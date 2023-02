Ha llegado una ola polar a España y estas webs de mapas te ayudarán a conocer cómo va a evolucionar y cuándo se acaba

Tras un 2022 de impresionante calor, y un invierno bastante poco frío, ha llegado una ola polar a España. Hemos incluso llegado a ver zonas de costa en el Mediterráneo con nieve. Hay muchas webs para conocer el clima, pero hoy vamos a descubrir páginas de internet especializadas en informarnos sobre la nieve y el frío.

Algunas de estas webs son en inglés. Si no hablas bien el idioma no te preocupes, porque los mapas son muy ilustrativos y, si no, un traductor como Deepl puede ser de muchísima ayuda. Aquí tres webs que te resultarán de mucha utilidad para saber cuándo llegará la nieve a tu región (o al lugar que quieras visitar) y con qué fuerza.

También estas webs te ayudarán a poder estar atento o atenta y saber cuándo acabará este impresionante frío y volverán las temperaturas a ser más suaves.

Snow-forecast

Ya el título de esta página es toda una declaración de intenciones: Snow-forecast que además tiene versión en castellano. Puedes mirar información concreta de estaciones de esquí, puedes escoger información concreta por países e incluso puedes dar tu dirección de mail para recibir alertas sobre la llegada de la esperada nieve (por algunas personas), en la pestaña que encontrarás arriba que dice "Alerts".

Así puedes elegir qué país te interesa y seleccionar una estación de esquí. Vas a recibir información muy concreta de la situación tanto en los próximos tres días, como en un periodo entre los 4 y 6 días siguientes. Si bajas tendrás otras informaciones como el tipo de nieve que va a caer: si será fuerte, si serán "snow showers", término que en inglés se refiere a cuando caen copos del cielo de una forma muy muy ligera o si simplemente va a haber lluvias.

Si sigues bajando incluso tendrás acceso a la webcam instalada en esa zona para echar un vistazo rápido a cómo se ve esa montaña.

Windy

Cuando accedes a la web Windy.com tienes una imagen muy visual de la situación en tu zona, de tu país y los países de alrededor en el momento actual. Si quieres acercar el mapa a tu región para conocer información de cercanía más concreta, solo tienes que pinchar dos veces sobre tu zona, para ampliar, o usar los botones de más (o menos para luego alejar) que se encuentran en la esquina superior derecha de la web.

Para conocer información concreta de las nevadas, pulsa en la derecha sobre donde dice más capas. Al acceder selecciona que quieres ver "Nieve nueva". El mapa te mostrará eso. Mira los colores que van a resaltar en el mapa gris (gris es donde no hay nieve) y, gracias a la leyenda, puedes entender la intensidad de esas nevadas. Si está rosa fucsia es que hay hasta 3 metros. Si es azul es que apenas encuentras unos centímetros.

Para saber más sobre lluvias y borrascas, tienes una sección concreta llamada "Lluvia, truenos" donde vas a poder visualizar estos fenómenos en el mapa. Además abajo a la izquierda puedes decir qué periodo quieres ver. Si ahora o si para dentro de unos días. Incluso hasta observar los próximos diez días.

Web de AEMET

La página web de la Agencia Estatal de Meteorología también ofrece la información públicamente y con mapas. Si bien es cierto que los mapas que aporta no son tan interactivos y modernos como los de Windy.com, sí tenemos la certeza de que la información es lo más precisa posible.

La información en la web de AEMET se va actualizando y, pulsando sobre cada región tendrás información adicional. Por ejemplo, si quieres conocer más a fondo cómo se presentará la meseta de Palencia durante el día de hoy, pon el ratón sobre esa zona del mapa de España y te dirán cuál será la temperatura máxima del día y también las horas (franja horaria) de mayor frío.