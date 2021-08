80.000 desarrolladores responden: lenguajes de programación más queridos y temidos y qué paga mejor en 2021

Stack Overflow ha realizado un año más su encuesta mundial para conocer los lenguajes de programación favoritos de los desarrolladores. Como ya sucedió en la encuesta de 2020, Rust vuelve a triunfar e incluso ha sido aún más valorado que en 2020, con un 86,69% de desarrolladores que eligieron Rust como el lenguaje que más "aman".

Ahora bien, aunque Rust sea el lenguaje más "amado", hay otros dos en los que los programadores prefieren trabajar y son Python y Typescript. Esto tiene una sencilla explicación: aunque este 2021 haya sido un gran año para Rust, aún no es tan conocido.

Este ha sido un buen año para Rust. Destaca la creación de la Rust Foundation que busca apoyar el desarrollo del lenguaje de programación y su ecosistema y de la que forman parte directores provenientes de cada una de las empresas fundadoras de Rust (gigantes como Google, Microsoft, Amazon Web Services, Huawei y Mozilla).

Más adelante, Facebook que lleva años usando Rust, se subió al carro de esta Fundación. Aún así le falta popularidad aunque más programadores lo conocen este año, si nos fijamos en las cifras de 2020 en donde solo el 5,11% de los desarrolladores entrevistados decía haber usado Rust y este año esta cifra es del 7,03%.

Otros de los lenguajes más amados son Clojure, TypeScript, Elixir, Julia y Python, en este orden, como se puede ver en el gráfico realizado por Stack Overflow tras la encuesta a 80.000 desarrolladores de 181 países (unos 1.500 fueron encuestados en España).

Javascript, HTML/CSS y Python son los más utilizados

Si nos fijamos en los lenguajes de programación más usados nos encontramos con que por noveno año consecutivo, Javascript vuelve a ser el más utilizado por los programadores. "Para la mayoría de los desarrolladores, programar es programar en la web", dicen los creadores de este estudio. Python ha superado a SQL para llegar a ser el tercer lenguaje más usado del momento, tras HTML/CSS. Java, Node.js y TypeScript también encabezan la lista de los lenguajes de programación más usados por los desarrolladores.

Con todo esto, cabe destacar que, una vez más, Javascript se encuentra entre los lenguajes más "temidos" a pesar de su gran cuota de mercado. Casi el 40% de los programadores que han participado de este estudio dicen no querer usarlo. Aunque la cifra es mala, Javascript no tiene tan mala fama como Java, PowerShell o Groovy, por mencionar algunos de los lenguajes menos queridos. También destaca que aunque C sigue siendo un lenguaje muy utilizado, hay más desarrolladores que lo temen (66%) que los que lo aman (39,56%).

Clojure destaca como la tecnología que más paga

Ahora si hablamos de beneficios económicos para los programadores, encontramos a Clojure como "la que más paga" a los profesionales de este lenguaje, mientras que Dart es la que menos paga, con una gran diferencia.

El pasado año, las más pagadas eran Perl, Scala, Go, Rust y Ruby. En este 2021, encontramos que tras Clojure están F#, Elixir, Erlang y Perl. Rust se ubica en el puesto octavo y Phyton se ubica muy por detrás, en el 19º. Este es un dato muy importante para los profesionales del sector que siempre buscan ir aprendiendo para conseguir mayores beneficios con sus labores.