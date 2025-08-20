El líder de la nube de Amazon ve "estúpido" pensar que la IA va a reemplazar a los juniors: son los empleados más baratos

Hay informes y expertos que alertan que, mientras la IA no va a acabar con todos los puestos de trabajo, sí que peligran los de nivel de entrada, inicial o para principiantes. Eso quiere decir que los profesionales junior pueden tener menos oportunidad de lograr un trabajo porque las empresas buscarán inteligencia artificiales que hagan tareas más sencillas.

Ahora, el líder de Amazon Web Services ha dicho que esa es una "de las cosas más estúpidos que jamás he escuchado". Su planteamiento es que "probablemente sean los empleados más económicos. Son los que más se familiarizan con las herramientas de IA", afirmó para continuar argumentando que "¿Cómo va a funcionar algo cuando dentro de 10 años no haya nadie que haya desarrollado o aprendido algo?".

Matt Garman, director de la nube de Amazon, cree que hay que advertir a los líderes empresariales de que no despidan a sus empleados junior. Garman afirmó que las empresas deberían seguir contratando a recién graduados y enseñándoles a desarrollar software, analizar problemas y adoptar las mejores prácticas. También considera que las habilidades más valiosas en una economía impulsada por la IA no están ligadas a un solo título universitario, sino también a la necesidad de adquirir experiencia.

Sin juniors no habrá expertos

Hace unos días en Genbeta analizamos cómo con estos cambios por la IA, los bootcamps, creados para la formación de nuevos profesionales tech, podrían también cambiar por completo.

Julieta Zalduendo, de My Tech Plan, experta en contenido, eventos y formación en innovación y tecnología y creadora del Gen AI Summit EU, recordaba que "sin juniors no hay seniors" y que las empresas deben apostar por cultivar el futuro.

Ella explicaba, además, que "el mundo corporativo ya no necesita tantos programadores juniors, pero sí necesita profesionales con soft skills de adaptabilidad, creatividad y resiliencia, capaces de dirigir la IA, criterio para darle el contexto correcto y detectar alucinaciones y convertir su output en soluciones funcionales".

Thomas Dohmke, director ejecutivo de GitHub, afirmó el mes pasado que los ingenieros jóvenes suelen aportar nuevas perspectivas y es más probable que hayan sido pioneros en la adopción de la IA."Quienes van a la selectividad ahora, a la universidad o incluso a jóvenes en etapas más tempranas de su educación, pueden usar la IA mucho más rápido", declaró Dohmke en un episodio de "The Pragmatic Engineer".

Otros CEO sí creen que la IA va a por los junior

Como recoge Business Insider, el planteamiento de Matt Garman no es el común en la industria. Por ejemplo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó en junio que la IA ya está empezando a actuar como compañeros de trabajo de nivel júnior.

"Se oye a gente decir que su trabajo actual consiste en asignar tareas a un grupo de agentes, analizar la calidad, determinar cómo encajan, dar retroalimentación, y suena muy parecido a cómo trabajan con un equipo de empleados relativamente jóvenes", explicó Altman.

El científico jefe de Google, Jeff Dean, afirmó a principios de este año que la IA pronto podrá replicar las habilidades de un ingeniero de software júnior, y añadió que esto podría suceder ya en el próximo año.

Por otro lado, según Goldman Sachs, la tasa de desempleo de los jóvenes de 20 a 30 años en el sector tecnológico ha aumentado casi 3 puntos porcentuales desde principios de 2024, más de cuatro veces el aumento de la tasa general de desempleo, en Estados Unidos.

Imagen | Foto de Sebastian Herrmann en Unsplash

