Este informe de Hired nos muestra cuáles son los puestos de trabajo para desarrolladores con más demanda y que mejor pagan

Los salarios de los desarrolladores siguen subiendo, la demanda en el área de la realidad virtual y realidad aumentada ha subido 1400%, casi el 50% de los desarrolladores creen que el machine learning es el campo más interesante de la actualidad, y los títulos universitarios cada vez importan menos.

Estos son algunos de los datos más interesantes publicados por Hired, una plataforma intermediaria entre empresas de tecnología en busca de talento y desarrolladores que buscan puestos de trabajos, que acaba de publicar su informe 2020 sobre el estado actual del mundo de los ingenieros de software.

La tendencia emergente es la realidad virtual, pero los desarrolladores frontend y backend no se van a quedar sin trabajo

Crecimiento de la demanda en puestos de trabajo para ingenieros de software - Gráfico de Hired

Los datos de Hired son obtenidos de los cientos de miles de entrevistas que se realizan a través de su marketplace, y este año han detectado un nuevo rol que explota en el mercado de contrataciones de ingenieros de software: la realidad virtual y aumentada.

En el informe 2019 la que explotaba más de 500% era la búsqueda de ingenieros en blockchain, coincidente con el gran boom de las criptomonedas. Sin embargo, para 2020, el puesto con más demanda es el de especialistas en AR/VR, con una explosión de más del 1400%.

El machine learning, las ciencias de datos y la ciberseguridad siguen teniendo alta demanda, pero la realidad virtual es la tendencia emergente del año

Ningún otro campo se le compara, pero le siguen en demanda los puestos para ingenieros en los campos del gaming, computer vision y búsquedas. El cuarto puesto es para los especialistas en machine learning, seguido de los ingenieros de seguridad, y los ingenieros de datos.

En Hired destacan que los puestos en frontend y backend siguen aumentando a pesar de la explosión de otras tendencias emergentes, lo que demuestra que muchas empresas están evolucionando para convertirse en empresas tecnológicas, no solo pasa con gigantes de Sillicon Valley.

Los salarios siguen subiendo

Salarios promedios en San Francisco - Gráfico de Hired

En cuanto a los salarios, Hired solo tiene datos de Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido, específicamente de San Francisco, Nueva York, Toronto y Londres. Estos pueden darte una idea de las remuneraciones para ingenieros en algunas de las regiones más competitivas del mundo.

El salario más alto lo cobran en promedio los ingenieros de búsquedas en la Bahía de San Francisco, con sueldos anuales que alcanzan los 165.000 dólares. El más bajo en la misma región es el de especialista en videojuegos, con un sueldo mínimo anual de 145.000 dólares.

Salarios promedio en Londres - Gráfico de Hired

En contraste, en Londres el salario más alto es para los ingenieros en AR/VR que alcanza las 82.000 libras al año. Los salarios más bajos son para los ingenieros en gaming que oscilan entre las 64.000 y las 80.000 libras anuales. La constante entre las cuatro ciudades es que en todas los sueldos han aumentado desde un 3 a un 25% en comparación con el año anterior.

El lenguaje más demandado

Los lenguajes más demandados por los empleadores

Nuevamente, al igual que pasó en 2019, el lenguaje de programación más demandado por quienes contratan desarrolladores es el Go de Google. Hired reporta que los ingenieros que dominan Go llegan a ser los más solicitados, ganando más de nueve entrevistas de trabajo cada dos a seis semanas.

A Go le siguen en orden descendiente: Scala, Ruby, TypeScript, Kotlin, Objective-C, Javascript, Switf, PHP, Java, HTML, , Python, C++, C#, C, y R. Pero aunque esos son los más demandados no quiere decir que sean los más usados por los programadores, ni tampoco los más queridos.

Los lenguajes de programación más usados - Hired

Los intereses de las empresas y los desarrolladores no siempre se alinean, la mayoría no maneja ni quiere aprender los lenguajes más demandados de la actualidad

Los resultados de Hired coinciden en este aspecto con otros informes, que dejan más que claro que Python, JavaScript y Java son los lenguajes de programación preferidos por la mayoría de los ingenieros. Las razones: su ecosistema de librerías y paquetes, los recursos disponibles para aprender, qué tan divertidos son, y el soporte de la comunidad principalmente.

Lo curioso es que la lista de lenguajes más demandados difiere bastante de los lenguajes favoritos de los desarrolladores, y es que aprender un lenguaje porque es el que más se busca en el mercado laboral no es una de las razones principales que motivan a los programadores.

Y hablando de aprender, otro dato interesante del informe tiene que ver con los estudios. Hired encontró que el 22% de los desarrolladores que entrevistaron aprendieron a programar por su cuenta, mientras que solo el 50% tiene un título en ciencias de la computación.