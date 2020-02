Swift gana tanto terreno como el que pierde Objective-C y se cuela en el TOP 10 de lenguajes más populares, según el índice TIOBE

El Índice TIOBE pretende ser una estimación de la popularidad de los lenguajes de programación a nivel mundial, una estimación que se actualiza mensualmente, y que se presenta siempre en relación con el ranking del mismo mes del año anterior. Se utilizan como referencia los resultados arrojados por los grandes buscadores, así como por otras webs de referencia como Amazon y Wikipedia.

El mes pasado, la gran sorpresa del TIOBE fue el 'sorpasso' del vetusto lenguaje C a la estrella del momento, Python. El primero, revitalizado gracias al auge del Internet de las Cosas; el segundo escalando posiciones gracias al del machine learning.

¿Qué novedades trae febrero?

La sorpresa del TIOBE de febrero tiene que ver con el ascenso de 10 posiciones en la clasificación por parte del lenguaje Swift (que entra por primera vez en el TOP 10), el mismo número de posiciones que pierde Objective-C (que queda así justo en el puesto 20).

Lo cierto es que este nuevo 'sorpasso' se ha hecho de rogar: hace ya 6 años desde que Apple presentó en público a Swift como el sucesor de Objective-C (que entonces vivía un momento dulce, en el TOP 3 del TIOBE, gracias al auge de iPhone y iPads... aunque en 2011-2012 había llegado a liderar el ranking).

Ahora, Objective-C es un lenguaje que cumple 36 años y cuyo declive es evidente. Pero no nos apresuremos a mandarle al basurero de los lenguajes olvidados: un vistazo rápido a GitHub muestra claramente que muchos proyectos en activo aún dependen de este lenguaje. Y sí, en Stack Overflow se siguen haciendo numerosas consultas cada día sobre él.

El resto de movimientos en el ranking no han sido tan impresionantes, si exceptuamos los 7 puestos que ha ascendido el lenguaje Go (del 18 al 11) o los 9 del lenguaje D (del 23 al 14); MATLAB cayó del 12 al 16, Delphi del 14 al 18 y Perl del 13 al 19. Y a la cabeza, un consolidado Java, seguido de C, Pyhton, C++ y C#.

Vía | TIOBE