Cómo evitar que Google borre tu cuenta de Gmail de forma automática y para siempre y qué puedes perder

Qué tiempos aquellos cuando te creabas cuentas por doquier (y además lo hacías con unos nombres que te sacarían los colores, te miro a tí, Eva del pasado y tus 'aupaathletic', 'arwen85') y a título personal, qué pocas han llegado operativas al día de hoy: la personal, la del trabajo y otra para suscribirme a webs. ¿Qué ha pasado con las demás? Navegan sin rumbo en el mar de internet, pero probablemente las de Google tengan los días contados: los de Mountain View han anunciado que las cuentas inactivas de Google tienen los días contados. Si tienes una cuenta de Google que usas de vez en cuando pero que no quieres perder, esto es lo que tendrás que hacer.

El plan de Google. Quienes no hayan iniciado sesión en dos años en los servicios de Google, perderán sus archivos de Gmail, Drive, Calendario, Docs, Meet o Fotos y sus respectivas cuentas. Para Google esta es una medida de seguridad, ya que una cuenta inactiva es menos probable que tenga activada la verificación en dos pasos. Y en Google guardamos de todo: desde procesos de registro a redes sociales y otras plataformas y servicios personales. Google comenzará a ejecutarlo en diciembre de este año y será progresivo: primero las que se crearon y nunca fueron utilizadas y después, el resto de cuentas gratuitas, previo al envío de varios avisos.





Cómo evitar que Google borre mi cuenta

La primera solución y la más sencilla es simple y llanamente entrar a tu correo electrónico una vez cada dos años: basta con leer o enviar un email para librarse de esta criba. Pero quizás no tengas claro qué cuentas de Gmail has creado a lo largo de tu vida.

Aunque no hay una forma infalible de conocer la cantidad de cuentas de Google creadas (y la verdad, si no recuerdas ni siquiera la dirección, es buen indicio de que no la usas y que probablemente te es prescindible), pero puedes recurrir a https://accounts.google.com/signin/usernamerecovery. Eso sí, siempre y cuando sepas el nombre y apellido que has usado (ojo con usar nombres falsos), así como el teléfono o correo de recuperación. Ni siquiera hace falta "tanto": con que entres y allí busques en el buscador será suficiente.

Google lleva de la mano otras herramientas como por ejemplo Google Drive y su suite ofimática, así que si quieres que tu cuenta siga viva, solo tienes que acceder a su servicio en la nube y hacer uso.

Google es mucho más que Gmail, por lo que hay plataformas como YouTube que pueden evitar que borren la cuenta: basta con que, dentro de tu cuenta, veas un vídeo de YouTube. En el caso de que crees contenido y tengas al menos un vídeo subido desde esa cuenta, ya no se aplicará el borrado (de momento).

Google es providencial dentro del ecosistema Android, por lo que si tienes un dispositivo con dicho sistema operativo, será suficiente con que descargues una aplicación en Google Play Store desde esa cuenta.

Si tienes una suscripción existente configurada a través de esa cuenta de Google, puede ser Google One o una app, esto también se considerará como actividad y tu cuenta no será borrada. Si en algún momento has usado esa cuenta de Google para crear una cuenta a partir de ella en otro servicio y este servicio sí que lo usas con frecuencia, entonces no se borrará al usar el inicio de sesión de Google de terceros.

Si Google borra tu cuenta, esto es lo que perderás

Todas tus fotografías y vídeos guardadas en Fotos . Entre las grandes bazas de esta herramienta está que hace copias de seguridad automáticas de tus fotos y vídeos y que Google ha implementado novedades a lo largo de los años para mejorar su organización. Pero si Fotos es el único lugar donde guardas ciertas fotos, por ejemplo las de un teléfono antiguo con una cuenta de Google vieja que ya no usas, corres el riesgo de perderlas. Si es tu caso, inicia sesión y además descarga el contenido.

. Entre las grandes bazas de esta herramienta está que hace copias de seguridad automáticas de tus fotos y vídeos y que Google ha implementado novedades a lo largo de los años para mejorar su organización. Pero si Fotos es el único lugar donde guardas ciertas fotos, por ejemplo las de un teléfono antiguo con una cuenta de Google vieja que ya no usas, corres el riesgo de perderlas. Si es tu caso, inicia sesión y además descarga el contenido. Archivos compartidos disponibles desde Drive . También puedes quedarte sin archivos cuya única copia se aloja en un Drive antiguo. Piensa que como es posible compartir archivos de Drive con cuentas que no son de Gmail , quizás tengas acceso (hasta el momento) a través de otro camino, pero si Google borra esa cuenta sin uso, lo perderás. Una buena idea es descargarlo y subirlo a tu propia cuenta de Google actual.

. También puedes quedarte sin archivos cuya única copia se aloja en un Drive antiguo. Piensa que como es posible compartir archivos de Drive con cuentas que no son de Gmail , quizás tengas acceso (hasta el momento) a través de otro camino, pero si Google borra esa cuenta sin uso, lo perderás. Una buena idea es descargarlo y subirlo a tu propia cuenta de Google actual. Acceso a otras cuentas y servicios . En la era del inicio de sesión único donde algunos servicios se valen de una cuenta de Google para que puedas entrar, esto puede ser dramático. Piensa que por ejemplo estás suscrito a tu cuenta de Spotify con una cuenta de Google antigua y esta se cierra, entonces no podrás recuperar el inicio de sesión de Spotify porque no tienes acceso al correo de recuperación.

. En la era del inicio de sesión único donde algunos servicios se valen de una cuenta de Google para que puedas entrar, esto puede ser dramático. Piensa que por ejemplo estás suscrito a tu cuenta de Spotify con una cuenta de Google antigua y esta se cierra, entonces no podrás recuperar el inicio de sesión de Spotify porque no tienes acceso al correo de recuperación. No podrás enviar correos a una cuenta eliminada. Lo normal es usar nuestra cuenta activa para enviar y recibir emails, pero algunos correos se reenvían automáticamente a otras cuentas, quizás porque por ejemplo al cambiar de cuenta te evitaste avisar el resto y simplemente redireccionaste, como copia o por otros motivos. En ese caso, el remitente recibirá un "error 550"

Portada | Foto de Solen Feyissa

Fuente | Blog de Google

En Genbeta | Seis trucos muy simples para mejorar los resultados que obtienes de tus búsquedas de Google