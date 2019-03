Este informe nos muestra cuáles son los puestos de trabajo para desarrolladores con más demanda y que mejor pagan

Uno de cada cinco ingenieros de software aprende por su cuenta, la demanda global de especialistas en blockchain aumentó más de 500% en 2018, los ingenieros en búsquedas son los que más dinero ganan, Python es el lenguaje de programación más apreciado, y el 43% de los desarrolladores prefieren trabajar para empresas que contribuyen a proyectos open source.

Todos son datos obtenidos de un informe publicado por la gente de Hired, una plataforma que hace de intermediario entre empresas de tecnología en busca de talento y aquellos ingenieros de software que buscan puestos de trabajos competitivos.

El informe, que incluye una enorme cantidad de datos obtenidos a través de más de 170.000 entrevistas de trabajo realizadas entre 10.000 empresas participantes y 98.000 personas en busca de trabajo, nos deja números muy interesantes sobre el estado actual del mercado laboral para los programadores.

Blockchain, seguridad y sistemas integrados

Los datos del mercado de empleos en Hired apuntaron a que la demanda de especialistas en blockchain se fue a las nubes durante el 2018, algo que tiene mucho sentido, teniendo en cuenta la fiebre de las criptomonedas que se vivió. En comparación con el año anterior, estos ingenieros fueron solicitados un 517% más.

El rol que más de cerca le llega en comparación, es el de ingeniero de seguridad, cuya demanda aumentó un 132% en 2018. A este le siguen los especialistas en sistemas integrados, los ingenieros de datos, los desarrolladores backend, y los especialistas en machine learning (aprendizaje automático).

En Hired también analizaron los salarios en algunas de las ciudades donde más se concentran los trabajos en tecnología, como Nueva York, San Francisco, Toronto, Londres y París. El salario más gordo lo tienen los ingenieros de búsquedas en San Francisco, con ingresos promedio de 157.000 dólares al año.

En París, el mismo puesto de trabajo paga en promedio 53.000 euros al año, y en Londres llegan hasta las 68.000 libras. En general, los puestos mejores pagados son casi los mismos en la mayoría de los sitios, con algunas variaciones.

Salarios para ingenieros de software en Londres según la especialidad - Fuente: Hired

Los especialistas en blockchain, ingenieros de seguridad, ingenieros de búsquedas, desarrolladores frontend y backend están al tope, junto a la ingeniería de datos, el desarrollo móvil, los sistemas integrados, full- stack, y procesamiento natural del lenguaje.

Del lado de los lenguajes de programación más demandados por las empresas a la hora de entrevistar a un ingeniero, tenemos a Go a la cabeza, seguido en orden descendiente por Scala, Ruby, TypeScript, Kotlin, JavaScript, Objective-C, PHP, Java, HTML, Swift, Python, C++, C, C#, y R.

Dato curioso aquí, es que de los encuestados, solo el 7% de los desarrolladores usa Go, pero cuando un candidato tiene experiencia con ese lenguaje, tiene más posibilidades de ganarse una entrevista de trabajo.

Los desarrolladores por su parte siguen amando Python, JavaScript, Java, HTML y C++. Datos consistentes con los de otras encuestas que ponen a estos mismos como los que los programadores más desean aprender.

El mercado laboral para los programadores es uno que no para de crecer, la demanda de trabajo es cada vez mayor y en ciertos campos hay tanto déficit de talento que los sueldos alcanzan cifras de locura, nada más basta mirar lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial.