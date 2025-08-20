HOY SE HABLA DE

No tengo Kindle Unlimited ni falta que me hace: con esta app leo más libros que nunca y pago menos que nunca

  • He encontrado la forma de leer libros gratis sin complicaciones y totalmente legal

  • Desde grandes clásicos a audiolibros pasando por bestsellers actuales

Aunque me gusta leer en papel (una excepción dentro de una vida bastante digital y conectada), hace un par de años me regalaron un Kindle por aquello de la comodidad de llevar cientos de libros en un dispositivo, su ligereza, que tenga iluminación en la pantalla y el ecosistema de Amazon. He probado Kindle Unlimited con alguna que otra promoción, pero para mí no me merece la pena: tengo algo para leer gratis que me parece mucho mejor.

Que sí, que hay muchas webs para descargar libros gratis  pero es difícil encontrar títulos actuales y del tipo de literatura que me gusta. Además en muchos casos me toca pasarlos de ePub o PDF al formato del Kindle. Resumiendo: paradójicamente, leo mucho en digital pero apenas uso el Kindle ni tengo Kindle Unlimited.

Ya no uso el Kindle, me he pasado a la tablet y eBiblio

Si hay un pequeño placer que conservo desde mi infancia, ese es ir a la Biblioteca y si tienes un carnet de la biblioteca, tienes acceso a un catálogo inmenso de libros. De libros en papel y también de libros en digital, gracias al proyecto eBiblio. Solo hay que ir a tu biblioteca (o a cualquiera dentro de tu comunidad, ya que esto funciona de forma autonómica), pedirles tu clave y acudir a su web, en mi caso a eBiblio Navarra (nota: ojo que la Comunidad Autónoma Vasca y Catalunya tienen su propio proyecto independiente) y entrar. Y ya estás dentro de la biblioteca, con idéntico funcionamiento a la biblioteca física.

Captura De Pantalla 2024 08 22 A Las 12 58 30

En pocas palabras: puedes buscar los libros que quieras (por título, autoría, ISBN, etc.) y si está disponible, cogerlo prestado. Como en las bibliotecas, solo puedes tener en préstamo tres unidades. ¿Que el libro está ya prestado? Pues lo tienes en reserva o si todavía no quieres leerlo, lo añades a tu lista. Finalmente, hasta tienes una vista previa. Además, obviamente la versión digital es la oficial y de gran calidad. Y no me olvido de algo importante: aunque las reservas y préstamos han de hacerse online, puedes leer offline sin necesidad de gastar datos.

Hasta ahora he hablado de la web porque a mí me resulta particularmente cómodo usarlo vía ordenador, pero lo que me parece más interesante todavía es que hay una app: eBiblio, disponible gratis para iOS en App Store y para Android en Google Play Store. Así, he convertido mi iPad Pro en mi libro electrónico. ¿Por qué el iPad y no el Kindle? Porque no es compatible: solo vale para dispositivos que puedan leer PDF y EPUB.

Captura De Pantalla 2024 08 22 A Las 13 20 30

Tiene tres desventajas a tener en cuenta: la limitación a tres libros y que tienes un plazo de tiempo (aunque se puede renovar), pero no es un gran problema ya que bueno, normalmente leo como mucho dos libros a la vez. Finalmente, si quieres un libro y lo quieres ahora, pero el libro está reservado, pues toca esperar unos días. Aunque con un poco de previsión y de paciencia, apañado. Además aunque tampoco es tan común que haya libros tan solicitados (un ejemplo claro: el día que sale el premio Planeta no es buena idea querer leerlo gratis). ¿Que no lo encuentro en absolutamente en ningún lado y lo quiero ya? Pues lo compro para Kindle.

Para mí eBiblio es una iniciativa súper útil que me ha hecho volver a usar la biblioteca municipal (o mejor dicho, las bibliotecas) sin salir de casa y exprimir más mi tablet, leyendo libros de todo tipo, desde grandes clásicos a bestsellers actuales sin gastarme ni un euro.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

