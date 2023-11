Google comenzará a eliminar cuentas de Gmail en unos días: esto es lo que tienes que hacer para evitarlo

Tal y como ya mencionábamos recientemente, Google iba a eliminar numerosas cuentas de Gmail próximamente, haciendo que aquellas que no presentaran actividad se desactivasen permanentemente, lo que impedirá el acceso a otros servicios aparte de Gmail, como Drive, Fotos y demás.

El plan de Google para eliminar las cuentas de Gmail comenzará en unos días, aunque puedes estar tranquilo, ya que si usas habitualmente tu cuenta, no te ocurrirá absolutamente nada. Bajo estas líneas te indicamos cuándo comenzará Google este proceso y qué es lo que tienes que hacer como mínimo para no perder tu cuenta para siempre.

El plan de Google para eliminar las cuentas inactivas

La compañía tiene la intención de comenzar su proceso de retirada de cuentas a partir del próximo 1 de diciembre. Tal y como mencionaban hace unos meses, este proceso comenzaría primeramente con las cuentas que se crearon y que nunca fueron utilizadas, y luego el resto de cuentas gratuitas.

Imagen: Arkan Perdana (Unsplash)

La compañía considera que una cuenta inactiva es aquella que no ha sido utilizada en un periodo de dos años. Esto significa que, si nunca has iniciado sesión con tu cuenta de Google en ningún servicio en dos años, podrás perder la cuenta indefinidamente si no lo haces antes de que comiencen con este proceso de eliminación.

Lo más probable es que cumplas con estos requisitos en tu cuenta principal. Sin embargo, si dispones de alguna otra cuenta de correo de Google que no hayas utilizado últimamente, es posible que puedas perderla si no has iniciado sesión en dos años. Para ello puedes volver a recuperar la actividad iniciando sesión, entrando a YouTube desde esa cuenta, abrir Gmail, Drive, Fotos, e incluso buscando cualquier cosa desde Google con esa cuenta.

Todo lo que puedes llegar a perder

Una cuenta de Google involucra múltiples servicios de la compañía, por lo que no está de más revisar que no vayas a perder nada importante. Bajo estas líneas te dejamos todo lo que podrías perder si desactivan tu cuenta de Google.

Todas tus fotografías y vídeos guardados en Fotos. Entre las grandes bazas de esta herramienta está el hecho de poder hacer copias de seguridad automáticas de tus fotos y vídeos. Google ha implementado múltiples cambios a lo largo de los años para mejorar su este servicio. No obstante, si Fotos es el único lugar donde guardas ciertas fotos, por ejemplo, las de un teléfono antiguo con una cuenta de Google vieja que ya no usas, corres el riesgo de perderlas. Si es tu caso, inicia sesión y asegúrate de descargar el contenido.

Archivos compartidos disponibles desde Drive. También puedes quedarte sin archivos cuya única copia se aloja en una cuenta de Google Drive. Piensa que, como es posible compartir archivos de Drive con cuentas que no son de Gmail, quizás tengas acceso (hasta el momento) a través de otro camino, pero si Google borra esa cuenta sin uso, lo perderás. Una buena idea es descargar el contenido y subirlo a tu propia cuenta de Google actual.

Acceso a otras cuentas y servicios. En la era del inicio de sesión único, donde algunos servicios se valen de una cuenta de Google para que puedas entrar, esto puede ser dramático. Piensa que, por ejemplo, si estás suscrito a tu cuenta de Spotify con una cuenta de Google antigua y esta se cierra, entonces no podrás recuperar el inicio de sesión de Spotify porque no tienes acceso al correo de recuperación.

No podrás enviar correos a una cuenta eliminada. Lo normal es usar nuestra cuenta activa para enviar y recibir emails, pero si activaste el redireccionamiento de correos electrónicos, los remitentes recibirán un error cada vez que quieran enviarte un correo a esa cuenta eliminada.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que podrías perder con una cuenta de Google antigua, por lo que quizás te venga bien echarle un ojo para asegurarte de no perder nada de valor.

Imagen | Firmbee.com

