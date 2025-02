"Los graduados ya no tienen garantizado un puesto": un profesor de informática de una de las mejores universidades del mundo avisa

James O'Brien es profesor de la Universidad de Berkeley y asegura que el mercado laboral se está reduciendo y que los graduados en tecnología tienen dificultades para asegurarse un puesto laboral al graduarse. Los despidos de las grandes tecnológicas no vienen en vano, según lo que está observando este profesor.

Afirma que "los empleos tecnológicos se están agotando y los licenciados ya no tienen garantizado un puesto" de trabajo, como recoge Business Insider. La causa: la inteligencia artificial y la subcontratación a profesionales en otros países afectan a los puestos tecnológicos en Estados Unidos, sobre todo a los de nivel inicial.

El hombre está en su puesto desde el año 2000, por lo que lleva 25 años observando los cambios y según sus palabras, "me he dado cuenta de lo difícil que es para los licenciados en tecnología entrar en el mercado laboral en estos momentos".

En Genbeta ya hemos hablado de este tema. Compartimos información de empresas que buscan gente por todo el mundo. Incluso hemos visto que Google está despidiendo a mucha gente en Estados Unidos desde el año 2022, mientras hay información de que lleva muchas de sus actividades a países donde pueden obtener a muchas personas talentosas y con muchísima educación tech, pero con unas condiciones laborales que implican salarios mucho más bajos que los que se pagan en California.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Momento difícil para todo el mundo

De acuerdo con el profesor James O'Brien, "no se trata sólo de mis estudiantes; es un momento difícil para todo el mundo en estos momentos" y considera que a lo largo de los años, los estudiantes con los que he trabajado, a los que he enseñado o a los que he conocido en otras escuelas no han tenido problemas para encontrar trabajo después de graduarse en tecnología y es que "había muchas oportunidades".

Pero ahora las cosas han cambiado. Sigue habiendo demanda y algunos consiguen trabajo, pero no en todo el sector.

Y aunque ve que el mercado sigue activo y la gente sigue recibiendo ofertas, hay una escasez: "en lugar de recibir cinco grandes ofertas, puede que sólo reciban una gran oferta o una oferta de su segunda opción. No es lo que habíamos visto en el pasado". Y afirma que en Berkeley, al ser una reconocida escuela hay más suerte pero ha visto que hay gente que viene de otras escuelas que no tienen la reputación de Berkeley y no reciben ninguna oferta de trabajo.

Hay que recordar un informe de finales de 2022 de Hired que afirmaba que para un puesto vacante en 2022, los empleadores del sector de las tecnologías entrevistaron a candidatos en un promedio de 4,4 mercados diferentes y 2,1 zonas horarias. Esto se traduce que cada vez más, las empresas están abiertas a entrevistar a gente que está en diferentes países.

Algunos puestos de programación están desapareciendo

Por otro lado, afirma el profesor que cualquier «trabajo práctico de teclado» corre el riesgo de ser subcontratado en el extranjero o externalizado a la IA. "En tecnología, los puestos de programación que no son tan exigentes están desapareciendo. Ahora puedes utilizar un asistente de programación que se basa en un gran modelo de lenguaje para escribir básicamente mucho código".

Así que, si antes una empresa tenía que contratar a una o dos personas, ahora ya no es necesario. "Siguen siendo trabajos de nivel básico que consisten básicamente en hacer de niñera de la IA, pero estos sistemas están mejorando muy rápidamente", afirma.

Imagen | Foto de Joshua Hoehne en Unsplash

En Genbeta | Un CEO dice que para él se activa una "red flag" cuando un candidato a un trabajo hace esto en una entrevista