El viejo C supera a Python como lenguaje de programación del 2019, según el índice TIOBE

Quizá muchos esperábamos que Python volviera a ser el lenguaje de programación del año para el índice TIOBE, que se basa en la cantidad de sitios web indexados en Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu y el lenguaje correspondiente que marcan. Ya lo consiguió en 2018, pero parece que en 2019 se llevó la palma el viejo C, con un crecimiento anual de algo más del 2.4%, por encima del 1.41% que experimentó Python.

Según comentan en TIOBE, este sorpasso se debe sobre todo al Internet de las Cosas o IoT y a toda la cantidad de pequeños dispositivos conectados que se lanzan al mercado y que se basan en C, un lenguaje de programación con más de 50 años de antigüedad. "C brilla cuando se aplica a pequeños dispositivos cuyo rendimiento es clave. Es un lenguaje fácil de aprender y hay un compilador C disponible para cualquier procesador", afirman.

Por su lado, Python es fundamental para entornos tan actuales como el machine learning o la ciencia de datos, que son justo los atributos que destacó GitHub para otorgarle la mención de lenguaje de programación más popular de 2019.

Swift y Ruby siguen escalando posiciones

El Top 2019 para el índice TIOBE (The Importance of Being Earnest, como el nombre de la comedia de Oscar Wilde) queda, por tanto, así:

Java C Python C++ C# Visual Basic .NET JavaScript PHP Swift SQL

Después de la mayor subida del año, que ha sido la de C, están las de C# (2.1%), Python (1.4%) y Swift (0,6%), que se cuela por primera vez en el Top 10 (en 2018 estuvo en la posición 15). Otro gran ganador es Ruby, que sube del puesto 18 al 11, aunque quizá una de las decepciones es la de Rust, un lenguaje muy querido, pero que solo escaló tres posiciones en 2019 (de la 33 al 30). Otro dato llamativo y muy parecido al que vimos en el informe de GitHub 2019, es el rápido crecimiento de Dart, que según TIOBE subió un 0,6% el año pasado.

Gráficamente esta es la evolución que ha tenido el actual Top 5 en los últimos 18 años:

Como aclaran desde TIOBE, su índice no mide cuál es el mejor lenguaje de programación o en qué lenguaje se han escrito más líneas de código, pero, al igual que otros listados como el citado de GitHub o el también conocido de IEEE Spectrum, son interesantes para tener una referencia de en qué estado se encuentra la programación en la actualidad y de si estás al día o no con tus habilidades.