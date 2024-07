eBiblio es la verdadera biblioteca digital del siglo XXI para leer libros gratis: así puedes registrarte para usarla

La lectura sin duda es uno de los mecanismos más clásicos para poder evadirse de la realidad a un mundo completamente distinto. El mercado de libros que hay en la actualidad es inmenso. Y cubren prácticamente todos los gustos de los lectores, siendo realmente complicado que alguien no encuentre algo para leer. Pero el problema es que muchas personas ponen numerosas excusas para no hacerlo: el precio, el hecho de ir a una biblioteca o el no tener tiempo.

Para dos de estos motivos hay una solución clara: eBiblio. Una forma de leer numerosos libros (y no precisamente antiguos) sin tener que salir de casa y completamente gratuito. Te contamos cómo acceder a esta biblioteca virtual gratis y accesible a cualquier persona.

Qué es exactamente eBiblio

eBiblio se puede definir como un servicio gratuito online de préstamo de libros, revistas y periódicos electrónicos. Se puede entender como una gran biblioteca virtual, en la que puede acceder a un gran catálogo de contenidos desde tu dispositivo móvil u ordenador, sin tener que ir a una biblioteca física y descargar libros gratis sin problemas. En este caso, está ofrecida por las bibliotecas públicas españolas con dos excepciones. Tanto Cataluña como País Vasco se encuentran fuera de este sistema al contar con proyectos similares que son propios.

Al ser online, tiene la gran ventaja de estar abierta las 24 horas al día, los 365 días al año. Además, te puede ahorrar el hecho de tener que buscar una biblioteca en la zona en la que estás y acudir presencialmente para retirar un libro.

Dentro de la colección de obras se pueden encontrar tanto lecturas de ficción como de no ficción, para un público adulto o infantil. Esto se suma también a libros de conocimientos generales de diferentes áreas como por ejemplo Literatura, Ciencias, Humanidades, Autoayuda, Salud o Deporte. Este catálogo se va actualizando de manera constante para que siempre tengas algo nuevo que ir leyendo.

Para poder usarlo, simplemente se tienen que contar con tres requisitos:

Carné activo de una biblioteca pública.

Acceso a internet.

Un dispositivo compatible, que puede ser el navegador de tu ordenador, la tablet, un móvil o un lector de libros electrónicos en general. La

Hay que tener en cuenta para facilitar la lectura y la accesibilidad a esta plataforma, eBiblio cuenta con aplicaciones tanto en la App Store como en la Play Store.

Cómo te puedes registrar y utilizarla

En el caso de que estés interesado en este tipo de servicio, debes saber que lo primero que deberás tener en tu poder es el carnet de socio de alguna de las bibliotecas públicas que hay repartidas por toda España. Esto es algo que se puede realizar en una única vez presentándote físicamente en esta o hacerlo a través de internet. Con este carnet tendrás la potestad de realizar préstamos virtuales como si fuera de manera presencial.

Una vez tienes tu carnet ya y eres socio de alguna biblioteca, vas a poder comenzar a usar el servicio. Simplemente, tendrás que pulsar a continuación en tu comunidad autónoma, para acceder al eBiblio de su competencia, ya que no es algo completamente centralizado:

Una vez accedes, en la web verás que en la parte superior aparce la palabra Catálogo. Al pulsa sobre este se cargará una página con todos los libros o revistas que se pueden encontrar digitalizados y que se pueden prestar. Igualmente, se pueden aplicar filtro a la izquierda, o incluso realizar tu búsqueda específica por nombre de autor, narrador, ISBN o descripción.

Cuando ya tengas claro lo que vas a querer leer en este caso, simplemente se tendrá que pulsar sobre Prestar, para que esa obra se asigne a tu nombre y comiences a leerla desde ese momento estés donde estés. Hay que tener en cuenta que se requerirá que inicies sesión con tus credenciales de biblioteca para que esté a tu nombre el libro y se lleve un control de cuándo se tenga que devolver.

Al igual que ocurre en las bibliotecas tradicionales, deberás ir renovando el préstamo dependiendo del tiempo que necesites para leerlo. Esto se suma también a que si hay algún libro que quieres, pero está ya prestado, podrás acceder a la lista de reservas para que seas la siguiente persona en tenerlo en tus manos.

Una versión anterior fue publicada en junio de 2022

Imágenes | Kimberly Farmer

