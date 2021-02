fuboTV llegó a España con discreción, pero prepara un salto con el fútbol en mente: "Queremos ser fuertes en deportes"

El lanzamiento de un producto suele ser, normalmente, a lo grande. Publicidad, comunicación, acciones... la mercadotecnia empleándose a fondo. fuboTV, sin embargo, ha entrado en España con otra estrategia.

Sigilosamente, sin armar revuelo y con un perfil bajo, aunque con anuncios reseñables, la táctica de esta plataforma ya asentada en Estados Unidos ha sido probarse a sí misma con un precio rompedor antes de nada.

"El objetivo en España, por ahora, ha sido testar la plataforma"

"El objetivo en España, por ahora, ha sido testar la plataforma, ver que funciona, asegurarnos que la experiencia del usuario es buena...", explica a Genbeta desde Nueva York el International Markets Manager de fuboTV, Álvaro González. "Y estamos en la fase final para desarrollar el contenido".

Empezando por la plataforma, el entretenimiento y siguiendo por los deportes

Álvaro González, International Markets Manager de fuboTV.

fuboTV llegó a España en 2018, siendo su primera y única incursión en Europa por ahora, aunque no fue hasta la primavera de 2019 cuando se presentó. Lo hizo apostando por un precio asequible, 2,99 euros al mes, y una contenida oferta de entretenimiento —con Juego de tronos como gran atractivo— a pesar de que su punto fuerte en los Estados Unidos, donde nació, son los eventos deportivos retransmitidos en vivo. Desde los que son más de nicho hasta los grandes entre los grandes, como la Super Bowl. Allí, de hecho, producen canales propios relacionados con los deportes.

La idea de la plataforma es ofrecer un servicio comparable al de la televisión de pago tradicional que ofrecen las grandes operadoras, pero por un menor coste, ninguna permanencia y una mayor accesibilidad desde toda clase de dispositivos. Por tanto, su fuerte son los canales, tanto de pago como en abierto, aunque el contenido bajo demanda también está presente.

"Tenemos una veintena de canales. Los de RTVE y Atresmedia. Real Madrid TV y Barça TV. También Paramount Chanel, Movistar Series y los de Viacom: Nickelodeon, Nick Junior, MTV... La idea es aumentar la oferta. Nosotros lanzamos hace dos años en España con la idea de internacionalizar la compañía, testar el mercado, ver cómo es esa internacionalización...

Esta vía de acceso al país, como decíamos, contrasta con su trayectoria en Estados Unidos. Allí, para entendernos, son una especie de DAZN.

Empezaron como plataforma consagrada a los deportes y se han terminado de consolidar creciendo de la mano del entretenimiento. En España, ha sido al revés: han llegado con el entretenimiento y quieren crecer de la mano de los eventos deportivos en un futuro próximo: "Queremos ser fuertes en deportes. Vamos a sumar más canales de pago y también de no pago".

"Nuestro objetivo es la internacionalización de fuboTV y tener la plataforma preparada —que yo creo que la tenemos muy cerca de la preparación total— para cerrar un contrato potente y seguir añadiendo contenidos. Al final, añadir contenidos es tan fácil como cerrar contratos... la tecnología es muy difícil. No vale solo con dinero".

Pero antes de lanzarse a la piscina de los eventos deportivos en directo, dicen querer preparada la infraestructura. "Es complejo... y en España hay experiencias de otras plataformas, que han sufrido mucho cuando hay una alta concurrencia. Nosotros tenemos una tecnología muy testada aquí y es una de las cosas de las que personalmente estoy muy orgulloso. En Estados Unidos hemos emitido la Super Bowl, con miles y miles de concurrentes, sin ningún problema. Esa dificultad la tenemos salvada. Ofreceremos deportes tanto en directo como en diferido, todo dependerá de los contratos, al igual que la posibilidad de que las retransmisiones puedan quedar grabadas para verlas después o no", explica González.

"En España hay experiencias de otras plataformas, que han sufrido mucho cuando hay una alta concurrencia. Nosotros tenemos una tecnología muy testada aquí y es una de las cosas de las que personalmente estoy muy orgulloso"

La plataforma se encuentra disponible vía web, en dispositivos Android e iOS, así como en Fire TV, Android TV, Android TV, es compatible con Chromecast y, según han anunciado en las últimas horas, en televisores Samsung. Concretamente, en las smart tv de los surcoreanos presentadas desde el 2016.

La gran baza que juega actualmente fuboTV es ser la única plataforma independiente a Movistar que ofrece el canal Movistar Series y, por ende, sus series también bajo demanda. Estas producciones y otras tanto de Viacom como de canales en abierto pueden disfrutarse en cualquier momento, dentro de las ventanas disponibles, que varían en función de los contratos suscritos por la compañía y que van desde unos pocos días a un mes, por ejemplo.

