Python sigue reinando como lenguaje de programación, con C muy cerca. Y SQL es cada vez más útil para encontrar trabajo

IEEE Spectrum acaba de lanzar su noveno informe anual sobre los principales lenguajes de programación del año. Hay varias conclusiones muy interesantes.

Por un lado, mientras que Python se mantiene como el más popular (como ya sucede desde hace varios años, como en los informes de 2019, del año 2020 y también en el del pasado 2021), pero C le sigue muy de cerca (96,8 puntos, frente a los 100 de Python).

Después de C encontramos dos de los grandes lenguajes similares a C, como son C++ y C#. Por otro lado, Java también sigue siendo popular, al igual que Javascript. Este último se está viendo impulsado por la complejidad cada vez mayor de los sitios web y las herramientas del navegador (aunque desde IEEE Spectrum señalan que en algunos sectores, lo que está de moda ahora son los sitios estáticos construidos sólo con HTML y CSS simple).

SQL está en auge

Una de las grandes novedades es la creciente popularidad de SQL. De hecho, se encuentra en el puesto número 1 de la clasificación de empleos, que tiene en cuenta únicamente las métricas del sitio de empleos del IEEE, de CareerBuilder y de fuentes como GitHub, Google, Stack Overflow, Twitter e IEEE Xplore.

Explican en el informe que "después de haber revisado literalmente cientos y cientos de ofertas de empleo durante la elaboración de estas clasificaciones, la fuerza de SQL no se debe a que haya muchos empleadores que busquen sólo programadores de SQL" sino que muchas empresas buscan a alguien que sepa de cierto lenguaje de programación "más SQL".

Es decir, que este se presenta como importante para conseguir acceder a nuevos puestos de trabajo. Esto se debe probablemente a que muchas aplicaciones actuales implican una capa de front-end o middleware que se comunica con una base de datos de back-end, a menudo a través de una red para eliminar las limitaciones de recursos locales.

"Así que puede que no sea el lenguaje más glamuroso o el que se vaya a utilizar para implementar el próximo Gran Algoritmo, pero tener algo de experiencia con SQL es una flecha valiosa que hay que tener".

Tras SQL, en el campo laboral, los más demandados son Java, Python, JavaScript, C#, C C++ y HTML, como puedes ver en el gráfico anterior.

SQL no solía liderar este ranking. Pero ahora, el uso cada vez más frecuente de las bases de datos han hecho popular a este lenguaje de programación. SQL se ha convertido en el principal lenguaje de consulta para acceder y gestionar los datos almacenados en las bases de datos, para representar los datos en forma de tabla con filas y columnas. Las bases de datos son la base de muchas aplicaciones empresariales.