go, Julia, Dart, C#, Swift y JavaScript.

Este último, aunque está en el puesto 10 entre los más queridos, sigue siendo la tecnología más usada: el 67.7% de los programadores profesionales utiliza JavaScript, seguido de HTML/CSS, SQL, Python y Java.

Tecnologías más usadas por los desarrolladores - Stack Overflow 2020 Developer Survey

Curiosamente, JavaScript es también uno de los lenguajes más odiados, el 41.7% de los desarrolladores que lo usan o lo han usado no quieren seguir con él. Sin embargo, el primer puesto aquí se lo lleva VBA, repudiado por el 80.4% de todos los entrevistados. A este le siguen Objective-C, Perl, Assembly, C, PHP, Ruby, C++, Java, R, Haskell, y Scala.

Mientras que entre los lenguajes que los desarrolladores más interés tienen en aprender o empezar a usar en su trabajo el ganador indiscutible es Python. Un 30% de los programadores quiere usarlo, seguido de un 18.5% quiere trabajar con JavaScript, un 17.9% con Go, un 17% con TypeScript, y un 14.6% con Rust.

Python y R pagan mejor

Stack Overflow también ofrece muchos datos sobre el estado laboral de los programadores, dejando claro que un buen salario es el factor más importante a la hora de buscar trabajo, seguido de la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías.

No todos los trabajos pagan igual, y tanto en el promedio global como en el de Estados Unidos, los directores de ingeniería son los mejor pagados, promediando unos 92 mil dólares anuales. A esto le sigue SRE (Site Reliability Engineering) con unos 80 mil al año.

El 75% de los desarrolladores trabaja menos de 45 horas a la semana

DevOps paga en promedio 68 mil, los ingenieros de datos están cerca con 65 mil, y los científicos de datos y especialistas en machine learning rondan los 58 mil. Los desarrolladores de aplicaciones de escritorio o empresariales rondan los 56 mil, los administradores de sistemas los 54 mil.

Tecnologías mejor pagadas - Stack Overflow 2020 Developer Survey

Los desarrolladores móviles y los investigadores académicos están al final de la tabla rondando los 43 y 41 mil dólares anuales. Además de esto está el componente de años de experiencia y lenguajes dominados. Ahí notaron que quienes trabajan con Python y R manejan salarios mayores.

Sin embargo, son Perl, Scala, Go, Rust y Ruby las cinco tecnologías mejor pagadas. Con sueldos que sobrepasan los 70 mil dólares anuales para todas.

Esta encuesta fue hecha en febrero de 2020, antes de que el COVID-19 se declarara pandemia, así que en Stack Overflow quieren apuntar que los salarios y varios otros datos laborales, pueden pintar una imagen diferente en este momento.