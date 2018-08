Python repite como número uno: estos son los lenguajes de programación más relevantes de 2018

Por quinto año consecutivo en IEEE Spectrum han realizado su clasificación de los lenguajes de programación más relevantes, y nuevamente Python vuelve a estar al tope de la lista al igual que en el año 2017.

Los resultados no son muy diferentes de los mostrados por el índice TIOBE a finales de junio, este analiza los lenguajes de programación más populares cada mes, aunque según esos datos es Java el que viene dominando desde hace varios años.

Lenguajes de programación más populares 2018 - IEEE Spectrum

Ambas clasificaciones utilizan múltiples metricas para medir la relevancia de un lenguaje, pero en IEEE nos dejan jugar un poco más con algunos datos específicos para desgranar más los resultados del ranking.

C++, C, Java y Phyton son las principales fuerzas dominantes entre la mayoría de los lenguajes de programación modernos

IEEE Spectrum nos muestra la clasficiación a través de una aplicación interactiva en la que podemos activar y desactivar plataformas. Por ejemplo, aunque Python domina en general (principalmente en la web), en los dispositivos móviles los lenguajes dominantes con C++, C y Java, mientras Python no está ni entre los primeros 10 lenguajes más relevantes.

Clasificación de los lenguajes de programación en el ranking IEEE vs los más solicitados por los empleadores

La app además ofrece más información útil, como los lenguajes de programación que son tendencia y los que más buscan los empleadores, o los más populares entre la comunidad open source. Incuso puedes hacer comparaciones.

En todos esos casos es importante mencionar que C++, C, Java y Python son prácticamente inamovibles de las primeras posiciones. Así que si eres programador o planeas trabajar en este campo, este tipo de indicadores pueden serte útiles para saber en donde enfocar tus esfuerzos.

