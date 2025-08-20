Un pueblo de 7.000 habitantes ha disparado el precio de sus viviendas un 30% de repente. Las causas: Madrid y el teletrabajo

Según un estudio reciente, en Madrid se necesitan 14,6 años de sueldo íntegro para poder comprar una vivienda (de media) y, además, el precio se ha incrementado mucho en el último año. Concretamente, un 24,4% de media en la Comunidad Autónoma y un 23,7% en la capital. Esto unido a que muchas personas creen que es invivible, hace que mucha gente busque alternativas por la zona.

Hay que tener en cuenta que en la capital se concentra gran parte del trabajo, por lo que esas alternativas que han ganado tracción, no están muy lejos como Valladolid y Segovia, impulsados por el teletrabajo y por una red de trenes que ha ido mejorando. Y es muy curioso el caso de un pueblo de poco más de 7.000 habitantes que ha visto el precio de su vivienda crecer hasta más del 30% en un año.

Como recoge El Español, se trata Villarejo de Salvanés, un municipio de poco más de 7.000 habitantes se encuentra al sudeste de la Comunidad de Madrid a unos 50 kilómetros de la capital. Entre las localidades cercadas más conocidas está Perales de Tajuña, Morata y Chinchón, aunque este se ubica más al sur.

Subida repentina

Lo curioso de la enorme subida de este precio es que se registra en el último mes. Si miramos la comparativa hecha por Idealista, vemos que hace unos meses, la subida frente al mismo periodo del año 2024 era mucho más reducida. Por ejemplo, en febrero de 2025 la subida anual registrada era del 0,5%.

A pesar del aumento, el precio de la vivienda está muy por debajo de otros municipios de la región. Al mismo tiempo, también los ingresos de sus habitantes son bajos, con una renta per cápita de 13.994 euros al año.

Ante esto cabe recordar que Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid fueron en 2022 las provincias con una mayor renta media neta por persona, de 18.325, 17.461 y 17.225 euros anuales respectivamente, por encima de la registrada en Villarejo de Salvanés.

Alternativas a las grandes y caras ciudades

Curiosamente, en un momento donde la gente busca alternativas a las grandes ciudades porque el precio de la vida es inasumible en muchos casos, vemos artículos de prensa y también contenidos en redes sociales del último año destacando este pueblo del sureste de Madrid como un enclave asequible cercano a la capital. Eso pudo haber llevado a este auge repentino.

Como indica El Español, además de la cercanía con Madrid, el teletrabajo también ha podido ser causa de este fenómeno. Aunque buscando información, nada especifica que se hayan mudado como nuevos vecinos a Villarejo de Salvanés personas que trabajan en remoto, sí que hemos visto muchos estudios e historias en España que demuestra que gracias a la flexibilidad laboral o al trabajo híbrido que permite realizar las tareas desde casa unos días a la semana, mucha gente se ha animado a mudarse fuera de las grandes ciudades (y esto también ha encarecido el precio de las ciudades de tamaño medio de nuestro país).

En los últimos años, gracias al trabajo flexible, muchas personas han abandonado la capital y se han mudado a otras localidades con precios más asequibles para la vida. Eso es un hecho. Las cifras oficiales de Villarejo de Salvanés muestran que sus habitantes han estado en constante crecimiento en los últimos años, llegando muchas personas en edad laboral.

Imágenes | Turismo Villlarejo de Salvanés e Idealista