"Las series que ofrecemos bajo demanda, en general, son las de Viacom. De cadenas en abierto también ofrecemos series bajo demanda. Todo esto tiene que ir ampliándose, porque es cierto que ofrecemos una ventana pequeña para la visualización de ciertos contenidos, de 7 días, 15, 30... de Movistar Series específicamente, por ejemplo, sí tenemos unas ventanas de visionado más amplias en general gracias a las condiciones contractuales".

El fútbol, el eterno deseo, y la paquetización, una novedad

Siendo una plataforma conocida en Estados Unidos por la retransmisión de eventos deportivos y con el objetivo de ofrecer deportes en España, tanto la pregunta sobre el fútbol como la respuesta se antojan obvias. El fútbol en general, y la liga española en particular, es un objetivo máximo. Aunque es complicarle sacarle partido en las cuentas, como reconoce Álvaro González.

"A nivel general, en España, el fútbol es el deseo de todas las plataformas. No obstante, es difícil monetizarlo. Es una apuesta, desde luego, es el objetivo final, el objetivo máximo que tenemos: ofrecer fútbol, la liga española. En ese camino, que puede durar un año o varios, una de las estrategias para este ejercicio es armar un paquete de deportes; con el fútbol o un deporte de nicho. En España, realmente, todo lo que no sea fútbol es un deporte nicho. Puede ser surf, deportes extremos o tenis, aunque el fútbol es el objetivo máximo".

Sumar oferta, en especial la que implica un desembolso mayor en derecho como pueda ser el fútbol, indudablemente impacta en los costes de la plataforma y, en última instancia, en la suscripción de los usuarios.

El International Markets Manager de fuboTV asume que hay márgenes insalvables. "No se pueden tener más usuarios y seguir perdiendo dinero... Cuantos más usuarios tienes, más dinero pierdes", explica. Las suscripciones parten actualmente de los 2,99 euros al mes si se abona el importe de forma anualizada y 4,99 euros al mes si el abono es mensual, por lo que no se descartan incrementos conforme se aumente la oferta. No obstante, uno de los objetivos, explica, es mantener un precio bajo en comparación con el resto.

"Nuestra estrategia es incorporar contenido que nos permita mantener cuotas bajas, aunque el precio lo vamos a tener que tocar antes o después. Seguir incorporando canales es la estrategia general, y hablo de entretenimiento, que al final es el que mantiene al usuario en la plataforma a mayor largo plazo; no un usuario que ve un partido y se va".

Posicionarse como una alternativa a la televisión de pago de las operadoras implica parecerse a ellas. fuboTV lo hace con funciones como la de volver atrás sobre la emisión en directo de los canales de televisión lineales y lo hará, en un futuro, con la paquetización de su oferta. En Estados Unidos trabajan con paquetes y consideran que es una vía de captación interesante para diferentes tipologías de usuarios, según nos transmite González.

"Al final, esta es una de las ventajas de esta plataforma, que no hay compromiso de los usuarios y, además, se puede elegir un paquete. Antes o después llegarán las paquetizaciones a España y de una forma positiva, [para que cada usuario puede elegir una oferta con deporte o sin él, más enfocada en paquetes familiares o no...] No es lo mismo una oferta para una familia, que para una persona a la que solo le gusta ver fútbol. A medio, largo plazo ocurrirá".

Frente a sus rivales más cercanos en la actualidad, Movistar+ Lite esencialmente, el responsable de mercados internacionales marca distancias. "Movistar al final es una empresa muy diferente a la nuestra. Sacó Movistar+ Lite hace algo más de un año porque ve que tecnologías como la nuestra es la tecnología del presente y del futuro, está posicionándose en ese mercado. Nosotros estamos en situaciones diferentes y venimos de sitios muy diferentes", apunta. "Nosotros queremos ser la plataforma asequible".

fuboTV ha adquirido recientemente una compañía de apuestas deportivas y planea integrarlas de alguna manera en su plataforma en Estados Unidos

fuboTV es una empresa cotizada y sus acciones subieron de forma destacada hace unas semanas cuando anunciaron la compra de una compañía dedicada a las apuestas deportivas, Vigtory. La intención de esta compra, explicó la plataforma, es integrarla de alguna manera como un servicio adicional a la propia retransmisión de competiciones deportivas. ¿Podría llegar a España algo así?

"De momento se limita a Estados Unidos, pero es un movimiento global, aunque es pronto para saber si se va a expandir a otros mercados".

Aunque no revelan cuántos usuarios tienen ahora mismo en España, aseguraban el pasado verano que fuboTV continuaba su tendencia al alza en el número de nuevos suscriptores y consumo. Durante la vigencia del primer estado de alarma, a partir de marzo, el consumo alcanzó un crecimiento del 105 % en relación a los datos de diciembre de 2019. Durante el mismo periodo, los usuarios se incrementaron en un 148 %.